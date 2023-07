Polacy w europejskiej czołówce użytkowników płatności odroczonych

Polacy, obok Szwedów i Włochów, znajdują się w czołówce użytkowników płatności odroczonych. Z usług BNPL lub rozłożenia płatności na raty skorzystało w Polsce już 64% konsumentów. Przy pomocy płatności odroczonych kupujemy przede wszystkim elektronikę, wyposażenie wnętrz oraz modę. Najczęściej płacimy BNPL za zakupy w internecie, na kwotę do 445 zł (57%). Takie wnioski płyną z raportu „European Retail Banking Radar 2023” opracowanego przez firmę doradczą Kearney[1].

„W porównaniu do innych narodów europejskich Polacy szybko adaptują nowoczesne rozwiązania technologiczne, które skutecznie zaspokajają ich potrzeby. Podobnie jest w przypadku usług BNPL (Buy Now Pay Later), które cieszą się dużym powodzeniem w naszym kraju. Kup Teraz Zapłać Później daje klientom możliwość opóźnienia lub rozłożenia płatności na raty, co sprawia, że zakupy online i stacjonarne stają się szybsze, łatwiejsze oraz bardziej dostępne, a tym samym zaspokajają potrzeby nowoczesnych konsumentów. Biorąc pod uwagę dotychczasowe tendencje i zalety tej formy płatności spodziewamy się dalszego wzrostu popularności BNPL na polskim rynku.” – podsumowuje Daniel Malinowski, zarządzający Mokka w Polsce.

BNPL głównie do zakupów online

Konsumenci w Europie korzystają z opcji „Kup Teraz Zapłać Później” przede wszystkim do zakupów online. Ponad 80% badanych, którzy przynajmniej raz skorzystali z BNPL, rozłożyło lub odroczyło płatność za zakupy w sieci. Najczęściej z opcji BNPL w internecie korzystają mieszkańcy Austrii, Holandii i Szwecji (95%). Około dwóch trzecich respondentów, którzy skorzystali z płatności odroczonych przyznaje, że skorzystali z niej w sklepach stacjonarnych (65%) oraz jako opcji konwersji po zakupie (66 procent). Z kolei BNPL w sklepach stacjonarnych najczęściej korzystają mieszkańcy Rumunii (79%) i Hiszpanii (78%), a najrzadziej w Holandii i Szwecji (45 procent).

„W świetle raportu Kearney warto zauważyć, że płatności odroczone stanowią nie tylko wygodne rozwiązanie dla konsumentów, ale także skuteczną strategię dla firm działających online, pozwalającą na odzyskiwanie porzucanych koszyków zakupowych oraz zwiększanie konwersji sprzedaży.” – dodaje Daniel Malinowski, zarządzający Mokka w Polsce.

Zakupy z BNPL częste, na niewielkie kwoty

Konsumenci korzystają z płatności odroczonych często, jednak (w skali Europy) są to zakupy na niewielkie kwoty. Około 80% użytkowników BNPL odracza lub dzieli na raty płatności za zakupy o wartości do ok. 1100 zł (250 Euro). W większości krajów europejskich – Austrii, Niemczech, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii – 2/3 zakupów finansowanych za pomocą BNPL ma wartość od 50 do 250 euro.

W Czechach, Polsce, czy w Rumunii są to mniejsze kwoty. W Czechach 43% wszystkich zakupów realizowanych za pomocą BNPL ma wartość niższą niż 225 zł (50 euro) – trend ten obserwuje się również w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, takich jak Polska (36%), czy Rumunia (32%). Z we Francji (14%), Włoszech (12%) i Szwajcarii (11%) wartość wszystkich zakupów realizowanych za pomocą BNPL ma wartość powyżej 500 euro, a analogicznie 23% i 17% i 17% ma wartość między 250 a 500 euro.

W Polsce 36% ankietowanych płaci BNPL za zakupy na kwotę do 225 zł (50 Euro), 21% konsumentów na kwotę od 225zł do 445 zł (50-99 Euro), 25% na kwotę od 450 zł do 1120 zł (100-249 Euro), a 9% na kwotę od 1125 zł do 2245 zł) 250-499 Euro. Zakupy na kwotę powyżej 2500 zł (500 Euro) robi kolejne 9% ankietowanych.

Zakupy z BNPL 5 razy w roku

Wielkość zakupów BNPL tłumaczy ich częstotliwość. Prawie trzy czwarte użytkowników BNPL (73 proc.) korzysta z opcji odroczenia płatności do 5 razy w roku, a 27% 6 razy lub częściej. Częstotliwość korzystania jest najwyższa w Szwajcarii i Szwecji, gdzie odpowiednio 41% i 36% respondentów korzysta z BNPL sześć razy w roku lub częściej, a najniższa w Portugalii i Hiszpanii.

Elektronika, wyposażenie wnętrz i moda dominują w zakupach z BNPL

Elektronika, elementy wyposażenia wnętrz i moda to kategorie, które dominują w zakupach realizowanych za pomocą BNPL. Urządzenia elektroniczne oraz wyposażenie wnętrz to dwie najpopularniejsze kategorie zakupowe, za które płacimy przy pomocy BNPL. W Polsce 45% konsumentów skorzystało z BNPL do zakupu urządzeń elektronicznych, 47% – wyposażenia wnętrz, 37% – mody, 26% – podróży, 26% – rozrywki, a 15% finansowania codziennych zakupów.

Wypadamy pod tym względem podobnie do innych Europejczyków. Jak wynika z raportu, 50% konsumentów w 6 z 13 badanych krajów skorzystało z BNPL do zakupu elektroniki, a ponad 40% w 9 krajach, do zakupu wyposażenia wnętrz. Moda jest również popularną kategorią, co odzwierciedla integrację BNPL z platformami e-commerce. 39% respondentów we Francji oraz 37% w Polsce i Rumunii korzysta z BNPL do zakupu ubrań, butów i akcesoriów.

Podróże, rozrywka i codzienne wydatki to obszary, w których 10-20% respondentów korzysta z BNPL, co wskazuje na wszechstronność i szerokie zastosowanie usług BNPL. 30% respondentów w Szwajcarii użyło również BNPL do zakupów związanych z turystyką i podróżami, podobnie jak 28% w Portugalii.

Firmy niezależne od banków dominują na rynku BNPL

Rynek BNPL jest zdominowany przez firmy niepowiązane z bankami. Tak jest również Polsce, gdzie 60% klientów skorzystało dotychczas z usług BNPL oferowanych przez firmy niepowiązane z bankami, 28% skorzystało z BNPL oferowanych przez banki, a 12% nie potrafiło tego określić.

W Niemczech ponad połowa (54%) ofert BNPL jest związana z bankiem i kartą bankową. W Hiszpanii i we Francji instytucje finansowe kontrolują ponad jedną trzecią rynku BNPL, a 36 procent wszystkich zakupów realizowanych za pomocą BNPL jest finansowana przez bank. Jednak niezależni dostawcy dominują w Szwecji i Holandii, gdzie 85% i 79% respondentów wskazuje, że korzysta z ofert BNPL od takich instytucji przy wyborze odroczenia płatności.

Pełny raport „European Retail Banking Radar 2023” jest dostępny na:

[1] Źródło: https://www.kearney.com/industry/financial-services/european-retail-banking-radar/article/-/insights/with-embedded-finance-such-as-bnpl-on-the-rise-are-banks-at-risk-of-losing-out