SATUS Games zainwestował w Buffmaker

Nowopowstała spółka Buffmaker powiązana z GK Kool2Play podpisała umowę inwestycyjną z SATUS Games. Fundusz zdecydował się zainwestować w Buffmaker łącznie 1,15 mln zł. Celem powołania firmy Buffmaker było przyspieszenie rozwoju i monetyzacji technologii do automatyzacji, przetwarzania i analityki danych marketingowych. Technologia będzie rozwijana w dedykowanej do tego spółce działającej w modelu specjalizowanego SaaS.

– Inwestycja funduszu daje wzrost wyceny spółki do 11,3 mln zł. Oznacza to, że wartość rynkowa udziałów posiadanych przez Kool Things wynosi 2,1 mln i będą one warte znacznie więcej niż początkowa inwestycja GK Kool2Play w realizację projektu Buffmaker, która wynosiła 800 tys zł. Oprócz tego Kool Things nie traci praw do technologii, tylko udziela licencji spółce Buffmaker na jej rozwój. Jednocześnie w ramach umowy inwestycyjnej obie spółki Kool Things i Buffamaker będą ze sobą współpracowały, wykorzystując wzajemnie swoje wszystkie atuty. W naszej opinii to bardzo korzystne rozwiązanie dla całej Grupy Kapitałowej. Wzrost wartości Buffmaker przyczyni się do wzrostu wartości KoolThings- ocenia Marcin Marzęcki, prezes GK Kool2Play.

SATUS Games jest podmiotem zarządzającym funduszami venture capital i częścią grupy SATUS. Powołany w 2018 r. specjalizuje się w inwestycjach w spółki z sektora gamingowego z potencjałem wysokiej stopy zwrotu, przy jak największym ograniczeniu ryzyka. Fundusz zainwestował do tej pory w 15 spółek i jest uznawany w branży za specjalistów od rozpoznawania wczesnego potencjału przedsięwzięć gamingowych.

– Buffmaker zwrócił naszą uwagę innowacyjnym w pełni zautomatyzowanym podejściem do influencer marketing dla branży gier, niszowa specjalizacja w atrakcyjnym segmencie plus model SaaS oraz doświadczenie branżowe Kool Things to wg naszej oceny recepta na dużą wartość spółki w przyszłości – przełoży się to też na wartość pakietu nie tylko objętego przez nasz fundusz ale też na GK Kool2Play. – komentuje Wojciech Woziwodzki, Partner Zarządzający, SATUS Games

Pod koniec stycznia bieżącego roku GK Kool2Play informowała o powołaniu spółki celowej Buffmaker, która skoncentruje się na świadczeniu usług zautomatyzowanych z wykorzystaniem rozwiązania realizowanego w ramach projektu Buffmaker. Jednocześnie Kool Things skupi się na usługach kreatywnych, posiadając znaczący udział w spółce celowej, co w ocenie zarządu zwiększy rynkową wartość spółki zależnej. Po zawarciu umowy inwestycyjnej w skład wspólników firmy wchodzą: KoolThings, Marcin Marzęcki, Aleksander Pakulski, Michał Marzęcki oraz SATUS Games.

– Głównym celem powołania nowej spółki było umożliwienie rozwoju projektu poprzez dokapitalizowanie projektu Buffmaker. Inwestorzy zainteresowani naszym autorskim oprogramowaniem potrzebowali jasnego określenia w co inwestują, dlatego też zdecydowaliśmy się na powołanie spółki, która będzie nośnikiem wartości umożliwiającym zainteresowanie inwestorów kolejnych rund – mówi prezes. – Kolejnym kryterium podjęcia inwestycji przez fundusz, który zdecydowaliśmy się spełnić, był wymóg funduszu tj. wskazanie w strukturze udziałowców nie tylko KoolThings, ale również osób fizycznych – głównych pomysłodawców projektu.

Najistotniejszym zadaniem inicjatorów projektu jest doprowadzenie do etapu pierwszych monetyzacji i podniesienia kapitału spółki do właściwego poziomu wymaganego do budowy pełnej platformy SaaS. W najbliższych planach spółki będzie przeprowadzanie ESOP-u dla nowego, kluczowego personelu. Udziały do jego realizacji zostaną wyodrębnione z udziałów pomysłodawców. Po tej fazie Michał Marzęcki i Aleksander Pakulski usuną się również z zarządu spółki Buffmaker.

Grupa Kapitałowa Kool2Play składa się z 3 uzupełniających się filarów: producenta gier komputerowych Kool2Play, najbardziej doświadczonej agencji specjalizującej się w międzynarodowej promocji gier Kool Things oraz powiązanej z grupą spółki Buffmaker, która tworzy oprogramowanie służące do automatyzacji, przetwarzania i analityki danych marketingowych.