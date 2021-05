TransactionLink – startup inkubowany przez GPW Tech S.A. rozpoczyna działalność i zapowiada przełom w usługach otwartej bankowości

TransactionLink jest start-upem inkubowanym przez GPW Tech S.A.

Firma zajmie się upowszechnianiem nowych rozwiązań z zakresu otwartej bankowości oraz pomocą w budowie „polskich jednorożców” w branży fintech

Start-up rozpoczął właśnie oficjalnie działalność na polskim rynku

Na podstawie unijnej dyrektywy PSD2, banki zobowiązane są do udostępniania połączenia podmiotom zewnętrznym, tak aby te miały dostęp do historii transakcji użytkowników. Otwiera to drogę do rozwoju nowym dostawcom technologii. Produkty TransactionLink pozwalają bezpiecznie łączyć dane bankowe za pomocą jednego API oraz wzbogacać i analizować płynące dane.

– Dyrektywa PSD2 otworzyła drogę do rewolucji w usługach otwartej bankowości. Chcemy pozwolić każdemu, nawet najmniejszemu i niezwiązanemu z finansami biznesowi, na czerpanie korzyści z tej sytuacji. Z naszych usług mogą korzystać rozwinięte spółki oferujące kredyty, pożyczki, ubezpieczenia, wynajem mieszkań, leasing czy faktoring. Przede wszystkim jednak zależy nam na wsparciu młodych fintechów, które mogłyby stać się pierwszymi „polskimi jednorożcami”. Dzięki naszej technologii, spółki te mogą szybko zbudować swój biznes właściwie od zera i od razu stanąć w szranki z najlepszymi – mówi Mateusz Pniewski, CEO TransactionLink.

Jako podmiot AISP, TransactionLink jest nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Spółka otrzymała również wsparcie od GPW Tech S.A. w ramach programu inkubacji perspektywicznych polskich start-upów, zainicjowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

– W ramach realizacji Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, zadaniem GPW jest m.in. inkubacja nowoczesnych technologii. Od 2018 roku wyinkubowaliśmy już sześć spółek. W dalszym rozwoju postanowiliśmy wspierać spółkę TransactionLink, ponieważ rozwijana przez założycieli technologia może zrewolucjonizować rynek kapitałowy w Polsce i na świecie. Cieszę się, że dwa renomowane międzynarodowe fundusze venture capital są naszymi koinwestorami w tym przedsięwzięciu – mówi Marek Dietl, prezes Zarządu GPW.

– Jesteśmy bardzo wdzięczni GK GPW za wsparcie i już dziś wiemy, że na tym nasze kontakty z Giełdą się nie zakończą – nasz model biznesowy zakłada bowiem rozwój od fazy pre-seed aż po potencjalne, przyszłe IPO. Chcemy budować świat finansów, który jest bezpieczniejszy, prostszy i bardziej zrozumiały dla użytkowników. Dzięki nam, klienci różnych przedsiębiorstw będą mogli sprawniej wynająć mieszkanie, założyć konto maklerskie, wykupić ubezpieczenie lub komfortowo zweryfikować swoją tożsamość – dodaje Mateusz Pniewski.

TransactionLink oferuje elementy składowe do zbudowania dowolnego produktu finansowego, szytego na miarę indywidualnych potrzeb klienta. Dane pobierane z banku za pomocą połączeń PSD2 mogą zostać wzbogacone o zewnętrzne źródła danych, przetworzone przez zaufanych partnerów, a doświadczenie użytkownika końcowego rozbudowane poprzez zaoferowanie mu dowolnej metody weryfikacji tożsamości w procesie. Wszystkie te funkcjonalności dostępne są natychmiastowo, a platforma umożliwia korzystanie z nich już po kilku minutach integracji technicznej.

Podstawę bezpieczeństwa danych stanowi certyfikacja PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – norma bezpieczeństwa stosowana w środowiskach, gdzie przetwarzane są dane posiadaczy kart płatniczych. Standard został wprowadzony, aby objąć skrupulatną kontrolą proces przetwarzania danych i zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa klientom.

Schemat działalności TL – podstawowe produkty i wtyczki