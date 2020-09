System ERP w chmurze – czy warto korzystać z cloud computing?

Rozwiązania IT to w obecnych czasach nieodzowny czynnik determinujący biznesowe realia. W dobie rosnącej konkurencyjności przedsiębiorstwa muszą sięgać po narzędzia informatyczne pozwalające na optymalizację ich wewnętrznych procesów, budowanie wydajności i efektywną analitykę – w tym po zintegrowane systemy ERP. Nowe możliwości użytkowania zaawansowanego oprogramowania dla firm stwarza technologia chmury obliczeniowej, wykorzystywana m.in. w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central. Rozwiązanie Microsoft dedykowane przedsiębiorcom jeszcze tylko do końca września 2020 jest dostępne w promocyjnej, o połowę niższej cenie. Czy warto zatem zarządzać firmą z programem czerpiącym z zyskującej na popularności chmury obliczeniowej oraz – przede wszystkim – z czym wiąże się taka możliwość?

Chmura obliczeniowa – czym jest?

Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) to nowoczesny model przetwarzania danych przy użyciu sieci internetowej. Użytkownicy mają możliwość korzystania z jej zasobów bez konieczności kupna licencji oraz budowy własnych struktur informatycznych, co stanowi podstawową właściwość odróżniającą chmurę od tradycyjnej formy obsługi oprogramowania. Specyfika rozwiązania wiąże się z dużą wygodą i wyraźnymi korzyściami w zakresie finansów, bezpieczeństwa, mobilności czy dopasowania do potrzeb konkretnej organizacji.

Zgodnie z najnowszym raportem Panorama Consulting Group – The 2020 ERP Report – już 62,70% organizacji korzystających z oprogramowania ERP zdecydowało się na implementację w ramach platformy chmurowej. Jakie główne korzyści niesie ze sobą taki wybór, zwłaszcza w zestawieniu z klasyczną formą usługi?

Oszczędność

Stosunkowo niskie koszty inwestycji w oprogramowanie obsługiwane z poziomu chmury to podstawowy atut, który w dużej mierze determinuje docelowych użytkowników cloud computing. Są to przede wszystkim organizacje z sektora małych i średnich firm – nie muszą one inwestować w budowę własnych struktur informatycznych, ich późniejszy serwis czy kadrę IT, bowiem komplet usług otrzymują z zewnętrznego serwera obsługiwanego przez usługodawcę. Dzięki niskiej barierze wejścia świat biznesowych technologii pozostaje dla nich otwarty.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku dużych organizacji, które zazwyczaj dysponują już wewnętrzną infrastrukturą niezbędną do wdrożenia systemów. Po szczegółowej analizie może bowiem okazać się, iż ostateczny bilans finansów przedstawi się dla nich lepiej przy wykorzystaniu tradycyjnych serwerów.

Szeroka dostępność

Chmura obliczeniowa podąża z trendem mobilności, który w ciągu minionych kilku miesięcy przeistoczył się właściwie w standard. Sytuacja epidemiologiczna zmusiła firmy do przejścia w zdalny model pracy, nawet jeżeli uprzednio pracodawcy nie skłaniali się ku tej formie działań.

Dziś natomiast wiele przedsiębiorstw deklaruje pozostanie przy „home office” w dłuższej perspektywie czasu, czemu sprzyja z kolei technologia chmurowa. Użytkownicy mogą korzystać ze spójnego środowiska pracy, niezbędnych baz danych oraz posiadać kontrolę nad wszystkimi procesami jedynie za pośrednictwem urządzeń mobilnych z dostępem do internetu. Lokalizacja – o ile gwarantuje dobre łącze sieciowe – nie ma tutaj znaczenia.

Dostosowanie do potrzeb i wygoda

Oprogramowanie ERP w modelu chmurowym zapewnia wysoki stopień kontroli nad danymi i mocą obliczeniową. Wskaźniki wydajności mogą być bowiem modyfikowane przez użytkowników w dowolnej chwili i na dowolny okres czasu – dłuższy bądź krótszy, zależny od potrzeb przedsiębiorstwa. Dzięki skalowalności mamy także realny wpływ na ponoszone koszty, gdyż płacimy za faktycznie wykorzystane zasoby. Ponadto, przedsiębiorcy korzystający z systemu ERP w chmurze będą mogli liczyć na bieżące aktualizowanie oprogramowań bez dodatkowych kosztów, co pozostaje w zakresie obowiązków dostawcy rozwiązania – podobnie jak kompleksowa obsługa serwera.

Bezpieczeństwo

Dość powszechna obawa przed niewystarczającą ochroną danych stanowi niestety częsty powód, przez który potencjalni użytkownicy nie podejmują się wdrożeń chmury, która – owszem – jak każde rozwiązanie IT nie może zagwarantować 100% bezpieczeństwa, jednak margines błędu jest w tym wypadku minimalny. Dane zgromadzone w obrębie platformy chmurowej chronione są szeregiem obwarowań, licznymi replikacjami, a co więcej – pozostają odporne na fizyczne uszkodzenia, inaczej niż w przypadku tradycyjnych serwerów wewnętrznych.

Liderzy chmury – Dynamics 365 Business Central

W czołówce dostawców chmury publicznej, zarówno na rynku polskim, jak i światowym, od lat plasuje się m.in. Microsoft, będący właścicielem drugiej co do wielkości w skali globalnej platformy Microsoft Azure. Platforma obsługuje równie znany system ERP – Microsoft Dynamics 365 Business Central, dostępny w modelu tradycyjnym, chmurowym oraz łączonym.

Użytkownicy korzystać mogą z różnych typów licencji, dzięki czemu możliwy jest dobór funkcjonalności skrojonych pod potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa oraz specyfikę danej branży. System ERP od Microsoft pozwala na integrację oraz optymalizację procesów w takich obszarach, jak: zarządzanie finansami, projektami, sprzedażą i usługami, łańcuchem dostaw, produkcja czy analiza i raportowanie. Dodatkowe korzyści stwarzają także liczne rozwiązania aplikacyjne, zdolne do poszerzania podstawowych możliwości systemu.

Sprawdź promocyjny koszt systemu ERP

Oprogramowanie Dynamics 365 Business Central w wariancie cloud computing do końca września 2020 zakupić można w ramach promocyjnej oferty – 50% realizowanej przez strategicznego partnera Microsoft – firmę technologiczną IT.integro. Ze względu na swoje właściwości rozwiązanie dedykowane jest przede wszystkim sektorowi MŚP, którego przedsiębiorstwa dzięki rabatowej ofercie zyskać mogą:

zintegrowane środowisko wymiany danych, jakim jest system ERP,

dodatkowe narzędzie analityki biznesowej,

aplikacje znanego pakietu Microsoft/Office 365 sprzyjające pracy zdalnej.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami specyfiki systemu na stronie https://www.dynamics365bc.pl/erp-w-chmurze/, gdzie szybko i w trybie online obliczysz koszt zakupu rozwiązania wspierającego rozwój firm na ścieżce cyfrowej transformacji.