Polacy coraz częściej sięgają po pożyczki – dane rynku pożyczkowego za sierpień 2022 r.

W sierpniu 2022 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 330,5 tys. nowych pożyczek o wartości 865 mln zł. W porównaniu do sierpnia 2021 r. w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek na kwotę wyższą o (+29,3%), a w ujęciu liczbowym o (+27,3%) więcej. Średnia wartość nowo udzielonej w sierpniu 2022 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 337 zł i była na poziomie średniej wartości pożyczki udzielonej w sierpniu 2021 r.

– W sierpniu 2022 r. firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na kwotę 865 mln zł. To najwyższa miesięczna wartość udzielonych pożyczek przez firmy pozabankowe od 5 lat, a dokładnie od stycznia 2017 r. Dynamika wzrostu sprzedaży o 29% w stosunku do sierpnia 2021 r., to wzrost w ujęciu nominalnym, jednak w ocenie wartości sprzedaży nie można zapominać o rosnącej inflacji. Uwzględniając wzrost inflacji na poziomie 16,1% (sierpień 2022 r. do sierpnia 2021 r.), to tegoroczny sierpniowy odczyt dynamiki sprzedaży w ujęciu realnym wynosi około 11–12% – wyjaśnia prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.

W sierpniu 2022 r. nowo udzielone pożyczki ze wszystkich przedziałów kwotowych i to zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały dodatnie dynamiki.

Najwyższe dodatnie dynamiki w porównaniu do sierpnia 2021 r. w ujęciu liczbowym i wartościowym odnotowały pożyczki z przedziału od 3 tys. do 5 tys. zł odpowiednio (+34,2%) i (+36,3%).

W sierpniu br. 41,6% wartości nowo udzielonych pożyczek firmy pożyczkowe przyznały na kwoty powyżej 5 tys. zł, które w ujęciu liczbowym stanowiły 10,2% udzielonych pożyczek.

W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 45,5% liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty do 1 tys. zł miały jedynie 10,4% udział w sprzedaży.