Nowe regulacje europejskie o recyklingu

Obecnie w Unii Europejskiej toczą się prace dotyczące nowej dyrektywy, która wkrótce stanie się rozporządzeniem w zakresie gospodarowania opakowaniami i odpadami. W ramach dyrektywy wprowadzone zostaną obligatoryjne systemy kaucji dla państw, które nie są w stanie zebrać 90% opakowań po napojach. Zbiórka opakowań wielorazowego użytku pozwala zaoszczędzić surowce i zamyka pętlę recyklingu. Takie systemy powinny funkcjonować w całej Europie do 2029 roku. Wprowadzenie dyrektywy ma na celu wyznaczenie nowych trendów w zakresie gospodarowania opakowaniami. Właśnie przez wprowadzenie obowiązkowych systemów kaucyjnych, państwa członkowskie będą musiały podejść do gospodarowania opakowaniami w sposób bardziej odpowiedzialny.

– Celem wprowadzenia nowych systemów jest zwiększenie skuteczności gospodarowania opakowaniami, co pozwoli na oszczędność surowców oraz zwiększenie poziomu recyklingu – powiedziała serwisowi eNewsroom.pl Anna Sapota, Vice President Public Affairs Eastern Europe North, TOMRA. – W perspektywie wprowadzenia nowych systemów państwa członkowskie będą musiały stawić czoła wyzwaniom związanym z gospodarką opakowaniami i zapewnić, że ich systemy są zgodne z wymaganiami nowej dyrektywy. Wprowadzenie nowej dyrektywy opakowań jest krokiem w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki. W konsekwencji wzrosną oszczędności surowców i poziomy recyklingu. Systemy kaucyjne powinny funkcjonować w całej Europie już w 2027 – 2029 roku, a wcześniej pojawią się cele dotyczące zbiórki oraz zawartości odzyskanego surowca w każdym opakowaniu. Oznacza to obowiązek wykorzystywania tworzywa pochodzącego z recyklingu do produkcji nowych butelek – podkreśla Sapota.