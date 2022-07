Produkty śniadaniowe zdrożały w ciągu dwóch lat o 71 proc.

Indeks śniadaniowy eToro, składający się z bieżących globalnych cen dziewięciu artykułów spożywczych, w ciągu dwóch lat podrożał o 71 proc. – znacznie bardziej niż sugeruje oficjalna inflacja. Najbardziej, bo o 124 proc. – wzrosła cena soku pomarańczowego.. Najmniej – bo tylko 7 proc. – wzrosła cena kakao.

W ciągu dwóch lat, światowe ceny produktów potrzebnych do standardowego śniadania, wzrosły o 70 proc. To znacznie więcej niż wynosiła oficjalna inflacja (CPI) która w tym samym czasie (skumulowana) wyniosła w Polsce 20,7 proc. Oznacza to, że firmy z branży spożywczej mają pole do dalszych podwyżek cen, by podążać za globalnymi cenami. Silne wzrosty cen żywności bardziej uderzają w osoby mniej zamożne, w przypadku których udział produktów żywnościowych w koszyku jest większy.

Indeks śniadaniowy eToro składa się z bieżących globalnych cen dziewięciu artykułów spożywczych, w tym: pszenicy, kakao, płatków owsianych, wieprzowiny, soku pomarańczowego, kawy, mleka i herbaty. Bez większości tych produktów, bezpośrednio lub w formie przetworzonej, nie może się obyć żadne polskie śniadanie. Od lipca 2020 roku, indeks ten wzrósł o 71 proc. Najważniejszymi czynnikami wywołującymi wzrost cen były wojna na Ukrainie oraz problemy w globalnych łańcuchach dostaw. Także problemy pogodowe dotykające wielu regionów na świecie dołożyły swoją cegiełkę do wzrostów. Rosnące ceny na światowych rynkach odbijają się na konsumentach pod postacią wyższych cen lub pomniejszania opakowań przy utrzymaniu tej samej ceny.

W ciągu dwóch lat, najbardziej zdrożał sok pomarańczowy – aż o 124 proc. Jest to efekt nieudanych zbiorów pomarańczy w USA, spowodowanych złą pogodą oraz chorobami drzew. Kawa w ciągu dwóch lat podrożała o 94 proc., także z powodu złej pogody oraz problemów w łańcuchach dostaw. O 80 proc. na światowych rynkach wzrosła cena wieprzowiny, co może cieszyć polskich hodowców, ale martwić konsumentów. To głównie efekt wzrostu cen transportu oraz coraz wyższych kosztów pracy. Najmniej podrożało kakao, które jest tylko o 7 proc. droższe niż dwa lata temu, co jest efektem nadwyżki powstałej z powodu spadku popytu w czasie pandemii.

Niektórzy politycy proponują, by w czasie wysokiego wzrostu cen żywności po prostu mniej jeść. To bardzo radykalne rozwiązanie. Z naszego indeksu wynika, że części wzrostu cen można uniknąć na przykład zamieniając w jadłospisie kawę na kakao albo sok pomarańczowy na herbatę.

Produkt spożywczy Lipiec 2020 =100 Ceny Styczeń 2021 Ceny Lipiec 2021 Ceny Styczeń 2022 Ceny Lipiec 2022 Pszenica 100 135 132 158 163 Cukier 100 119 143 149 146 Kakao 100 116 112 115 107 Płatki owsiane 100 106 108 196 183 Sok pomarańczowy 100 117 154 186 224 Mleko 100 113 123 163 178 Kawa 100 116 139 192 194 Wieprzowina 100 113 180 151 180 Herbata 100 115 97 146 140 Indeks śniadaniowy eToro 100 117 133 159 171

Bieżące ceny światowe z pierwszego tygodnia danego miesiąca, w porównaniu do pierwszego tygodnia Lipca 2020 r.

Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce