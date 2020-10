Pandemia napędza zielone inwestycje. Innowacyjne rozwiązania produkowane w Polsce pozwolą zaoszczędzić nawet 9 mln ton wody rocznie

W Polsce powstaną innowacyjne rozwiązania, które będą ograniczać marnotrawienie wody i żywności. Taki cel stawia sobie Danfoss, rozpoczynając budowę fabryki, w której produkowane będą rozwiązania dla systemów chłodniczych oraz elektromagnetyczne zawory odcinające dopływ wody. Wytworzone w Grodzisku Mazowieckim zawory pozwolą zaoszczędzić nawet 9 mln ton wody rocznie. – Pandemia to dobry moment, żeby zacząć myśleć o zielonej transformacji – podkreśla prezes Danfossu. Firma stawia też na rozwój lokalnych społeczności, a w rozbudowywanym zakładzie do końca 2021 roku znajdzie zatrudnienie ponad 400 osób.

Pandemia koronawirusa nie musi wstrzymywać nowych inwestycji, a te wspierające odbudowę gospodarki i dążące do neutralności klimatycznej mogą okazać się kluczowe.

– Pandemia to punkt zwrotny, żeby myśleć o zielonej transformacji – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes Adam Jędrzejczak, prezes Danfoss Poland. – Dla nas to dobry moment na inaugurowanie inwestycji, ponieważ konsekwentnie realizujemy strategię długofalową. Dzięki temu mamy możliwość zaplanowania wcześniej działań organicznych i akwizycyjnych. Mimo że otaczają nas różnego rodzaju kryzysy, klimatyczny i gospodarczy, jesteśmy na nie odporni, ponieważ myślimy w długiej perspektywie.

Danfoss rozbudowuje właśnie swoją fabrykę w Grodzisku Mazowieckim, co pozwoli na zatrudnienie do końca 2021 roku dodatkowych 400 osób.

– Będziemy dostarczali produkty w dużym stopniu przyczyniające się do tego, żeby działać w zgodzie z klimatem, oszczędzając wodę i zapobiegając marnowaniu żywności. Dzięki temu mamy pozytywny wkład w zieloną transformację – mówi prezes Danfossu.

W Grodzisku Mazowieckim będą produkowane rozwiązania, które zwiększą efektywność systemów chłodniczych w przemyśle spożywczym. To m.in. urządzenia do śledzenia temperatury produktów w czasie rzeczywistym podczas transportu czy cyfrowe rozwiązania dla rolników. To o tyle istotne, że problem marnowania żywności w ostatnich dekadach przybiera na sile, a dziś nawet 1/3 żywności na świecie ulega zniszczeniu. Jest to problem również dla środowiska. Zmarnotrawiona żywność zużywa ok. 1/4 całej wody wykorzystywanej przez rolnictwo i odpowiada za 8 proc. emisji spowodowanych działalnością człowieka. W samej UE blisko 40 proc. marnowanych produktów spożywczych jest traconych na etapie produkcji, transportu i przechowywania. Stosując odpowiednie technologie, można ten odsetek znacząco zredukować.

– W Grodzisku Mazowieckim będziemy też wytwarzać zawory elektromagnetyczne, które odcinają dopływ wody w instalacji wodnej wtedy, kiedy jest to potrzebne, dzięki czemu będziemy w stanie oszczędzić ogromne ilości wody – wyjaśnia Adam Jędrzejczak.

Produkowane w nowej hali zawory elektromagnetyczne pomogą ograniczać straty wody w budynkach, a dzięki odłączeniu dopływu wody zapobiegną jej marnotrawieniu, np. przez cieknące krany. Elektrozawory będą połączone z czujnikami ruchu – kilka minut po zarejestrowaniu ostatniego ruchu osoby w danym pomieszczeniu elektrozawór odetnie dopływ wody. Jeden kapiący kran może generować stratę rzędu nawet ok. 5 tys. litrów wody w skali roku. Szacuje się, że wszystkie zawory elektromagnetyczne wytworzone w nowo powstającej fabryce pozwolą zaoszczędzić nawet 9 mln ton wody rocznie.

– Sytuacja hydrologiczna Polski nie jest dobra. Eksperci mówią, że w ciągu kolejnych 10 lat problem dostępu do wody będzie największym problemem obecnej cywilizacji – ocenia prezes firmy Danfoss.

Jak podkreśla, również sama fabryka będzie efektywna energetycznie. W budynku zostanie zastosowany m.in. system odzysku ciepła z agregatów wody lodowej oraz ze sprężarek powietrza, aby w ekologiczny sposób ogrzewać hale i biura. Tego typu rozwiązania wpisują się w politykę firmy zakładającą dojście do neutralności klimatycznej do 2030 roku.

– Instalujemy takie technologie, które pozwolą pożytkować energię w sposób najbardziej efektywny, ale także wykorzystywać ciepło odpadowe czy odnawialne źródła energii. W nowym zakładzie zastosujemy fotowoltaikę, pompy ciepła, odzysk ciepła z instalacji wody lodowej, a także agregatów chłodniczych. To wszystko zbliży nas do neutralności klimatycznej – podkreśla Adam Jędrzejczak.

Jak wynika z raportu Danfoss Green Restart, poprawa efektywności energetycznej i usprawnienie procesów technologicznych w przemyśle może zwiększyć redukcję emisji o 40 proc. W ten sposób w 2040 roku przy wykorzystaniu tego samego wolumenu energii można będzie wyprodukować dwa razy więcej dóbr.

Firma zobowiązała się również do zmiany floty samochodów służbowych na elektryczne. Danfoss był też pierwszą globalną firmą technologiczną, która dołączyła do wszystkich trzech inicjatyw biznesowych w ramach The Climate Group – EP100, EV100 i RE100.