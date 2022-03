NEUCA w 2021 roku przekroczyła 38% udziałów w rynku aptek niezależnych i uzyskała 171 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych

NEUCA w 2021 roku w strategicznym segmencie aptek niezależnych umocniła pozycję lidera, osiągając w IV kwartale 38,3% udziałów (+1,5 pkt proc. r/r)*** Grupa w rynku hurtu aptecznego ogółem utrzymuje silną pozycję największego gracza, osiągając w ostatnim kwartale minionego roku 31,7% udziałów (wobec 32,1% roku w analogicznym okresie ubiegłego roku)*.

Rosnący poziom zaufania do Grupy wpływa na wysokie zainteresowanie dołączaniem aptek niezależnych do programów. Na koniec 2021 roku,

w programach partnerskich Partner, Partner+ uczestniczyły 1543 apteki, a

w programie IPRA 1899 aptek, w sumie oznacza to 21% wzrost rok do roku.

Skumulowany zysk netto bez zdarzeń jednorazowych w 2021 roku był wyższy od bardzo dobrych rezultatów z 2020 roku o ponad 11% i wyniósł 171,5 mln zł.

Wojna brutalnie wdarła się w polską codzienność. Tak, jak całe społeczeństwo, tak

i NEUCA bezwarunkowo i z potrzeby serca, angażuje się w pomoc dla walczącej Ukrainy. Grupa uczestniczy w organizacji pomocy humanitarnej udzielanej w Polsce, jak i wysyłanej na Ukrainę. Jako największy w Polsce dystrybutor środków medycznych

i leków bierze udział w działaniach Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, przekazuje darowizny, współpracuje z dużymi organizacjami humanitarnymi.

NEUCA niezwłocznie po ataku Rosji na Ukrainę przekazała darowiznę rzeczową na kwotę 500 tys. zł w postaci produktów medycznych i leków zgłoszonych jako niezwykle potrzebne ukraińskim szpitalom. 5 marca darowizna dotarła do szpitali we Lwowie, Iwano-Frankiwsku i Kijowie. Jednocześnie Grupa podjęła się zadania ewakuacji rodzin swoich pracowników z Ukrainy do Polski i zapewniania im bytu przez pierwsze kilkanaście tygodni. Docelowo NEUCA i Fundacja NEUCA dla Zdrowia otoczy taką opieką 450 osób i przeznaczy na to 1 mln zł. Swoim ukraińskim pracownikom, ich rodzinom sprowadzonym do Polski oraz osobom zatrudnionym w NEUCE, które dały dom tymczasowy uchodźcom wojennym z Ukrainy, proponowane jest także wsparcie socjalno-bytowe, psychologiczne i organizacyjne. Spółka wspiera także apteki i farmaceutów w niesieniu pomocy uchodźcom wojennym.

Równolegle do działań humanitarnych Grupa zapewnia stałe, sprawne zaopatrzenie w asortyment medyczny i leki podmiotom prowadzącym działalność leczniczą

i aptekom na terytorium Polski.

Jak wskazuje Prezes Zarządu Piotr Sucharski, pomimo kontynuacji trudnej sytuacji epidemicznej rynek dystrybucji leków w Polsce na którym operuje NEUCA ustabilizował się. Detaliczny rynek apteczny i co za tym idzie rynek hurtowy zwiększyły swoją wartość o ponad 6% rok do roku, wartość rynku hurtowego osiągnęła 34 mld zł*. Po niższej dynamice w roku 2020 Grupa widzi powrót do dynamik rynku sprzed okresu pandemii.

– Nasza oparta na satysfakcji klienta strategia rynkowa kolejny raz dowiodła swojej skuteczności. W 2021 roku, po latach pracy, udało nam się przebić wyniki nie tylko dużej i średniej konkurencji, ale także małych hurtowni. Jesteśmy na najwyższym poziomie ocen w Barometrze Satysfakcji** już od początku ubiegłego roku. Stale rośnie poziom zaufania, który reprezentuje wskaźnik NPS. Doskonalimy się i wciąż utrzymujemy, a nawet powiększamy dystans do konkurencji. W 2021 roku rosła liczba klientów, dla których NEUCA jest pierwszym dostawcą i spadała liczba klientów niewspółpracujących – mówi Piotr Sucharski, Prezes Zarządu NEUCA S.A.

Podstawowe wyniki finansowe NEUCA przedstawia poniższa tabela:

(mln zł) 1-4Q 2021 1-4Q 2020 zmiana % r/r 4Q 2021 4Q 2020 zmiana

% r/r Przychody ze sprzedaży 9864,3 9244,9 +7% 2681,5 2392,6 +12% Zysk brutto ze sprzedaży 1022,7 919,0 +11% 278,1 234,5 +19% Rentowność brutto 10,4% 9,9% + 0,5 pp. 10,4% 9,8% +0,6 pp. EBITDA 277,7 276,6 0% 60,1 60,4 -1% EBIT 198,2 212,1 -7% 38,0 43,1 -12% Wynik netto 152,6 143,3 +6% 25,6 18,6 +37%

Podstawowe wyniki finansowe NEUCA (bez zdarzeń jednorazowych):

(mln zł) 1-4Q 2021 skoryg 1-4Q 2020 skoryg zmiana % r/r 4Q 2021 skoryg 4Q 2020 skoryg zmiana % r/r Przychody ze sprzedaży 9864,3 9244,9 +7% 2681,5 2392,6 +12% Zysk brutto ze sprzedaży 1022,7 919,0 +11% 278,1 234,5 +19% Rentowność brutto 10,4% 9,9% + 0,5 pp. 10,4% 9,8% +0,6 pp. EBITDA 310,6 278,5 +12% 63,2 60,4 +4% EBIT 231,1 213,9 +8% 41,1 43,1 -5% Wynik netto 171,5 153,9 +11% 28,7 27,8 +3%

Wyodrębnione segmenty obszaru pacjenckiego wypracowały w 2021 roku 303 mln zł przychodów (+64,5% r/r) oraz 35,5 mln zł zysku operacyjnego, przy dynamice przekraczającej 80% (+87,8% r/r).

– W 2021 roku NEUCA wzmocniła pozycję na rynku badań klinicznych (inwestycje w MTZ Clinical, Exom Group). Obecnie oferta Pratii wchodzącej w skład Grupy NEUCA obejmuje ponad 90 dedykowanych i szpitalnych ośrodków badawczych w sześciu krajach, co czyni ją największą niezależną siecią ośrodków badawczych w Europie, realizującą ponad 500 badań klinicznych rocznie. Ostatni kwartał 2021 roku skupiał się wokół integracji systemów i narzędzi związanych z digitalizacją procesów – pomiędzy spółkami Clinscience i EXOM Group. W Grupie powstał nowy segment poprzez nabycie Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie. W 2021 roku spółka TU Zdrowie zrealizowała bardzo dobre wyniki finansowe – ponad 8 mln zysku netto i ponad 90 mln składki zarobionej, potwierdzając słuszność niniejszej inwestycji przez Grupę NEUCA – podsumowuje Prezes Zarządu.

W obszarze produkcji NEUCA zainwestowała w spółkę Global Pharma, tj. producenta wyrobów medycznych i suplementów diety. W 2021 roku dołączyliśmy 9 nowych przychodni (w tym 6 w IV kwartale). Łącznie dysponowaliśmy 73 przychodniami na koniec 2021 r. Liczba pacjentów przychodni Świat Zdrowia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej wzrosła do 202 tys. osób.

– Wysokie wyniki finansowe znajdują odzwierciedlenie w realizacji wybranych przez nas mierników strategicznych (np. ilościowy udział klientów, dla których NEUCA jest pierwszym dostawcą: ponad 40%, wartościowy udział klientów współpracujących: 82,5%). Potwierdza to słuszność naszych założeń i właściwy sposób monitorowania realizacji strategii. To stanowi ogromną wartość, która umacnia nas w strategicznym myśleniu o kolejnych latach i buduje wartość firmy. Teraz jednak cała nasza uwaga skoncentrowana zostaje na Ukrainie, która bohatersko walczy także o naszą wolność. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że tę walkę trzeba wspierać i trzeba pomagać. Będziemy w tym uczestniczyć. – wskazuje Piotr Sucharski.