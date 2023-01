O budowaniu zwycięskiego zespołu

Perfekcyjnie działający zespół to ważny element prowadzący do odnoszenia sukcesów w biznesie. A skoro tak, to warto dowiedzieć się, co zrobić by taki zespół powstał właśnie w naszej firmie. Jest ku temu okazja – w środę 25 stycznia posłuchamy o tym podczas #StartUP Małopolska Meetup #10.

#StartUP Małopolska Meetup #10 to finałowe spotkanie dziesiątej edycji programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska. Zapraszamy na nie 25 stycznia 2023 r. o 19:00 do The Stage w Krakowie przy ul. Łobzowskiej 3.

Program akceleracyjny #StartUP Małopolska sprawia, że uczestniczącym w nim młodym innowacyjnym firmom łatwiej o znalezienie pomysłów i sposobów na efektywniejsze prowadzenie swoich działalności. Podobną rolę odgrywa spotkanie podsumowujące kolejną edycję tego projektu. Tutaj cenieni przez środowisko startupowe eksperci opowiedzą o jednym z decydujących czynników prowadzących do sukcesu, czyli o ludziach tworzących firmę.

O wybitnych zespołach

Motywem przewodnim spotkania będzie hasło „Jak budować zwycięskie zespoły?”. Najlepiej o istocie świetnie funkcjonujących teamów opowiedzą eksperci – praktycy. W The Stage posłuchamy rad i opinii osób doskonale znanych w środowisku młodej przedsiębiorczości.

Szymon Janicki opowie co odróżnia wybitne zespoły odnoszące sukcesy od tych przeciętnych. Szymon to CEO w startupie HCM Deck, który tworzy platformę szkoleniowo-rozwojową o tej samej nazwie. HCM Deck wspiera sukces ponad 300 000 pracowników firm, takich jak Santander Consumer Bank, Leroy Merlin, Nationale-Nederlanden, Play, OTCF czy Allianz. Jest ekspertem HR tech, organizatorem L&D Meetup – największej w Polsce konferencji o Learning & Development.

Eksperci na panelu

Po wystąpieniu Szymona Janickiego zapraszamy na panel dyskusyjny, do którego dołączą: Róża Szafranek – CEO w HR Hints, która pomaga firmom w zatrudnianiu i budowaniu kultury firmy, Karolina Karwowska-Gajżewska – CEO w Deer Design, jednej z najdynamiczniej rozwijających się polskich firm specjalizującej się w projektowaniu i wykańczaniu wnętrz, Łukasz Kaleta – przedsiębiorca, inwestor i animator systemu innowacji, zarządzający funduszem ART-Tech ASI oraz Wojciech Przywała – broker technologii w Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o., pomagający zespołom badawczym komercjalizować wyniki prac B+R.

Próba dla startupów

To nie koniec atrakcji przygotowanych na #StartUP Małopolska Meetup #10. Spotkanie zwieńczy sesja Startup Pitch, podczas której próbie zostaną poddane wybrane startupy – uczestnicy kończącej się edycji programu akceleracyjnego. Każdy z występujących podczas sesji startupów przedstawi krótką prezentację na temat prowadzonej działalności. Program #StartUP Małopolska realizowany jest przez Województwo Małopolskie we współpracy z Rebels Valley Sp. z o.o.

Zapraszamy!

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, prosimy jednak o wcześniejszą rejestrację pod linkiem

https://www.malopolska.pl/startup-meetup10.

Agenda #StartUP Małopolska Meetup #10

19:00–19:15

Otwarcie spotkania, wystąpienie przedstawiciela Województwa Małopolskiego, prezentacja programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska

19:15–19:35

Co odróżnia wybitne zespoły odnoszące sukcesy od tych przeciętnych? – Szymon Janicki (CEO HCM Deck)

Sesja pytań i odpowiedzi

19:35–20:30

Panel dyskusyjny „Jak budować zwycięskie zespoły?”; moderator: Tomasz Kowalczyk (Rebels Valley), prelegenci: Róża Szafranek (CEO HR Hints), Karolina Karwowska-Gajżewska (CEO Deer Design), Szymon Janicki (CEO HCM Deck), Łukasz Kaleta (BeIn Offices/ Art-Tech ASI), Wojciech Przywała (Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.)

Sesja pytań i odpowiedzi

20:30–21:00

Startup Pitch – prezentacja firm z programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska

Sesja pytań i odpowiedzi

21:00–21:30

Podsumowanie spotkania i networking