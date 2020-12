Revolut Business uruchamia usługi akceptacji płatności, będzie konkurował ze Stripe, Adyen, PayU i Przelewy24

Revolut pomoże firmom przyjmować płatności kartowe za pomocą gotowej bramki płatniczej lub tworzyć własne rozwiązania płatnicze, dzięki widgetom i API dla firm

Wejście na rynek akceptacji płatności stawia firmę w bezpośredniej konkurencji do globalnych graczy jak Stripe i Adyen (a w Polsce PayU, eService i Przelewy24)

Revolut Business, platforma usług finansowych, używana przez 500 tysięcy firm na świecie, udostępnił usługi akceptacji płatności swoim klientom biznesowym w 13 krajach Europy – mogą oni przyjmować teraz płatności kartowe online bezpośrednio na swoje konto. Usługa akceptacji płatności będzie elementem “pakietu startowego” Revolut Business dla firm planujących rozwijać swój biznes online.

Klienci biznesowi skorzystają z atrakcyjnych kursów i niskich opłat, 1,3% dla kart z Europy (EEA, UK) i 2,8% dla pozostałych kart. W płatnych planach Revolut Business pojawi się comiesięczny limit darmowych akceptacji płatności kartowych dla kart z Europy, bez dodatkowych kosztów. Wejście Revolut na rynek akceptacji płatności pozycjonuje firmę w bezpośredniej konkurencji do globalnych graczy takich jak Stripe i Adyen.

Revolut Business pomaga przedsiębiorcom efektywniej zarządzać biznesem, a od teraz także przyjmować płatności kartami, dzięki prostej w instalacji gotowej bramce płatniczej lub dopasowywanym do własnych potrzeb – dzięki widgetom i API dla firm – rozwiązaniom płatniczym.

Co istotne, firmy mogą przyjmować płatności od każdego, z dowolnego miejsca na ziemi, bez konieczności posiadania strony lub sklepu internetowego, za pomocą prostych, szybkich i bezpiecznych linków do płatności, które mogą być udostępniane klientom firmy.

Nowe usługi pomogą firmom zarządzać wszystkimi sprawami finansowymi w jednym miejscu, bez potrzeby przełączania się i uzgadniania płatności pomiędzy platformami akceptacyjnymi i bankowymi. Przedsiębiorcy i menedżerowie mogą wykorzystać ten czas na to, co naprawdę ważne – na budowanie biznesu. Klienci posiadający konto Revolut Business skorzystają z dostępności środków z płatności na drugi dzień, co przyspieszy dostęp do gotówki i usprawni przepływy finansowe w firmach (cashflow).

Klienci Revolut Business, którzy planują rozwinąć sprzedaż na nowe rynki zagraniczne nie muszą martwić się też o wysoki koszt przewalutowań. Firmy mogą zaoszczędzić na kursach przyjmując płatności w 14 walutach (EUR, GBP, USD, CAD, CHF, JPY, AUD, HKD, SEK, DKK, NOK, NZD, PLN, ZAR). Środki pochodzące z płatności mogą być przechowywane w walucie transakcji lub wymienione na inną walutę po kursie międzybankowym.

“Płatności i przepływy pieniężne to krwiobieg każdego biznesu, dlatego zaprojektowaliśmy rozwiązanie, które spełnia nie tylko potrzeby w zakresie kont firmowych, ale także akceptacji płatności kartowych” – powiedział Nik Storoński, CEO i współzałożyciel w Revolut.

“Firmy w Europie wiedzą dziś lepiej niż kiedykolwiek jak istotna dla ich sukcesu jest obecność na platformach online i mobile. Dlatego udostępniamy nowy, szybki i bezpieczny sposób na przyjmowanie płatności przez strony i sklepy internetowe, a dla klientów, którzy ich nie posiadają, przez bezpieczne linki do płatności. Naszą misją jest demokratyzacja rynku akceptacji płatności – właśnie ją realizujemy” – dodał Nik Storoński.

Usługi akceptacji płatności są już dostępne dla klientów Revolut Business w Polsce, Irlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Danii, Szwecji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Niemczech i Austrii. Nowy produkt będzie udostępniony na kolejnych rynkach w Europie (EEA) w najbliższych tygodniach.