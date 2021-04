Praca od silversa

Polacy starzeją się w szybkim tempie. Obecnie co siódmy, a za 40 lat już co trzeci mieszkaniec naszego kraju, będzie miał 65 lat lub więcej. W 2050 r. liczba osób w wieku 60+ wzrośnie do 13,7 mln osób. To spora grupa, która potrzebuje i będzie potrzebowała opiekuna, obecnie stanowiącego „towar deficytowy”. Starsi ludzie biorą sprawy w swoje ręce i szukają wsparcia, za które są gotowi płacić. Potrzeb jest wiele, a na zarobek mogą liczyć nie tylko pracownicy branży medyczno-opiekuńczej, ale też „złote rączki”, fryzjerzy, kosmetyczki czy osoby wyprowadzające psy na spacer.

W 2021 r. prognozowany deficyt zawodowy dotyczy m.in. lekarzy, fizjoterapeutów i masażystów, pielęgniarek i położnych oraz opiekunów osoby starszej lub niepełnosprawnej (Barometr zawodów). Pogłębianie braków kadrowych w wymienionych profesjach jest obserwowane od kilku lat. Biorąc pod uwagę dane demograficzne zapotrzebowanie na usługi z branży medyczno-opiekuńczej, które już jest wysokie, nadal będzie rosło. Wzrosty mogą dotyczyć też innych profesji spełniających oczekiwania starszych ludzi np. kosmetyczek, osób sprzątających mieszkania, gotujących posiłki, opiekujących się grobami bliskich czy załatwiających sprawy urzędowe.

Praca wynikająca z potrzeb

To, że wielu naszych rodaków potrzebuje wsparcia, potwierdzają dane ZUS wskazujące, że – tylko w styczniu 2021 r. – przyznano 99,1 tys. świadczeń rehabilitacyjnych, liczba osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy wyniosła 659,9 tys., a renty socjalne wypłacono 289,1 tys. Polaków. Liczną grupę stanowią także emeryci, których w pierwszym miesiącu tego roku było niemal 6 mln (5 986,2 tys.).

Nie każdego seniora stać na stałą opiekę i nie każdy też otrzyma ją od państwa. Jest jednak spora grupa, która potrzebuje niewielkiej pomocy w codziennych obowiązkach. Niestety, nie zawsze mogą na nią liczyć, bo owdowieli, ich dzieci mieszkają daleko, a oni nie utrzymują relacji z sąsiadami. Dlatego sami szukają płatnych form wsparcia, w – często z pozoru błahych – czynnościach, które okazują się być dla nich barierą nie do pokonania. Pomoc tej grupie jest potrzebna, tym bardziej że wiele osób izoluje się w swoich mieszkaniach, wynika z badania SeniorApp – pierwszej w Polsce aplikacji mobilnej stworzonej dla poszukujących i oferujących pomoc w opiece i sprawach życia codziennego. Ludzie po 60-tce ograniczają swoją aktywność – w wielu przypadkach – do minimum. Tylko 45 proc. wychodzi z domu często, 29 proc. opuszcza go w konkretnych celach np. idzie do sklepu, lekarza, apteki, na spacer, spotkać się z bliskimi. 25 proc. rzadko wychodzi z mieszkania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne, 1 proc. wcale nie wychodzi z domu.

Wieloobowiązkowe wynagrodzenie

Jak wynika badania Platformy SeniorApp najczęstsze wsparcie, którego szukają seniorzy i za które chcą płacić, dotyczy opieki w ciągu dnia, towarzystwa w trakcie spacerów, gotowania posiłków, robienia zakupów, realizacji recept, drobnych napraw i prac remontowych, wyprowadzania psa na spacer, sprzątania mieszkania oraz załatwienia sprawy urzędowej. Poszukiwane są także usługi rehabilitantów oraz te z sektora beauty – fryzjerzy i kosmetyczki z dojazdem do domu. Wzrasta też popularność osób oferujących opiekę nad grobami bliskich.

– Płatna pomoc dedykowana grupie osób starszych, która – w czasach covid-19 – szczególnie potrzebuje wsparcia jest niezbędna. Cieszy nas, że coraz więcej Polaków wybiera tę formę aktywności zarobkowej pozwalającej im podreperować domowy budżet – podkreśla Przemysław Mroczek, współtwórca platformy SeniorApp. – Wynagrodzenie za godzinę tego typu pracy jest uzależnione od m.in. od obowiązków, z których trzeba się wywiązać. Za 60 minut spaceru z psem można otrzymać ponad 20 pln netto, stawka za sprzątnie mieszkania przez 1 h wynosi średnio 30 pln netto, przygotowanie i dostarczenie posiłku, osoby myjące nagrobki zarobią za usługę do 100 pln netto, a fryzjerzy czy kosmetyczki od 50 pln wzwyż – mówi Przemysław Mroczek.

Chcą sprzątać i wprowadzać psa na spacer

Oprócz przedstawicieli branży medyczno-opiekuńczej oferujących opiekę dzienną i nocną, konsultacje lekarskie czy rehabilitację prym wiodą też inne zajęcia. Najwięcej zainteresowanych dodatkowym zarobkiem (58 proc.) oferuje sprzątanie mieszkania i mycie okien, 54 proc. będzie robić zakupy, tyle samo wyprowadzi psa na spacer, 52 proc. wykona drobne naprawy lub prace remontowe, 28 proc. może przygotować i dostarczyć posiłek, 11 proc. oferuje usługi tj. kosmetyczna i fryzjer z dojazdem do domów. Wielu z nich (25%), za określoną stawkę – wahającą się od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych – jest gotowych praktycznie od zaraz rozpocząć świadczenie usług, których oczekują osoby starsze, by móc podreperować budżet, który w czasach covid-19 został wyraźnie nadszarpnięty.