Sklepy autonomiczne zmienią sprzedaż detaliczną w Polsce?

Sklep autonomiczny jest nowym formatem, który zmienia doświadczenia klientów i wprowadza nowatorskie standardy w handlu. Jego głównym celem jest ograniczenie ciągle rosnących kosztów pracy. Sklep autonomiczny polega na tym, że klient wchodzi do sklepu samodzielnie i robi zakupy bez udziału asystenta czy sprzedawcy. Jakie są formaty sklepów autonomicznych? Mogą być to formaty mobilne, które są sklepami kontenerowymi. Mogą być to sklepy, które występują w formie hybrydowej. Co to oznacza? To oznacza, że sklep np. w godzinach pomiędzy 6 a 22 funkcjonuje jako tradycyjny sklep, natomiast w godzinach od 22 do godziny 6 rano jest sklepem autonomicznym. W związku z tym uzyskuje się efektywność takiego formatu – bo sklep działa 24 godziny na dobę przy niższych kosztach.

– Asortyment sklepu autonomicznego może być naprawdę bardzo szeroki. Nie ma ograniczeń co do produktów, które znajdą się w takim sklepie. Oczywiście wszystko jest uzależnione od wielkości sklepu, można go też rozbudowywać o kolejne moduły – powiedział serwisowi eNewsroom.pl podczas Kongresu Retail Trends 2023 Maciej Jenczyk, new business development manager, Dział Nowych Technologii Mago. – W kontenerze, który ma około 20 metrów, może się zmieścić ok. 600-800, nawet do tysiąca indeksów. Mago jest producentem autonomicznych sklepów pod klucz. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaadoptować każdy kontener zgodnie z wymaganiami. W celu podniesienia efektywności finansowej takiego formatu, warto skorzystać z opcji finansowania. Dobrym rozwiązaniem na przykład dla franczyzobiorców jest wypożyczanie takich sklepów. Dzięki temu można generować dosyć dużą marżę przy niskim koszcie operacyjnym. Największą przewagą sklepów autonomicznych jest brak konieczności zatrudniania pracowników, którzy na co dzień obsługują sklep – tłumaczy Jenczyk.