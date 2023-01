Samodzielna budowa domu – jaki sprzęt będzie niezbędny?

Budowa domu to czasochłonne i złożone przedsięwzięcie. Wymaga nie tylko odpowiedniego miejsca, projektu, planu działania czy finansów, ale i korzystania z szeregu narzędzi, zarówno tych podstawowych, jak i specjalistycznych. Które z nich będą najpotrzebniejsze? Czy sprzęt budowlany lepiej wynająć czy kupić na własność?

Budowa domu na własną rękę – plan działania

Zanim weźmiemy się za samodzielną budowę domu, musimy ocenić, które prace i w jakim okresie będą wykonywane na własną rękę. Wiele z nich można zrealizować bez pomocy fachowców, ale są i takie zadania, podczas których przyda się pomocna dłoń – czy to specjalisty, czy znajomego, który „zna się na rzeczy”.

Mając taki wstępny plan działania można ocenić, jakie dokładnie narzędzia, sprzęty czy maszyny będą niezbędne. Pozwala to również określić, kiedy i przez jak długi czas będą potrzebne. To zaś pozwala na jak najbardziej racjonalne podzielenie budżetu przeznaczonego na realizację budowy domu. Ułatwia ocenę, które narzędzia czy sprzęty lepiej kupić na własność, a które z nich można wynająć, aby zaoszczędzić na kosztach.

Jaki sprzęt budowlany będzie niezbędny?

Warto podzielić sprzęt budowlany na kategorie. Uwzględnić, które narzędzia z podstawowych czy specjalistycznych przydadzą się na danym etapie budowy. Dobrze jest również przemyśleć, bez czego nie obejdą się prace na zewnątrz oraz te zaplanowane do wykonania wewnątrz domu, np. podczas jego wykończenia.

Podczas prac na zewnątrz, do kopania, niwelowania terenu, wyrównywania, zasypywania, następnie wznoszenia fundamentów niezbędne są maszyny, takie jak koparka, walec, zagęszczarka czy spycharka. Potrzebna będzie także betoniarka. Jest to kategoria sprzętów ciężkich, przeznaczonych do najtrudniejszych i najbardziej wymagających prac budowlanych. Bez nich niemożliwe jest wykonanie podstawowych zadań.

Na placu budowy przyda się także oświetlenie. W tej roli najlepiej sprawdzą się maszty oświetleniowe, dzięki którym możliwe będzie prowadzenie określonych zadań nawet w porze wieczorowej oraz przy pogorszonych warunkach pogodowych.

Wśród przydatnego sprzętu budowlanego znajdują się różnego rodzaju rusztowania, np. te, które można znaleźć w ofercie wypożyczalni Renta. Przydają się one podczas wznoszenia ścian, a także w trakcie prac na wysokościach, prowadzonych zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz domu. Są świetnym uzupełnieniem dla klasycznych drabin.

Na terenie wyznaczonym jako plac budowy domu potrzebne jest źródło prądu. Dzięki niemu możliwe jest bowiem korzystanie nie tylko z oświetlenia, ale i wszelkiego rodzaju sprzętów oraz maszyn, które do pracy wymagają podłączenia do źródła energii elektrycznej. Zanim jednak możliwy będzie dostęp do stałego źródła prądu, przyda się agregat prądotwórczy. Będzie one spełniał swoje funkcje nie tylko podczas realizacji wielu prac przy budowie domu, głównie na zewnątrz, ale i w sytuacjach awaryjnych, np. przerwach w dostawie prądu w już dostępnej i działającej instalacji elektrycznej.

Na wyposażeniu osoby lub grupy osób, które podejmują się samodzielnej budowy domu, nie może zabraknąć wielu elektronarzędzi. Niezbędne okażą się szlifierki, wiertarki, wkrętarki, pilarki, czy mieszadła. Będę one niezwykle pomocne nie tylko podczas typowych prac budowlanych, ale i wykończeniowych.

O jakim jeszcze sprzęcie warto pamiętać? Po zakończeniu prac wykończeniowych, jeszcze przed finalnym urządzeniem poszczególnych pomieszczeń, niezbędne jest dokładne posprzątanie powierzchni, na których znajdują się zanieczyszczenia budowlane. W tym celu należy skorzystać z profesjonalnych odkurzaczy, które są przeznaczone do skutecznego usuwania pyłów, gruzu, mniejszych i większych cząsteczek zanieczyszczeń.

Zakup czy wynajem narzędzi budowlanych – na co lepiej postawić?

Kupno sprzętu budowlanego oznacza bardzo duże wydatki. Przy już samej realizacji budowy domu, która pochłania znaczną część budżetu, zakup nawet elektronarzędzi może się okazać nie lada wyzwaniem. Co więcej, z wielu sprzętów podczas budowy domu korzysta się jednorazowo, co oznacza, że jego kupno na własność jest kompletnie nieopłacalne.

Wynajem narzędzi budowlanych to doskonała alternatywa. Można liczyć na znaczne ograniczenie kosztów związanych z użytkowaniem niezbędnych narzędzi, sprzętu i maszyn budowlanych, ale wciąż korzystając z produktów profesjonalnych, bezpiecznych podczas pracy, wydajnych i usprawniających wykonanie wielu zadań.

Samodzielna budowa domu – możesz temu podołać!

Decydując się na wynajem narzędzi budowlanych, można liczyć na sprawnie realizowane poszczególne zadania. Bez zbędnych wydatków, zastanawiania się, jak zabezpieczyć i gdzie przechować sprzęt czy maszyny budowlane, które będą użytkowane tylko jednorazowo lub przez krótki czas. Wypożyczenie wiąże się z oszczędnościami, a do tego jest gwarancją korzystania z równie profesjonalnego sprzętu, co w przypadku jego zakupu.