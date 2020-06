Nvidia z najwyższą rekomendacją na Wall Street. Alphabet i Facebook mogą być silniejsze

Poziom ceny docelowej dla spółki Nvidia został podniesiony przez Susquehanna Financial Group do najwyższego poziomu na Wall Street z 420 do 450 USD za akcję. Rekomendujący zaznaczył, że do takiego optymizmu skłania go integracja po przejęciu spółki Mellanox. Zdaniem SFG w długim terminie kapitalizacja rynkowa Nvidii może zwiększyć się o 20-30 miliardów dolarów. Aktywa Mellanox mogą rosnąć w tempie dwucyfrowym w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w wycenie spółki. Cena akcji NVDA od marcowego minimum wzrosła o około 90 proc.

Tymczasem docelowa cena dla akcji spółki Activision Blizzard została podniesiona do 83 USD z 80 USD przez firmę KeyBanc Capital Markets. Jest to odzwierciedlone przez bardziej pozytywne nastawienie do wydawców gier wideo przed wydaniem nowych konsol pod koniec tego roku. Wraz z wydaniem nowych konsol oczekuje się, że przestrzeń do wzrostów będzie większa, niż przewidują to obecne szacunki. Activision Blizzard ma potencjał do rozwoju w perspektywie wielu lat, biorąc pod uwagę zarówno zapotrzebowanie na nowe konsole, jak i na nowy gry. Nowy poziom ceny docelowej może implikować wzrost o około 10 proc. od ostatniej ceny zamknięcia. Spółka ma 30 rekomendacji kupna, 5 trzymaj i 1 sprzedaj.

Firma Baird podniosła dziś poziomy dla cen akcji odpowiednio spółki matki Google, jak i dla Facebooka ze względu na stopniowe ożywienie na rynku reklamy internetowej. Cena akcji Alphabet została podniesiona z 1500 do 1650 USD. Z kolei dla Facebooka nowy poziom docelowy wzrósł z 240 do 300 USD. Baird zauważa, że trendy na rynku reklamy cyfrowej powracają, a giganci w tym segmencie mogą korzystać z większego zaangażowania użytkowników. Firma podkreśla, że choć wciąż daleko do niesamowitych i historycznych poziomów wzrostu w handlu elektronicznym, to rynek reklamy cyfrowej prawdopodobnie wydaje się silniejszy w obecnym otoczeniu.

Departament Zarządzania Aktywami

Copernicus Capital TFI S.A.