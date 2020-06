Raport Vertiv: przetwarzanie na brzegu sieci szansą dla operatorów telekomunikacyjnych

Vertiv, globalny dostawca rozwiązań z zakresu infrastruktury dla centrów danych, opublikował stworzony wraz z firmą analityczną Omdia, nowy raport dotyczący możliwości wykorzystania przetwarzania danych na brzegu sieci (edge computing) przez operatorów telekomunikacyjnych oraz prezentujący najlepsze strategie i taktyki związane z tą technologią.

Raport Telcos and edge computing: opportunity, threat or distraction? udowadnia, że wzrost ilości przetwarzanych danych w sieciach brzegowych przełoży się na zyski dla operatorów. Analitycy firmy Omdia (dawniej Ovum) wskazują, że operatorzy telefonii stacjonarnej i komórkowej mogą zbudować platformę do rozwoju usług przetwarzania brzegowego, a jednocześnie uzyskać znaczne oszczędności kosztów dzięki wykorzystaniu posiadanej infrastruktury (istniejących masztów telekomunikacyjnych sieci komórkowych, punktów agregacyjnych, biur itp.).

– Wzrost popularności przetwarzania brzegowego otwiera przed dostawcami usług telekomunikacyjnych możliwości rozwoju oferty związanej z 5G, IoT i innymi innowacyjnymi technologiami – mówi Gary Niederpruem, dyrektor ds. strategii i rozwoju w Vertiv. – Operatorzy będą potrzebowali partnerów o międzynarodowym zasięgu, jak również szerokiej gamy rozwiązań, aby rozwijać się na rynku usług brzegowych.

Raport Omdia pokazuje również, że rozwój usług przetwarzania brzegowego wpłynie na powstawanie nowych obszarów konkurencyjnych. 36% ankietowanych twierdzi, że operatorzy sieciowi będą najbardziej pomocni w uzyskaniu przychodów z tego typu usług. Jako potencjalni kluczowi partnerzy w tym zakresie postrzegani są też twórcy aplikacji (30%) oraz dostawcy usług w chmurze publicznej (25%).

– Dostawcy usług komunikacyjnych widzą wyraźną szansę na wschodzącym rynku przetwarzania na brzegu sieci, ale inni gracze, w tym dostawcy chmury publicznej i specjalizujący się w przesyłaniu treści multimedialnych, także potencjalnie mogą być zainteresowani usługami brzegowymi – powiedział Julian Bright, starszy analityk telekomunikacyjny Omdia i autor badania. – Wielkość udziału na rynku usług przetwarzania brzegowego, jakiego dostawcy tego typu usług mogą się spodziewać, będzie zależeć od kilku czynników. Wśród nich jest skuteczność i efektywność rozwoju swoich sieci, aby móc świadczyć pełen zakres usług brzegowych, a nie pozostać zwykłym dostawcą usług łączności.

Raport Omdia wskazuje szczególnie na wsparcie, jakie prefabrykowane modułowe centra danych (PFM) będą zapewniać operatorom telekomunikacyjnym w dostarczaniu infrastruktury przetwarzania brzegowego w przyszłości. Raport przedstawia prognozę się, że rynek PFM wzrośnie z 1,2 mld USD w 2018 r. do 4,3 mld USD w 2023 r., co będzie spowodowane większym zainteresowaniem operatorów telekomunikacyjnych przetwarzaniem na brzegu sieci, jak też ogólnym wzrostem popularności usług brzegowych.

Oprócz szybkiego wdrożenia, dla operatorów sieci kluczowym zagadnieniem jest również efektywność energetyczna. W niedawno opublikowanej aktualizacji zleconego przez Vertiv przełomowego badania z 2019 r. (2020: Same Hopes, More Fears) analitycy technologiczni firmy badawczej 451 Research stwierdzili, że koszty energii związane z przetwarzaniem na brzegu sieci oraz transmisją w technologii 5G pozostają poważnym problemem dla operatorów.

– Zużycie energii jest dużym problemem dla operatorów sieci 5G, ponieważ stanowi aż 20-40% kosztów operacyjnych obsługi sieci – powiedział Brian Partridge, wiceprezes 451 Research. – Z szacunków przeprowadzonych przez Vertiv wynika, że technologia 5G prawdopodobnie zwiększy całkowite zużycie energii w sieci o 150-170% do 2026 r. Dlatego przemysł rozpaczliwie potrzebuje energooszczędnych rozwiązań 5G, które zastąpią urządzenia o dużym poborze mocy, takie jak anteny MIMO czy inne systemy stosowane w centrach danych.