Rusza druga edycja programu pre-akceleracyjnego Huge Thing i Google for Startups

Huge Thing to jeden z najlepiej znanych i najdłużej działających w Polsce operatorów programów

pre-akceleracyjnych, kierowanych nie tylko do startupów z nad Wisły, ale i tych z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej.

Tegoroczna wiosenna edycja programu odbędzie się całościowo online i potrwa 7 tygodni.

To już 9-ta edycja programu Huge Thing, po raz drugi realizowana we współpracy z Google for Startups.

Program skierowany jest do zespołów, które pracują nad rozwiązaniami technologicznymi z globalnym potencjałem i których projekty znajdują się we wczesnej fazie (pre-seed i seed). Do zakwalifikowania startupu do programu wymagane jest więc, by posiadał on MVP – prostą wersję rozwiązania czy produktu lub ich prototyp. –

Jako Google for Startups wspieramy startupy na każdym etapie rozwoju. Robimy to ponieważ startupy są kluczowym elementem budowy innowacyjnej gospodarki i właśnie one kształtują przyszłość polskiego i światowego biznesu. Programy takie jak pre-akcelerator Huge Thing są kluczowe na wczesnym etapie rozwoju firm, ponieważ pomagają nie tylko zdobywać wiedzę o technologii czy skalowaniu biznesu, ale wspierają także rozwój umiejętności przywódczych, uczą budowania modeli biznesowych i zarządzania biznesem. – mówi Michał Kramarz, Head of Google for Startups w Europie Środkowo-Wschodniej

Chętni do udziału powinni prowadzić swoją działalność w jednym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Bałkanów, państw Bałtyckich a także Grecji. Program dedykowany jest podmiotom z opartych na technologii branż o dużym potencjale, takich jak na przykład edukacja, medycyna, sustainability, energetyka czy e-sport, a także wiele innych. Ma bowiem również wskazać, w których obszarach powstaje obecnie najwięcej innowacyjnych projektów z potencjałem na rynkowy sukces.

Program ruszy w czerwcu br. W trakcie 7-miu tygodni uczestnicy wezmą udział w warsztatach z mentorami, wykładach i sesjach 1:1. Tworzone przez siebie rozwiązania dopracowywać będą pod okiem indywidualnych tutorów, którzy pomogą im doprecyzować model biznesowy, przetestować rozwiązania i produkty oraz zweryfikować ich założenia. W trakcie wykładów i warsztatów dowiedzą się, jak prowadzić i mierzyć działania sprzedażowe, jak zaplanować skuteczną komunikację oraz jak przygotować się do pozyskania pierwszej (lub kolejnej) rundy finansowania na rozwój i na co zwracać uwagę wybierając inwestora. Całość zakończy Demo Day, który zaplanowano na 21 lipca.

Co zyskają uczestnicy?

Oprócz dostępu do jednych z najlepszych ekspertów, wiedzy biznesowej oraz możliwości przedstawienia swoich pomysłów potencjalnym odbiorcom i inwestorom, udział w programie to realna szansa na pozyskanie inwestora i okazja do skorzystania ze wsparcia ekspertów Google. Pomogą oni uczestnikom między innymi w mierzeniu rezultatów realizowanych działań, definiowania celów firmy, rozumieniu założeń budowania silnych zespołów, jak również w projektowaniu usług/produktów i wdrażaniu rozwiązań opartych o analizowanie danych. Ponadto uczestnicy dołączają do społeczności Google for Startups, w której będą mogli skorzystać z programów wspierających ich dalszy rozwój na kolejnych etapach budowania startupu. Zapisy do programu są otwarte dla wszystkich spełniających kryteria zainteresowanych, a sam udział jest dla startupów bezpłatny.

Realne korzyści z pre-akceleracji

Huge Thing to jeden z najdłużej działających w Polsce operatorów programów wspierających rozwój startupów. Startupy, które mają już działający produkt i pierwsze przychody mogą wręcz wybierać spośród naprawdę wielu programów działających na rynku. Wsparcia dla osób, które dopiero zaczynają, formują swoje zespoły i pracują nad modelami biznesowymi nadal brakuje. Wiemy, że nasz program pre-akceleracyjny, po raz drugi realizowany w partnerstwie z Google for Startups, może realnie przyspieszyć rozwój obiecujących projektów z regionu. Mamy już kilkanascie świetnych succes stories, będących wynikiem naszych działań – mówi Monika Synoradzka, CEO Huge Thing.

Do zeszłorocznej edycji zaproszono 10 startupów. 9 z nich wciąż się rozwija. Po udziale w programie Huge Thing spółka Mediprintic prowadzi testy swoich produktów (personalizowane ortezy) w polskich szpitalach, otrzymała również finansowanie na rozwój projektu. Dla ForLogistic, startupu wynajmującego powierzchnię magazynowe na godziny, udział w programie pre-akceleracyjnym Huge Thing zakończył się pozyskaniem 1,1 mln PLN finansowania na dalszy rozwój. FixMix, startupowi działającemu w duchu zero waste, oferującemu naprawy rzeczy codziennego użytku, jak np. buty i akcesoria skórzane, udało się pozyskać pierwszych indywidualnych klientów, a spółce COYOSY, produkującej modułowe urządzenie audio, przetestować prototyp swojego produktu.

Nabór projektów trwa do 11 kwietnia. Więcej informacji na temat programu oraz formularz aplikacyjny dostępny jest na stronie www.hugething.vc/pre-acceleration.