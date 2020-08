Nexera nowym członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Nexera, pierwszy w Polsce hurtowy operator telekomunikacyjny, została nowym członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Wraz z innymi zrzeszonymi firmami z sektora teleinformatycznego, będzie czynnie uczestniczyć w procesie cyfrowego rozwoju Polski.

W maju br., decyzją Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Nexera została prawnym członkiem organizacji, która skupia przedstawicieli branży teleinformatycznej, prowadzących działalność na terenie Polski. Celem zrzeszenia jest przede wszystkim tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju cyfrowego państwa oraz przemysłu informacyjno-komunikacyjnego.

– Członkostwo w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji daje możliwość bliższej współpracy z innymi uczestnikami rynku, którzy tak jak my, biorą czynny udział w procesie cyfryzacji Polski. Cieszymy się, że będziemy mogli działać pod wspólnym szyldem, co pozwoli na lepsze i sprawniejsze tworzenie warunków do rozwoju e-państwa. Jako operator światłowodowy, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że kooperacja z innymi przedstawicielami branży teleinformatycznej, przyniesie wiele korzyści, nie tylko nam – firmom skupionym wokół Izby, ale również interesom państwa i jego obywateli – mówi Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu Nexery.

– Serdecznie witamy Nexerę wśród członków Izby. Wierzymy, że jako firma posiadająca bogate doświadczenie na rynku teleinformatycznym, wesprze nasze inicjatywy sprzyjające postępowi informacyjnemu. Dziś stoimy przed wielkim wyzwaniem, jakim są zmiany na rynku spowodowane pojawieniem się koronawirusa. Zaangażowanie się kolejnego, znaczącego przedstawiciela sektora ICT w działania PIIT pozwoli nam jeszcze szybciej reagować na problemy, jakie mogą pojawić się podczas cyfrowej transformacji Polski – mówi Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Do głównych zadań Izby należy opiniowanie aktów prawnych, wydawanie stanowisk branży w istotnych sprawach dotyczących przemysłu teleinformatycznego, reprezentowanie interesów polskich firm na arenie europejskiej, a także inicjowanie projektów angażujących administrację publiczną oraz własnych przedsięwzięć. PIIT korzysta z wiedzy i doświadczenia firm z sektora informacyjno-komunikacyjnego, ścisła współpraca przedstawicieli branży zwiększa szansę na rozwój potencjału cyfrowego Polski.