Podstawowe wyposażenie sklepu stacjonarnego

Bardzo często posiadając sklep internetowy, pragniemy rozwinąć swój biznes stacjonarnie. O ile posiadanie swojego sklepu stacjonarnego wiąże się z o wiele większym kosztem, to bezpośredni kontakt z klientem jest bezcenny. Dlatego też postanowiliśmy napisać o wszystkich “za i przeciw” sklepów stacjonarnych wraz z wymaganym podstawowym sprzętem.

Dobra lokalizacja gwarancją sukcesu

W pierwszej kolejności, by nasz sklep dobrze prosperował, musimy postawić albo na dobrą reklamę, albo na doskonałą lokalizację. Ta druga opcja jest bardziej prawdopodobna, ponieważ obecnie w gąszczu reklam nasz biznes może się zagubić. Oczywiście najważniejsza jest pozytywna opinia – najlepsza obsługa i jakość oferowanych towarów, jednak lokalizacja jest kluczowa, podobnie jak w przypadku restauracji. Wielu klientów może przyjść do nas po prostu z ulicy, stąd też warto zainwestować więcej w miejsce widoczne, często odwiedzane, sprzyjające zakupom. Jeśli chodzi o duże miasta, można rzec, że najlepszym tego typu miejscem jest centrum miasta. Nie zawsze jednak udajemy się do centrum na zakupy – zazwyczaj rynek jest miejscem, gdzie chcemy pospacerować, zjeść coś dobrego, pobyć z rodziną. My bardziej celowalibyśmy w centrum, ale handlowe. Tam ceny wynajmu mogą być zaporowe, jednak jest to gwarancja sukcesu i kontakt z klientami, którzy nastawieni są na zakup. Należy także pamiętać o odpowiedniej obsłudze – tylko dobrze przeszkolony personel może zagwarantować nam zysk, ponieważ wiedząc wszystko o sprzedawanym towarze, jest w stanie odpowiednio doradzić klientom. Zazwyczaj na samym początku prowadzenia sklepu zajmują się tym sami właściciele – oni najlepiej znają posiadane przez nich dobra.

Wydatki od samego początku, czyli wymagane urządzenia

W polskim prawie handlowym podstawą jest kasa fiskalna. Musimy ją posiadać bezwzględnie, by odprowadzać podatki od sprzedanego towaru. Rejestrowanie dowodów zakupu, raporty z kasy fiskalnej – to podstawa w prowadzeniu legalnego biznesu. Podobnie jest w przypadku wystawiania faktur – należy posiadać do tego celu odpowiedni program oraz drukarkę. Warto zainwestować w terminal płatniczy, najlepiej przenośny, by potencjalni klienci ze swobodą mogli u nas wybrać rodzaj zapłaty. Jest to obecnie swego rodzaju wymóg w sklepie stacjonarnym – zazwyczaj sama płatność gotówką jest niewygodna dla gości naszego punktu, ponieważ nie każdy z nas ma potrzebę posiadania przy sobie pieniędzy w gotówce. Należy także pamiętać o tym, że gdy sprowadzamy towar z zagranicy, ten, który znajduje się w naszym sklepie, powinien być odpowiednio ometkowany, a także posiadać swój kod EAN. Brzmi nieco skomplikowanie, jednak wszystkie te niezbędne w handlu akcesoria możesz zamówić na stronie 4Labels. Dlaczego akurat tam? Ponieważ jest to sklep internetowy, który zapewni Ci konkurencyjne ceny, a także duży wybór sprzętu, który umożliwi Ci wygodne prowadzenie biznesu. Sklepy online mają tę przewagę nad stacjonarnymi, że ich utrzymanie wiąże się z mniejszymi kosztami, stąd też właściciele mogą pozwolić sobie na niższe, bardziej atrakcyjne dla klienta ceny.