Nadchodzą globalne podatki

Opublikowany przez Polski Instytut Ekonomiczny raport pt. „Global taxes in the post-COVID-19 era” ma pokazać, że wdrożenie trzech globalnych podatków o niewysokim poziomie może prowadzić do uzyskania ogromnych wpływów podatkowych – prawie 700 mld dolarów rocznie. Na trzy proponowane podatki składają się: minimalny CIT, podatek majątkowy oraz podatek klimatyczny.

Minimalny CIT na poziomie 15% jest obecnie negocjowany na forum międzynarodowym OECD i najprawdopodobniej już niedługo wejdzie w życie. Możliwe wpływy z tego tytułu PIE szacuje na ok. 127 mld dolarów rocznie, z czego Polska mogłaby uzyskać 800 mln dolarów. Podatkiem majątkowym zostałoby objętych 0,01% najbogatszych i majątków powyżej 10 mln dolarów. Wpływy z tego podatku są szacowane na ok. 290 mld dolarów. Podatek klimatyczny miałby zniechęcać kraje doprowadzające do największego zatrucia i niszczenia środowiska do kontynuowania tego typu praktyk. Ten podatek przyniósłby z kolei wpływy o wysokości ok. 280 mld dolarów – co łącznie z dwoma pozostałymi podatkami daje ok. 695 mld dolarów rocznie.

– Każdego roku można by było zatrudnić 55 mln dodatkowych pielęgniarek – co znacznie poprawiłoby jakość naszego życia oraz jakość usług publicznych, które są teraz zagrożone ze względu na uszczuplone w 2020 r. budżety państw – powiedział serwisowi eNewsroom Łukasz Błoński, ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

–Pięć lat temu nikt w organizacji OECD nie przypuszczał, że możliwe jest wprowadzenie globalnych podatków. Tymczasem dwa tygodnie temu G7, czyli grupa siedmiu najważniejszych na świecie pod względem gospodarczym państw, wydała komunikat informujący o akceptacji minimalnego globalnego CIT-u. Wprowadzenie tego podatku zostanie poddane dyskusji na forum G20 oraz OECD. Oznacza to, że przez te ostatnie pięć lat została pokonana niesamowita droga. Globalny CIT ma zostać zaakceptowany w ciągu miesiąca – tyle wynosi mandat negocjacyjny. Globalne problemy podatkowe i środowiskowe są niemożliwe do rozwiązania na lokalnym forum, jedynie współpraca ogólnoświatowa może przynieść wymierne efekty – wyjaśnia Błoński.