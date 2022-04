Przedsiębiorcy chcą przedłużenia terminu konsultacji „nowego Polskiego Ładu”

Przedsiębiorcy sugerują więcej zmian do poprawianego Polskiego Ładu. „Kolejna łatka nie jest rozwiązaniem problemów. Oczekujemy gospodarczego resetu”

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej do tematu rewolucyjnych zmian w Polskim Ładzie pochodzą z dużą ostrożnością. Jak mówią chaos, który wprowadziła rewolucja podatkowa na początku roku nie jest możliwy do opanowania za pomocą doraźnych środków, które zostały zaproponowane tydzień temu. – Postulujemy o to, by dać przedsiębiorcom więcej czasu. Obecnie najważniejszym tematem jest stawienie czoła gospodarczym konsekwencjom wojny w Ukrainie. Przedsiębiorcy w wielu sektorach gospodarki obecnie walczą o przetrwanie. W takiej sytuacji nie ma mowy o tym, by w stu procentach skupić się na „zmianach do zmian”. Potrzebujemy czasu, jasnych interpretacji i konkretnych deklaracji odnośnie tego, jakie będą konsekwencje Polskiego Ładu. Chęć zmian oceniamy pozytywnie, ale nie dano nam wystarczająco dużo czasu, by poddać je dokładnej analizie – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Konsultacje do 2 kwietnia to zbyt krótki czas, by zapoznać się ze zmianami i zaproponować rozwiązania, które będą czymś więcej niż hasłami

Przedsiębiorcy oczekują ponownej możliwości wyboru form rozliczenia – formuła wybrana do 20 lutego odnosiła się do zupełnie innej rzeczywistości gospodarczej

Przedsiębiorcy oczekują jasnych wytycznych według jakich zasad należy wyliczać wynagrodzenia dla pracowników w myśl nowych zasad. Nie może dochodzić do sytuacji, że nie będzie spójnego systemu naliczania wynagrodzeń, bo jeden pracownik rozliczać się będzie tak, jak gdyby ulga dla klasy średniej istniała, a drugi nie. To administracyjnie nie do opanowania

Oczekujemy programu wsparcia i rekompensat dla firm, które poniosły straty z tytułu wprowadzenia poprzednich wariantów Polskiego Ładu.

– Rząd RP wprowadzając daleko idące zmiany do Polskiego Ładu, a właściwie reorganizując całkowicie ten dokument przyznał rację przedsiębiorcom, że ład był nieładem, a ilość zamieszania, a zarazem szkód dla przedsiębiorców jest gigantyczna. Nie jest jednak tak, że nowości są „resetem” a jedynie łatką przyklejaną na mocno połataną ustawę podatkową. Postulujemy, by Rząd RP dał przedsiębiorcom więcej czasu na zapoznanie się ze zmianami. Tylko przedsiębiorcy są w stanie stanowić konstruktywny krąg dyskusyjny dla osób tworzących nowe przepisy. Kolejny raz mamy wrażenie, że tak naprawdę nikomu nie zależy na wsłuchaniu się w nasz głos. Niemożliwe jest, by przeanalizować kilkaset stron zmian w zaledwie tydzień – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

– Mam wrażenie, że obecne przepisy pisał ktoś zupełnie inny niż osoba, która pisała Polski Ład w formie, która została nam przedstawiona pod koniec 2021 roku. Chodzi o trwałość, spójność i przejrzystość rozwiązań podatkowych, ulepszenie i uproszczenie systemu podatkowego. Czy można go jeszcze uprościć i ulepszyć? Polski ład to była „łatka na łatce”, a teraz na to naklejono jeszcze jedną łatkę – komentuje prof. Stanisław Hońko, Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, oddział w Szczecinie.

– Rząd nie słuchał przedsiębiorców i ekspertów, którzy mówili, że wszystko dzieje się za dużo i za szybko. Proszę sobie wyobrazić ile księgowi, doradcy i przedsiębiorcy musieli poświęcić czasu, by przyswoić wiedzę, która była od nich wymagana na okoliczność rozliczania Polskiego Ładu. Ile godzin webinarów musieli obejrzeć, na ile pytań odpowiedzieć. Teraz to wszystko zostaje zmienione. Przypomnijmy, że do 20 lutego przedsiębiorcy mieli wybrać sposób rozliczenia, czy to będzie ryczałt czy skala podatkowa. Teraz dowiadujemy się, że dla części z nich to był przestrzelony wybór. Apelujemy do Ministerstwa Finansów, by przywrócić przedsiębiorcom możliwość ponownego wyboru – mówi Michał Wojtas, ekspert gospodarczy oraz skarbnik Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.