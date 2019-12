Pożyczki dla zadłużonych. Co warto o nich wiedzieć?

Przy ocenie zdolności osób ubiegających się o kredyt, banki korzystają z bardzo rygorystycznych kryteriów. Nasze szanse na otrzymanie finansowania znacznie zmniejszają takie czynniki jak zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej, niski wiek lub niekorzystna historia kredytowa. To sprawia, że współczynnik odrzuceń wniosków w bankach jest bardzo wysoki, a wiele osób nie może liczyć na to, że otrzyma kredyt.

Czy jednak oznacza to, że w awaryjnej sytuacji są one pozbawione szans na otrzymanie pożyczki umożliwiającej im pokrycie najpilniejszych wydatków? Na szczęście nie. Ratunek znajdą w sektorze pozabankowym. Wiele działających w nim firm znacznie mniej rygorystycznie podchodzi do kwestii oceny zdolności kredytowej swoich klientów. Warto więc dowiedzieć się więcej na ten temat. Jakie firmy oferują chwilówki dla zadłużonych? Jak znaleźć najkorzystniejszą pożyczkę?

Do niedawna wśród klientów pokutował obraz sektora pozabankowego jako części rynku, na której działają firmy pożyczające dosłownie każdemu, kto złoży wniosek, jednak naliczające bardzo wysokie oprocentowanie i stosujące nieuczciwe praktyki. Obecnie na szczęście postrzeganie firm pożyczkowych ulega stopniowej poprawie. Oczywiście nie dzieje się tak bez powodu, a wpływ na to ma podniesienie standardów obsługi klienta i coraz wyższa jakość produktów finansowych.

To z kolei sprawia, że spora część firm zaczęła bardziej starannie analizować zdolność kredytową swoich klientów. W tym celu sprawdzają między innymi:

wysokość zarobków klienta;

jego wiek – problemy z otrzymaniem pieniędzy mogą mieć osoby, które nie ukończyły jeszcze 21 roku życia oraz seniorzy;

historię spłaty poprzednich zobowiązań, sprawdzaną za pomocą raportu BIK oraz w biurach informacji gospodarczej takich jak BIG InfoMonitor lub Krajowy Rejestr Dłużników

Nadal jednak mniej rygorystycznie pochodzą do kwestii źródła dochodów potencjalnego pożyczkobiorcy. W przeciwieństwie do większości banków, honorują nie tylko umowę o pracę, ale też o dzieło i zlecenie. Szansę na otrzymanie pożyczki mają również osoby utrzymujące się dzięki zasiłkom socjalnym – spore jest na przykład grono firm uznających jako dochód uczestnictwo w programie Rodzina 500+.

Chwilówki bez BIK – na czym polega to rozwiązanie?

Na szczęście w sektorze pozabankowym wciąż działa wiele firm oferujących chwilówki bez BIK. Jak nietrudno się domyślić, przy rozpatrywaniu wniosku, nie sprawdzają one historii kredytowej klienta. Dzięki temu takie pożyczki mogą okazać się dobrym rozwiązaniem w wielu sytuacjach. Na wzięcie jednej z nich warto zdecydować się między innymi:

kiedy z różnych przyczyn nie spłacaliśmy terminowo poprzednich zobowiązań;

jeśli nasze dochody są zbyt niskie, by otrzymać kredyt w banku;

jeżeli zależy nam na czasie – brak sprawdzania historii kredytowej znacznie skraca długość rozpatrywania wniosku, a pieniądze zwykle trafiają na nasze konto jeszcze tego samego dnia.

Więcej informacji na temat pożyczek dla zadłużonych znajdziemy na stronie

Chwilówki dla zadłużonych. Jak znaleźć najlepszą ofertę?

Decydując się na wzięcie chwilówki dla zadłużonych warto pamiętać, że tego typu produkty dla pożyczkodawcy związane są z większym ryzykiem – są zatem obarczone wyższym oprocentowaniem. Dlatego przed podpisaniem umowy warto upewnić, że dana oferta jest najkorzystniejszą. W tym zadaniu pomogą nam porównywarki i rankingi