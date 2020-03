Pracodawca kontra koronawirus

REKLAMA

Pojawienie się w Polsce przypadków zarażenia koronawirusem jest kwestią czasu – pracodawcy nie są jednak bezbronni wobec takiej sytuacji. Mogą, a nawet mają obowiązek działać w przypadku, gdy podejrzewają chorobę zakaźną u swojego pracownika.

– Pracodawca nie jest bezbronny wobec zagrożenia koronawirusem, czy inną choroba zakaźną. Prawo wręcz nakłada na niego obowiązek zadbania o zdrowie swoich pracowników – tłumaczy Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP. Wypełniając ten obowiązek, pracodawca ma do wykonania ciąg przewidzianych prawem działań. Zwłaszcza, jeśli ma uzasadnione podejrzenia, że pracownik jest chory. W ten sposób już na pierwszym etapie doprowadzi do zabezpieczenia zdrowia ogółu pracowników. Następnym efektem będzie wyjaśnienie stanu zdrowia tego pracownika, który może być chory.

– Działając w ramach tych przepisów pracodawca może zachęcać pracownika, by ten nie pojawiał się w miejscu pracy oraz aby udał się do lekarza. W przypadku odmowy skorzystania z porady lekarskiej przez takiego pracownika, pracodawca może nie dopuścić go do pracy – zaznacza ekspertka Pracodawców RP.