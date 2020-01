Pragma przejmuje fintech Brutto

Pragma Faktoring poinformowała dziś o przejęciu większościowego pakietu udziałów w fintechu Brutto.pl.

Brutto to fintech specjalizujący się we współpracy z platformami umożliwiającymi wystawianie faktur online i księgowość online polegającej na onlinowym dostarczaniu usług finansowych do Klientów platform. Spółka współpracuje m.in. z fakturownia.pl, ifirma.pl, afaktury.pl, szybkafaktura.pl, favato.pl.

PragmaGO® zapewni Brutto szeroką gamę produktów finansowych online, technologię do ich wdrożenia oraz finansowanie, co pozwoli Brutto zaoferować Klientom platform dodatkowe usługi o wysokiej jakości. Współpraca ta będzie realizowana w modelu white label, pod marką Brutto (pozyskanie i obsługa Klienta) na książki PragmaGO®. Brutto będzie też sprzedawać komplementarne usługi innych podmiotów, dostosowując ofertę do potrzeb danego Klienta.

Założyciele spółki będą wchodzić w skład jej organów: Piotr Strzelecki będzie nadal Prezesem Zarządu a Rafał Agnieszczak wejdzie w skład Rady Nadzorczej spółki.

Za 99 % udziałów w Brutto Pragma zapłaciła 1,6 mln zł. Cena może być w przyszłości podwyższona stosownie do wyników finansowych osiąganych przez Brutto oraz przez Pragma z transakcji dostarczonych przez Brutto.

„Ta transakcja jest dla nas niezwykle ciekawa. Dzięki Brutto będziemy mogli onlinowo zaoferować nasze usługi przeszło 100 tys. przedsiębiorcom korzystającym z platform współpracujących z naszym nowym fintechem. Co równie ważne, zaczynamy współpracę z Piotrem i Rafałem, których kompetencje i doświadczenie są dla nas niezwykle cennym aktywem.” – podsumowuje Tomasz Boduszek, prezes Pragma.

„Pragma jest dla nas idealnym partnerem, dzięki któremu będziemy mogli istotnie zwiększyć skalę naszej działalności. Dostęp do szerokiej gamy produktów oferowanych przez Pragmę, technologii oraz doświadczenia przybliży nas do celu, jakim jest zostanie serwisem pierwszego wyboru dla przedsiębiorców szukających finansowania jak i dla platform B2B, chcących zaoferować produkty finansowe swoim klientom.” – dodaje Piotr Strzelecki, prezes Brutto.