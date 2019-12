Piwo na bożonarodzeniowym stole – o tradycji ciemnych piw świątecznych

Piwo jako tradycyjny świąteczny napój może sięgać nawet czasów Wikingów. Wikingowie pili piwo, aby uczcić swoich bogów podczas skandynawskich uroczystości zwanych Jul. Tradycja ta stała się tak ważna w skandynawskiej kulturze, że pozostała z nimi nawet po przyjęciu wiary chrześcijańskiej.

W Norwegii istniała ustawa głosząca, że ​​podczas uroczystości należy pić piwo. Prawo to zostało stworzone przez króla Haakona I. Później Wikingowie zaatakowali Wyspy Brytyjskie, gdzie nadal świętowali tę tradycję. Około XVII wieku Szwedzi jako pierwsi wprowadzili tę świąteczną piwną tradycję do Ameryki Północnej.

Jednakże to Brytyjczycy, a nie Norwegowie jako pierwsi spopularyzowali koncepcję przyprawowych, słodowych i mocnych piw świątecznych. Dziś wiele browarów produkuje i sprzedaje własne piwa świąteczne. Używają różnych składników i przypraw. Zapewnia to zupełnie nowe wrażenia. Piwa te mają zazwyczaj mocny, złożony i słodki słodowy smak, będąc ich ulubionym napojem podczas obchodów Bożego Narodzenia.

Piwa „Świąteczne” pojawiły się około połowy lat 90. i wczesnych lat 2000. Piwa te miały stanowić atrakcję i zapoczątkować pewną tradycję. Amerykańscy piwowarzy przede wszystkim chcieli znaleźć kolejną piwną niszę. W kalendarzu konsumpcji piwa sezonowego/świątecznego brakowało piw na okazję Świąt Bożego Narodzenia. Świetne piwa na Oktoberfest oraz charakterystyczne dla USA piwa dyniowe, tzw. Pumpkin Ales spowodowały, że warzenie i kreowanie rynku piw świątecznych i zimowych były najlepszą opcją dla amerykańskich piwowarów.

Te piwa choć nie wprost, bo można je pić cały rok, idealnie pasują do okresu świąt i zimy, kojarząc się głównie ze stosowanymi w tym piwie składnikami i przyprawami. Zwykle produktem finalnym jest piwo pikantne, aromatyczne. Styl piwa pozwala na korzystanie z długiej listy ciekawych dodatków i przypraw jak np. cynamon, gałka muszkatołowa, imbir itp.

Piwa świąteczne z roku na rok zyskują na popularności również w Polsce, o czym co roku świadczy liczba premierowych piw świątecznych. Może to jeszcze nie czas by mówić, że piwo jest dla Świąt tak samo ważne jak dzwonki, dekoracje, choinka i prezenty, ale wzrost świadomości osób, które sięgają po świąteczne piwo w tym okresie, naprawdę napawa optymizmem.

Rodzaje Piw Świątecznych

Sezonowe lub świąteczne piwo znane jest konsumentom z użytych przypraw i wysokiej zawartości alkoholu. Piwa te są sprzedawane jako bogate w słodycz z różnorakim doborem przypraw i dodatków. Aby uwarzyć takie piwo, piwowarowie zwykle używają Stoutów, Porterów, Brown Ales, Belgian Ales i niektórych IPA.

Praca nad piwem w zależności od jego stylu często zaczyna się czesto jeszcze długo przed nadejściem świąt Bożego Narodzenia. Oto najlepsze rodzaje lub style piwa, aby stworzyć idealne piwo świąteczne:

Amber/Brown Ale – są standardem w wytwarzaniu świątecznego piwa. Ten styl zapewnia bursztynowy lub ciemnobrązowy kolor o zawartości alkoholu około 5–8%.

Belgian Ales – Wiele z tych świątecznych piw opiera się na mocnym belgijskim ciemnym ale. Te mocne ciemne piwa to idealne połączenie bogatego smaku słodowego, karmelowego, owocowego i pieprznego. Piwa te są dobrą opcją, jeśli klient preferuje bogatsze i bardziej skomplikowane kombinacje aromatów – a także wyższy poziom alkoholu w świątecznym piwie.

Belgijskie Ale mają wyższą zawartość alkoholu, od ok. 8 do 12%. Najczęściej są spotykane mocne piwa bez jakichkolwiek przypraw. Jeśli już sę jakieś pojawiają są to najczęściej lukrecja, anyż czy skórka pomarańczy.

Stout – To ciemne piwo, z wieloma odmianami. Najczęściej jest to Foreign Extra Stout lub Imperial Stout. Ma wysoki poziom alkoholu około 7-8%. W zależności od browaru może być słodki albo wytrawny. Warzy się go najczęściej z dużą ilością słodów karmelowych, czekoladowych i palonych.

Browary używają przypraw i innych składników, takich jak laktoza, aby uzyskać Pastry Stout. Styl ten staje się aktualnie w Polsce bardzo popularny ze względu na bardzo wysoką słodycz która, ma przypominać deser czekoladowy w płynie.

Ostatnim popularnym piwem jest Świąteczna IPA. Styl ten może mieć różną zawartość alkoholu, kolor czy stopień goryczki. Piwowarzy najczęściej decydują się na amerykański chmiel Simcoe, który wnosi do piwa aromaty żywiczne. Często spotyka się również dodatki takie jak np. pędy sosny.

Wszystkie wspomniane style są wykorzystywane do stworzenia wyjątkowego piwa na Boże Narodzenie. Dzięki intensywnym i złożonym smakom cechującym te style, piwa często łączy się z odpowiednio dobranymi przyprawami. Całość ma odpowiadać atmosferze świąt i rzeczom które, nam o nich przypominają.