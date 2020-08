Jak działa Symmetrical?

Daniel Wartołowski: Symmetrical dostarcza technologię, która pozwala pracodawcom działać jak bank dla swoich pracowników. Z jednej strony dbać o ich poczucie bezpieczeństwa i zdrowie finansowe, a z drugiej chronić ich przed drogimi produktami finansowymi i zapewniać płynność finansową. I jest to najlepszy bank na świecie, bo jego celem jest zapewnienie szeroko rozumianej opieki finansowej, a nie maksymalizowanie zysku.

Piotr Smoleń: Pierwszą funkcjonalnością, którą wdrożyliśmy jest „wypłata na życzenie”, która pozwala pracownikom decydować kiedy i z jaką częstotliwością sięgają do swojej już wypracowanej pensji. To paradoks, że pracownicy pracując codziennie– i codziennie dostarczając wartość swoim pracodawcom – muszą czekać na należne im pieniądze do umownego terminu wypłaty. Uwalniamy pieniądze pracowników tak, by mogli z nich korzystać wtedy, kiedy są im potrzebne. A zwłaszcza teraz, gdy spadek koniunktury i kryzys pukają do naszych drzwi.

Daniel Wartołowski: Dokładnie. Potwierdzają to najnowsze dane. Według BigInfoMonitor w ciągu zaledwie 2 miesięcy trwania pandemii długi Polaków z powodu nieopłaconych rachunków i rat kredytów wzrosły o ponad 1,2 mld zł (do 81 mld zł). Dane prezentowane w InfoDługu uwzględniają płatności wynoszące minimum 200 zł opóźnione o co najmniej 30 dni, pytanie zasadnicze brzmi: o ile lepsza byłaby sytuacja finansowa dłużników, gdyby zamiast posiłkować się drogimi pożyczkami czy kredytami mogli skorzystać z własnego wynagrodzenia jeszcze przed wypłatą? To właśnie umożliwiamy pracownikom i pracodawcom w Symmetrical – skorzystanie z już zarobionych pieniędzy bez potrzeby kupowania drogich (i nie zawsze dostępnych) produktów finansowych.

Na czym opierało się Wasze MVP?

Piotr Smoleń: Naszym MVP była prosta aplikacja mobilna pozwalająca pracownikom śledzić ich pensje w czasie rzeczywistym i wypłacać wtedy, kiedy jest potrzebna. Aplikacja się oczywiście rozwinęła ale dodatkowe funkcje są logicznie komplementarne wobec pierwotnej wizji a do tego mogą być konfigurowane według indywidualnych założeń każdego pracodawcy. To znaczy, że to pracodawca określa ile wcześniejszych wypłat wynagrodzenia może dokonać pracownik lub jaką część wynagrodzenia może wypłacić wcześniej. Razem z modułem edukacyjnym – nad którym obecnie pracujemy – jest to doskonałe narzędzie dla odpowiedzialnych pracodawców, którzy rozumieją realne potrzeby pracowników i dbają o ich dobrostan nie tylko w czasach prosperity.

Daniel Wartołowski: A wracając jeszcze do MVP od początku zakładaliśmy, że nasza aplikacja będzie się automatycznie łączyła z systemami kadrowymi czy szerzej programami ERP w firmach tak, aby wdrożenie naszej aplikacji było płynne, bezproblemowe i całkowicie neutralne dla procesów kadrowych i finansów pracodawcy.

W jaki sposób ewoluował Wasz pomysł od pierwotnej wizji do chwili obecnej?

Piotr Smoleń: Naszą pierwotną ideą było zapewnienie ludziom łatwego, etycznego i taniego dostępu do usług finansowych. Zależało nam na wyrównaniu szans wszystkich ludzi na niesymetrycznym rynku finansowym. Dlatego też naszą firmę nazwaliśmy Symmetrical, bo uważamy, że dziś na rynku nie każdy ma równe szanse i dostęp do środków, co dodatkowo zwiększa istniejące dysproporcje na niekorzyść ludzi o mniejszych zasobach.

Daniel Wartołowski: Naszą wizję zaczęliśmy wdrażać od stworzenia technologii, która to umożliwiała. Obecnie wykorzystujemy te technologie w modelu współpracy z pracodawcami. Innowacyjność naszego rozwiązania polega na tym, że pracodawca nie musi na bieżąco rozliczać wcześniej wypłaconych pensji we własnym systemie, ani wypłacać ich z własnych środków. Są one wypłacane przez Symmetrical, a po zakończeniu okresu rozliczeniowego pracodawca otrzymuje jedynie łączną notę księgową z sumą wypłaconych zaliczek oraz zbiorczą fakturę za obsługę.

Do których sektorów skierowany jest Wasz produkt? W których branżach sprawdza się najlepiej?

Piotr Smoleń: Nasze rozwiązanie doskonale sprawdza się w sektorach BPO/outsourcingu, produkcji, retailu, logistyki i transportu, ale także w branży HoReCa czy usług B2C, gdzie często pracownicy pracują elastycznie i nie mają stałego grafiku.

Czy rynek, zwłaszcza polski, jest gotowy na takie rozwiązanie?

Daniel Wartołowski: Jesteśmy głęboko przekonani, że czekanie 30 dni na wypłatę zarabianych codziennie pieniędzy nie jest fair i niebawem będzie przeżytkiem. Polacy są narodem łatwo adaptującym nowinki technologiczne, ceniącym niezależność i możliwość samodzielnego decydowania o swojej sytuacji finansowej. Zwłaszcza dziś, gdy żyjemy w erze gig economy i każdy szuka dopasowanych do jego indywidualnych potrzeb, elastycznych rozwiązań, a przy tym mamy większą świadomość i jesteśmy lepiej zorientowani w tym, co jest najbardziej opłacalne. Zresztą widzimy to już po dziesiątkach wdrożeniach i pilotażach w różnych branżach, że nasze rozwiązanie przyjmuje się znakomicie na rodzimym rynku.

W jakich państwach działacie, gdzie „benefit na trudne czasy” sprawdza się najlepiej?

Piotr Smoleń: Rozpoczęliśmy działalność w Polsce, aktualnie otwieramy kilka nowych rynków zarówno w Europie Środkowo-Wschodniej, jak i na Zachodzie Europy. Sytuacja kryzysowa dotknęła wszystkie kraje na świecie w mniejszym lub większym stopniu. Rozpoczęliśmy wstępne sondowanie rynków w całej Europie. Rozmawialiśmy z pracownikami i pracodawcami m.in. z Niemiec, gdzie kultura oszczędzania i świadomość finansowa są naprawdę na wysokim poziomie. Nawet osoby o skromnych dochodach oszczędzają i co ciekawe choć mają „poduszkę finansową”, to nie chcą jej ruszać w przypadku nieprzewidzianych wydatków. Wolą oszczędność pozostawić nienaruszone, a skorzystać z opcji wcześniejszej wypłaty na życzenie. Już widzimy pole dla Symmetrical.

Ostatnio uzyskaliście dofinansowanie w wysokości 25 mln złotych, na co planujecie przeznaczyć te środki?

Piotr Smoleń: Środki z rundy finansowania przeznaczymy na rozbudowę naszego produktu o sztuczną inteligencję i mechanizmy wspierające użytkowników w podejmowaniu lepszych decyzji finansowych. Wykorzystamy je również na dalszą ekspansję w Europie.

Piotr Smoleń – współzałożyciel i CEO Symmetrical Labs. Były CEO i współzałożyciel firmy Turbine Analytics, Spółka została sprzedana do inwestora strategicznego w transakcji finansowanej przez globalny fundusz private equity. Posiadacz tytułu CFA. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Stanford School of Business.

Daniel Wartołowski – współzałożyciel i CEO Symmetrical Labs. Wcześniej CTO w globalnej platformie sprzedażowej specjalizującej się w grach komputerowych G2A, gdzie współpracował z zespołem 230 inżynierów. Przez 5 lat związany z BCG, gdzie odpowiadał za wdrożenia w sektorze bankowym. Posiadacz tytułu CFA. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej.