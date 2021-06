Praca przed komputerem – jak odpowiednio dobrać soczewki i okulary?

W ostatnich latach coraz więcej ludzi decydowało się na wykonywanie pracy przed komputerem, a pandemia przypieczętowała to zjawisko. Przeciętnie w pracy spędza się 8 godzin, ale doliczając do tego inne zajęcia, które wykonujemy przed komputerem, wychodzi na to, że potrafimy siedzieć przed ekranem większą część dnia. Tak długie przebywanie online nie pozostaje bez znaczenia dla oczu. Dlatego należy o nie w szczególności zadbać, dobierając odpowiednie soczewki lub okulary przeznaczone do pracy przed komputerem. Na co zwrócić uwagę?

Cyfrowe zmęczenie wzroku

Czy kiedykolwiek spotkaliście się z pojęciem cyfrowego zmęczenia wzroku? To coraz częściej występujące schorzenie oka, które objawia się zaczerwienieniem oczu, ich podrażnieniem, zmęczeniem, swędzeniem, suchością, wrażliwością na światło lub trudnością w skupieniu się na jednym punkcie. Dzieje się to z powodu przeciążenia mięśni rzęskowych oka, które odpowiadają za zmianę kształtu rogówki – naszej naturalnej soczewki. To dzięki temu zespołowi mięśni potrafimy widzieć ostry obraz zarówno z daleka, jak z bliska. Cyfrowe zmęczenie wzroku osłabia i przeciąża mięśnie rzęskowe, znacznie pogarszając komfort codziennego życia i ograniczając naszą zdolność do produktywnej pracy. Jeśli zaobserwujecie u siebie wymienione wyżej objawy, należy zgłosić się na konsultację u lekarza okulisty i wdrożyć kilka zmian. Jak przeciwdziałać cyfrowemu zmęczeniu wzroku? Przede wszystkim warto poświęcić trochę czasu każdego dnia na prostą, ale skuteczną gimnastykę oka. O konkretne ćwiczenia zapytajcie specjalisty – najważniejsza jest regularność. Spędzając czas przed komputerem trzeba też odrywać wzrok od ekranu co 20-30 minut i popatrzyć przez chwilę przez okno lub na drugi koniec pokoju, co również jest formą ćwiczenia gałki ocznej. Należy też pamiętać o mruganiu, badania dowodzą, że patrząc w ekran mrugamy nawet kilka razy rzadziej, niż podczas innych wykonywanych czynności. Osoby noszące okulary korekcyjne mogą zainwestować w specjalną powłokę Blue Control na szkła, która niweluje część niebieskiego światła dostającego się do oka, a zwolennicy soczewek powinni poszukać produktów przystosowanych do pracy przed monitorem, np. EyeLove Digital.

Jakie soczewki wybrać do pracy przed komputerem?

Spędzając długie godziny przed komputerem nie tylko osłabiamy mięśnie gałki ocznej (bez wprowadzenia odpowiednich ćwiczeń), ale i wpływamy na obniżenie poziomu nawilżenia oka. Oczy, które się wysuszają są bardziej narażone na infekcje i podrażnienia, które mogą spowodować soczewki kontaktowe. Dlatego nosząc zwykłe soczewki, warto zainwestować w nawilżające krople do oczu i co jakiś czas zakrapiać oczy. Ważną kwestią jest też rodzaj soczewek, a konkretniej czas ich noszenia. Standardowe soczewki nosi się w trybie dziennym, czyli zakłada się je po wstaniu z łóżka, a zdejmuje do ok. 12 godzin później, zazwyczaj wieczorem. Jeśli pracujecie przed komputerem również w nocy i używacie soczewek, lepiej korzystać z tych całodobowych, utrzymujących lepszy poziom nawilżenia. Jednak najlepszą opcją jest wybranie soczewek przeznaczonych do pracy przed komputerem. Czym się one charakteryzują? Takie soczewki mają wyższy poziom uwodnienia i lepszą przepuszczalność tlenu, są wykonane z elastycznego i komfortowego silikonu hydrożelowego i utrzymują optymalny poziom nawilżenia. Niezależnie od tego, jakie soczewki wybierzecie, warto pomyśleć o zmianach trybu życia – codziennym spacerze w zielonej scenerii, wyznaczeniu czasu bez telefonu czy relaksu z książką na świeżym powietrzu.

Jakie okulary wybrać do pracy przed komputerem?

Jak już wspomnieliśmy, obecnie na rynku dostępne są szkła kontaktowe z powłoką Blue Control, która filtruje niebieskie światło, a co za tym idzie – zwiększa komfort pracy przed komputerem. Źle dobrane okulary wpływają na zdrowie narządu wzroku. Najczęstszymi objawami, które obserwują okularnicy to ból głowy i migreny, łzawienie i bóle oczu, nieostry lub zamazany obraz, zaczerwienienie oczu i nadmierne mruganie. To zdecydowanie sygnał, że trzeba zrobić dłuższą przerwę, a w dalszej perspektywie skonsultować się z okulistą. Może się okazać, że dotychczasowe parametry waszych okularów nie są już odpowiednie dla wady refrakcji i konieczna będzie ich wymiana. Jeśli poszukujecie więcej wskazówek na temat dbania o oczy, polecamy czytanie bloga Ioptyk.pl.