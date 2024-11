Polscy pracownicy pewni swoich umiejętności i pozycji zawodowej

79% polskich respondentów deklaruje stabilność zawodową, co stanowi wynik o 5 punktów procentowych wyższy niż średnia globalna – tak podaje raport ManpowerGroup „Global Talent Barometer 2024”. Aż 92% ankietowanych z kraju nad Wisłą twierdzi, że posiada odpowiednie umiejętności i doświadczenie potrzebne do wykonywania swojej pracy. Analiza pokazuje również, że zdecydowanie więcej mężczyzn niż kobiet z generacji Z uważa, że w ich organizacji jest wystarczająco dużo możliwości awansu lub zmiany stanowiska.

Dane najnowszej publikacji ManpowerGroup pokazują, że wskaźniki dla polskich pracowników są wyższe od średniej światowej we wszystkich badanych obszarach Indeksu stabilności zawodowej. Krajowe talenty deklarują większy dostęp do odpowiednich technologii i narzędzi (87%), a także częściej zgłaszają, że posiadają wystarczające możliwości, aby zdobyć nowe kwalifikacje (76%). „Global Talent Barometer 2024” jest narzędziem służącym do pomiaru kluczowych parametrów wpływających na dobrostan, satysfakcję z wykonywanej pracy oraz poczucie pewności siebie w miejscu zatrudnienia. Badanie odnoszące się do wskaźnika opiera się na czterech wytycznych: rozwoju zawodowym, możliwościach awansu, doświadczeniu & umiejętnościach oraz dostępie do technologii & narzędzi.

– Indeks stabilności zawodowej w Polsce sygnalizuje pozytywną sytuację na rynku pracy. Jednakże organizacje powinny podejmować aktywne działania, aby utrzymać i podnieść ten poziom. Inwestycje w rozwój zawodowy, równość szans, a także dostęp do technologii to kluczowe obszary, które mogą wzmocnić poczucie stabilności wśród pracowników.

W obliczu dynamicznych zmian rynkowych oraz technologicznych warto budować środowisko pracy, które pozwala zatrudnionym rozwijać się i adaptować do nowych wyzwań – mówi Marta Szymańska, liderka specjalizacji w Manpower i zaznacza, że współczesny rynek pracy wymaga od firm aktywnego wspierania rozwoju kompetencji członków swoich zespołów.

Jak efektywnie wdrażać nowe technologie na różnych stanowiskach?

– Zaawansowane technologie rozwijają się w szybkim tempie, a 87% respondentów potwierdza, że ma dostęp do odpowiednich narzędzi. Jednak wśród pracowników obsługi klienta 76% ankietowanych deklaruje, że dysponuje takimi rozwiązaniami, podczas gdy w grupie specjalistów i menedżerów wskaźnik ten wyniósł 93% – zwraca uwagę ekspertka oraz podkreśla, że wyzwania związane z implementacją nowych technologii różnią się w zależności od stanowiska. – Pracownicy liniowi mogą mieć trudności ze znalezieniem czasu na naukę, dlatego szkolenia powinny być krótkie, skoncentrowane na praktyce. Specjaliści wymagają zaawansowanych narzędzi, które można dostosować do ich indywidualnych potrzeb, natomiast kadra menedżerska powinna opanować zarządzanie zmianą oraz skuteczne motywowanie zespołów. Na poziomie zarządu kluczowe jest natomiast przyjęcie strategicznego podejścia do wdrożeń, opartego na analizie korzyści i ryzyka – wskazuje liderka specjalizacji w Manpower.

Inwestycja w umiejętności kluczem do sukcesu

Według danych Global Talent Barometer 76% respondentów z Polski deklaruje, że ich miejsce pracy zapewnia wystarczające możliwości podnoszenia kwalifikacji. Nowoczesne technologie są fundamentem efektywności, jednak aby je w pełni wykorzystać, pracownicy potrzebują dostępu do odpowiednich szkoleń. – Warsztaty, e-learning oraz współpraca z zewnętrznymi ekspertami pomagają w opanowaniu narzędzi, a także ich wdrożeniu w codziennej pracy. Jednocześnie warto tworzyć przestrzeń, która sprzyja eksperymentowaniu i rozwijaniu nowych pomysłów, co wspiera innowacyjność oraz zaangażowanie – zauważa Marta Szymańska oraz zaznacza, że programy mentoringowe, które łączą młodszych pracowników z doświadczonymi kolegami, umożliwiają wymianę wiedzy i wzmacniają współpracę w zespole. Nakłady w rozwój kompetencji to inwestycja w przyszłość. – Aby ułatwić adaptację, organizacje powinny stopniowo wprowadzać nowe technologie, przeprowadzać pilotaże, zapewniać wsparcie techniczne oraz jasno komunikować korzyści. Takie podejście minimalizuje opór i umożliwia efektywnie wdrażać zmiany. Firmy, które zapewniają zatrudnionym dostęp do wiedzy, technologii i wsparcia, zyskują zaangażowany zespół, a także budują przewagę konkurencyjną na rynku – podkreśla ekspertka.

Równość w organizacji jako ważny atut

Istotne jest również promowanie równości i inkluzywności w firmach. Badanie pokazuje, że 60% pracowników dostrzega możliwość awansu, jednak różnice są znaczące – 86% mężczyzn z pokolenia Z deklaruje dostęp do takich szans, podczas gdy wśród kobiet odsetek ten wynosi tylko 46%. – Dlatego między innymi przedsiębiorstwa powinny wprowadzać elastyczne formy zatrudnienia, transparentne zasady awansowania oraz szkolenia dotyczące nieświadomych uprzedzeń. Tworzenie grup wsparcia dla pracowników sprzyja budowaniu otwartego i wspierającego środowiska pracy. Dynamiczny świat biznesu premiuje tych, którzy potrafią dostosować się do zmian oraz aktywnie wspierają swoich pracowników – podsumowuje Szymańska.