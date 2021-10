Ukraińcy otrzymali najwięcej zezwoleń na pobyt w całej UE – w tym 81% zostało wydanych przez Polskę głównie z powodu pracy

Piąty rok z rzędu Ukraińcy otrzymali największą liczbę zezwoleń na pobyt w Unii Europejskiej. W 2020 r. obywatelom Ukrainy wydano 601 200 pierwszych zezwoleń na pobyt, co czyni z nich najliczniejszą grupę obywatelstwa wśród wszystkich odbiorców. Zatrudnienie było głównym powodem uzyskania ukraińskich zezwoleń (86% wszystkich pierwszych zezwoleń na pobyt). Polska znalazła się na szczycie listy krajów europejskich, w których Ukraińcom wydano najwięcej certyfikatów, głównie ze względu na pracę – 81% (488 900 zezwoleń), wynika z najnowszych badań Eurostatu.

Na drugim miejscu pod względem liczby otrzymanych zezwoleń na pobyt w UE – obywatele Maroka (123 400 zezwoleń, z czego 56% wydano w Hiszpanii), na trzecim – obywatele Indii (79 270, z czego 14% wydano w Niemcy). Obywatele tych krajów stanowili ponad jedną trzecią (36%) wszystkich pierwszych zezwoleń na pobyt wydanych w 2020 roku.

Łącznie w 2020 r. wydano około 2,2 mln zezwoleń na pobyt obywatelom krajów spoza UE. Ich liczba zmniejszyła się o 24% (czyli 706 000) w porównaniu do 2019 roku. To jest pierwszy spadek obserwowany w trendzie wzrostowym z lat 2013-2020. Był on spowodowany głównie pandemią COVID-19 i związanymi z nią ograniczeniami podróżniczymi i administracyjnymi nałożonymi przez władze państw.

” Polska jest jedynym krajem UE, który w czasie pandemii dał możliwość przyjeżdżania i podejmowania legalnej pracy cudzoziemcom oraz kontynuowania pobytu. W ten sposób obywatele Ukrainy wypełniają niedobory kadrowe w polskich przedsiębiorstwach, z których wiele zwiększyło produkcję. Polski rząd wprowadził takie rozwiązania dzięki, którym migranci mogą kontynuować pobyt i zatrudnienie”. – powiedziała Karolina Szleszyńska, wiceprezes Gremi Personal.

Jak podaje Centrum Analityczne Gremi Personal, 86 proc. zezwoleń na pobyt dla cudzoziemców w Polsce za 2020 rok otrzymali obywatele Ukrainy. Większość wydanych kart pobytu dotyczyła pracy dla cudzoziemców.