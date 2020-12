„Nowa normalność” zostanie z nami przez co najmniej kilka lat. Jakie są główne wyzwania dla działów IT?

Pandemia przyspieszyła cyfrową transformację i zmusiła firmy do większych wydatków na bezpieczeństwo sieciowe. Największym wyzwaniem wciąż praca zdalna.

„Nowa normalność” zostanie z nami przez co najmniej kilka lat a zabezpieczanie pracowników zdalnych i ochrona wdrożeń w chmurze to główne wyzwania cybernetyczne dla firm w ciągu najbliższych trzech lat – wynika z międzynarodowego badania firmy Check Point. Zdecydowana większość przedstawicieli firm uważa, że świat sprzed pandemii już nie powróci.

Firma Check Point przedstawiła wyniki nowej międzynarodowej ankiety, ukazującej kluczowe priorytety i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego na lata 2021-2023. Ponad połowa respondentów badania stwierdziła, że ich organizacje są obecnie świadkami większej liczby ataków i zagrożeń niż na początku 2020 r. Jednocześnie zdecydowana większość badanych zauważa, że podejście do bezpieczeństwa nie powróci do stanu sprzed pandemii. Poważne zmiany w infrastrukturze IT potwierdza również KPMG, który szacuje, że podczas pierwszej fali pandemii firmy wydawały dodatkowo około 15 mld dolarów tygodniowo więcej na technologie, aby zapewnić skuteczną i bezpieczną pracę zdalną. KPMG zauważa, że wg ponad połowy szefów działów IT w polskich firmach, pandemia trwale przyspieszyła transformację cyfrową i przyswajanie nowych technologii takich jak sztuczna inteligencja, blockchain czy automatyzacja.

Tymczasem ankieta przeprowadzona przez firmę Check Point wśród ponad 600 specjalistów IT na całym świecie ujawniła, że największym wyzwaniem bezpieczeństwa organizacji w najbliższych latach będzie zapewnienie bezpieczeństwa pracowników zdalnych na szeroką skalę (47%). Przedstawiciele firm uważają, że w dalszej kolejności trudnością może być zapobieganie atakom phishingowym i socjotechnicznym (42%), utrzymywanie bezpiecznego dostępu zdalnego (41%) oraz ochrona aplikacji i infrastruktury w chmurze (39%).

Dla szefów działów IT i bezpieczeństwa głównymi priorytetami na lata 2021-2023 będą zabezpieczenia pracy zdalnej, bezpieczeństwo punktów końcowych i urządzeń mobilnych oraz zabezpieczenie chmur publicznych. Powyższe kwestie wydają się być istotniejsze niż m.in. wsparcie bezpieczeństwa dla Internetu Rzeczy czy dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa poczty elektronicznej.

Aż 95 % respondentów uznało, że ich strategie zarządzania siecią firmową zmieniły się w drugiej połowie roku. Co ciekawe tylko nieco ponad jedna czwarta stwierdziła, że przyspieszyła istniejące projekty bezpieczeństwa w 2020 r., co może wskazywać, że dla większości ich reakcja na pandemię obejmowała nieplanowaną zmianę modelu biznesowego.

Około połowa wszystkich respondentów uważała, że ich podejście do bezpieczeństwa nie wróci do norm sprzed pandemii. Niecałe 30% zapewniło, że spodziewa się powrotu do funkcjonowania znanego sprzed epidemii Covid w bliżej nieokreślonej przyszłości, a jedynie 20% uważa, że ich model działania wrócił już do dawnych norm.