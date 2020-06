ONE MORE LEVEL S.A. będzie miała znanego współwydawcę dla gry „Ghostrunner”

ONE MORE LEVEL S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, otrzymała informację od ALL IN! GAMES S.A. – wydawcy produkowanej przez niej gry „Ghostrunner” – o zawarciu umowy wydawniczej z włoskim wydawcą 505 GAMES. Zgodnie z nią 505 GAMES stanie się współwydawcą gry „Ghostrunner”.

Emitent został poinformowany przez notowaną na GPW w Warszawie spółkę ALL IN! GAMES S.A. (poprzednio Setanta S.A.), która jest wydawcą gry „Ghostrunner” produkowanej przez ONE MORE LEVEL S.A., że zawarta została umowa wydawnicza z włoskim wydawcą 505 GAMES SPA. Na jej podstawie 505 GAMES stanie się współwydawcą gry „Ghostrunner”. Zdaniem Zarządu Spółki pozyskanie do projektu tak znaczącego partnera posiadającego olbrzymie doświadczenie w branży powinno wpłynąć pozytywnie na poziom sprzedaży gry.

„Od czasu zapowiedzi gry w sierpniu 2019 roku poziom zainteresowania marką Ghostrunner nieustannie rośnie, pokonując kolejne, wcześniej wyznaczone granice w szybkim tempie. Co naturalne, pociąga to za sobą oczekiwania graczy i mediów wobec tego tytułu, ale i zespołu.” – mówi Szymon Bryła, szef studia ONE MORE LEVEL S.A. „Dlatego nieustannie stawiamy przed sobą ambitne cele produkcyjne, nie tracąc jednocześnie tak istotnej spójności w wizji gry, ale i pasji z jej tworzenia. Dzięki temu możemy, jak miało to miejsce na początku maja, prezentować wysokiej jakości zapowiedzi tego, czego gracze mogą spodziewać się w pełnej wersji Ghostrunnera. Jednocześnie możemy efektywnie reagować na ich potrzeby tak, by miało to wartość dla nich, ale i dla samego tytułu.” – dodaje Bryła.

„Zyskując współwydawcę tej klasy, co 505 GAMES, wszyscy otrzymujemy szansę na jeszcze lepszą sprzedaż, ale również, na długoterminowy rozwój marek Ghostrunner i One More Level.” – podsumowuje Łukasz Górski, Członek Zarządu Spółki ONE MORE LEVEL S.A.

505 GAMES SPA jest włoskim wydawcą gier na komputery PC i konsole odpowiedzialnym m.in. za takie hity jak „Stardew Valley”, „Don’t Starve” czy „Death Stranding” (PC). W marcu br. otrzymał on od portalu Metacritic wyróżnienie dla najlepszego wydawcy 2019 roku.

W maju 2020 r. na platformie Steam udostępnione zostało demo największej produkcji ONE MORE LEVEL S.A. – gry „Ghostrunner”. Jest ona produkowana wraz z 3D Realms oraz Slipgate Ironworks™. „Ghostrunner” to cyberpunkowa gry akcji z perspektywy pierwszej osoby, w której istotną rolę odgrywa parkour. Wybranie wieży na miejsce akcji w Ghostrunnerze pozwala popisać się ONE MORE LEVEL S.A. pięknym dualizmem gatunku cyberpunku, a intensywna muzyka retrowave stworzona przez uznanego artystę, Daniela Deluxe, dodaje do całości energiczny motyw przewodni, który podkreśla niebezpieczeństwa drogi na szczyt. Premiera gry „Ghostrunner” na platformy PC, Xbox One i PS4 jest zaplanowana na 3 kw. 2020 r.

Pod koniec 2019 r. ONE MORE LEVEL S.A. poinformowało, że do prac nad produkcją i dystrybucją gry „Ghostrunner” oraz do działań marketingowych dołączy Apogee Software (znana pod firmą 3D Realms) i Slipgate Ironworks. 3D Realms dzięki wykorzystaniu swojej szerokiej wiedzy i ogromnego doświadczenia w pracy przy tytułach z gatunku FPS wspiera produkcję i marketing gry „Ghostrunner”.