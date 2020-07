Soft launch pomaga dopracować produkcje mobilne

Gaming cieszy się obecnie na świecie coraz większą popularnością, wraz z rosnącymi prognozami wynikowymi dotyczącymi tego rynku. Coraz więcej podmiotów angażuje się w tą działalność, a wraz ze wzrostem konkurencji rośnie również presja na jakość produktu. Na tak konkurencyjnym rynku finalna jakość może się bowiem okazać kluczowym czynnikiem, dlatego takie formuły jak „early access” czy soft launch w przypadku gier mobilnych mają coraz więcej sensu ponieważ pozwalają dopracować produkt w kierunku jakiego oczekują gracze, a tym samym wzmocnić jego potencjał sprzedażowy.

Lockdown jeszcze wzmocnił zainteresowanie grami. W dobie gdy ludziom w wielu miejscach ograniczono dostep do rozrywki (zamknięte kina, teatry czy restauracje oraz wstrzymane rozgrywki sportowe) gaming stał się jedną z nielicznych enklaw rozrywki, co od razu dało się zauważyć śledząc chociażby aktywność użytkowników na platformie Steam, która biła historyczne rekordy właśnie podczas lockdownu. Dla wielu ludzi był to pewnie pierwszy dłuższy kontakt z grami i nawet jeśli otwarcie gospodarek obniży tą aktywność, to jednak gaming na całej tej sytuacji niewąpltiwie skorzystał trafiając do nowych ludzi, którzy w przyszłości chętniej mogą wracać do tej formy aktywności.

Z drugiej strony rynek gier już w tym momencie jest niezwykle konkurencyjną branżą – oferta Steam, Epic Games Store, App Store czy Google Play jest bardzo bogata i samo wyprodukowanie gry w żadnym przypadku nie gwarantuje sukcesu sprzedażowego. Kluczowym czynnikiem staje się jakość produkcji oraz umiejętne zbalansowanie takich kwestii jak np. mikropłatności, zapewniające dodatkowe wpływy studiu. Profesjonalny game dev oczywiście wcześniej przeprowadza szeroko zakrojone testy by odpowiednio dopracować produkcję, jednak jak pokazuje praktyka to gracz, osobiście zaangażowany w daną produkcję, może dać najbardziej szczegółowy i wartościowy feedback dot. zarówno błędów jak i kierunków rozwoju gry.

Formula soft launch w przypadku gier mobilnych pozwala właśnie na zebranie takiego feedbacku od próbki graczy. Często po implementacji takich zmian finalna produkcja nie tylko jest chętniej pobierana, ale również lepiej się monetyzuje. Warto mieć to na uwadze inwestując w sektor gamingu – szybka, nieprzemyślana premiera może obniżyć potencjał sprzedażowy nawet najlepiej zapowiadającej się produkcji.

Autor: Jarosław Zeisner, członek zarządu BTC Studios S.A.