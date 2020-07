W trakcie konferencji 8 lipca SEAT ogłosił plany dalszego rozwoju firmy, wychodzące naprzeciw nowym wyzwaniom. Hiszpański producent planuje do 2025 roku przeznaczyć 5 miliardów euro na inwestycje, które utwierdzą innowacyjny i zrównoważony charakter firmy oraz marek SEAT i CUPRA. Podczas spotkania została potwierdzona również data premiery nowego, całkowicie elektrycznego modelu CUPRA el-Born, uruchomienie platformy zamówień na model Formentor oraz udostępnienie usługi SEAT MÓ.

W latach 2020-2025 SEAT planuje przeznaczyć 5 miliardów euro na sfinansowanie nowych projektów R&D, służących m.in. rozwojowi nowych pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem ich elektryfikacji. Część budżetu zostanie także przeznaczenie na wyposażenie w fabrykach w Martorell, Barcelonie i zakładach SEAT Componentes. Intensywny proces opracowywania nowych modeli ma zapewnić zrównoważony rozwój firmy i ochronę miejsc pracy.

– Ten plan inwestycyjny jest naszą odpowiedzią na wyzwania przyszłości, do których podchodzimy z determinacją i optymizmem – stwierdził podczas konferencji prezes SEAT-a Carsten Isensee. – Dzięki przyjętej strategii SEAT pozostanie innowacyjną i zrównoważoną firmą. Od teraz wszystkie nowe modele będą w 100% elektryczne lub będą miały wersje hybrydowe. Początkowy etap planu zakłada produkcję w fabryce w Martorell pojazdów spalinowych z najbardziej wydajnymi silnikami, napędami hybrydowymi typu plug-in oraz w wersjach mild hybrid. Chcemy, aby zakład w Martorell produkował pojazdy elektryczne od 2025 roku, kiedy rynek będzie już bardziej rozwinięty.

Jedna firma, dwie marki

Na konferencji prasowej, która miała miejsce w niedawno otwartym centrum CASA SEAT, Wayne Griffiths, CEO CUPRY i wiceprezes SEAT-a ds. sprzedaży i marketingu, przedstawił wizję współistnienia marek SEAT i CUPRA:

– SEAT jest firmą, która posiada w swojej strukturze dwie dobrze zdefiniowane marki: SEAT i CUPRA. Obie się dopełniają i są równie istotne. Każda z nich ma swoją wyraźną rolę, własną osobowość i charakterystyczne cechy, odpowiadające na potrzeby różnych klientów. Na tle całej Grupy Volkswagen SEAT przyciąga najmłodszą grupę osób, mniej więcej o 10 lat młodszą od średniego wieku. Dla wielu z nich SEAT jest pierwszym kupionym samochodem. Natomiast CUPRA plasuje się w nowym segmencie rynku pomiędzy samochodami masowymi a klasą premium. Jesteśmy przekonani, że istnieje duży potencjał wzrostu udziału CUPRY w tym segmencie. SEAT zapewnia marce CUPRA solidną bazę pod względem produkcji, badań i rozwoju oraz zasobów ludzkich. Z kolei CUPRA pozwala SEAT-owi przesunąć środek ciężkości w stronę jeszcze bardziej emocjonującej, wyżej pozycjonowanej motoryzacji.

CUPRA nabiera rozpędu dzięki nowemu modelowi el-Born

CUPRA niezmiennie prężnie się rozwija od powstania w lutym 2018 roku. W 2020 marka wprowadza na rynek modele CUPRA Leon oraz CUPRA Formentor, na który można składać zamówienia online od 8 lipca. Zdecydowano także, że prototypowy el-Born, zaprezentowany po raz pierwszy podczas Salonu Samochodowego w Genewie w 2019 roku, trafi do sprzedaży pod marką CUPRA.

– Model el-Born łączy wszystkie charakterystyczne cechy marki CUPRA. Dopracowaliśmy pierwotny projekt, nadając pojazdowi bardziej sportowy i dynamiczny wygląd oraz wzbogacając go o nowe zaawansowane rozwiązania technologiczne. Ostateczny charakter pojazdu skłonił nas do podjęcia decyzji, by el-Born stał się pierwszym całkowicie elektrycznym modelem CUPRY – powiedział Wayne Griffiths.

CUPRA el-Born została zaprojektowana w Barcelonie i będzie produkowana, zgodnie z planem, w niemieckim Zwickau. Model oparty jest na platformie MEB. Do sprzedaży trafi w 2021 roku.

CEO CUPRY skomentował również ważny krok w rozwoju marki, jakim jest wprowadzenie pierwszego całkowicie autorskiego modelu, CUPRY Formentora:

– Formentor wyznacza początek zupełnie nowego etapu dla firmy i zwiastuje ekscytującą przyszłość. Model stanie się filarem młodej marki i pozwoli jej dotrzeć do kolejnych klientów.

Umiarkowany optymizm na przyszłość

Podczas konferencji prezes SEAT-a Carsten Isensee podsumował pierwsze półrocze, naznaczone przez epidemię koronawirusa:

– Ostatnie sześć miesięcy to najprawdopodobniej jeden z najtrudniejszych okresów w historii SEAT-a. Jeszcze przed wybuchem pandemii spodziewaliśmy się, że lata 2020 i 2021 mogą okazać się pełne wyzwań, natomiast nikt nie mógł przewidzieć wpływu COVID-19 na branżę motoryzacyjną. Chociaż wciąż nie osiągnęliśmy tempa sprzedaży sprzed pandemii, w ostatnich tygodniach zauważyliśmy umiarkowaną poprawę. Spodziewamy się przynajmniej częściowego ożywienia w drugiej połowie roku.

Wydajność produkcji w zakładach SEAT-a w Martorell wróciła niemal całkowicie do poziomu sprzed wybuchu epidemii. Obecnie w zakładzie produkowanych jest około 1900 pojazdów dziennie. Fabryka w Barcelonie oraz zakłady SEAT Componentes również sukcesywnie wracają do wcześniejszego poziomu produkcji. W drugiej połowie roku w Martorell rozpocznie się produkcja Formentora oraz Leona w wersji z napędem hybrydowym typu plug-in. Oba modele będą powstawać na linii produkcyjnej nr 2, na której od początku roku montowane są kolejne egzemplarze SEAT-a Leona czwartej generacji.

SEAT MÓ – marka skoncentrowana na mikromobliności

W połowie czerwca tego roku SEAT ogłosił powstanie nowej marki SEAT MÓ, oferującej rozwiązania z obszaru nowoczesnej mobilności miejskiej. Pierwsze pojazdy, jakie zaprezentowano, to elektryczny skuter SEAT MÓ eScooter 125 oraz elektryczna hulajnoga SEAT MÓ eKickScooter 65. Od 9 lipca SEAT uruchomi w Barcelonie usługę współdzielenia pozwalającą na czasowy wynajem markowych jednośladów.