Ulga B+R do rozliczenia do końca czerwca

Po raz drugi Ministerstwo Finansów wydłuża termin na składanie zeznań podatkowych dla płatników CIT. W zeszłym roku mogli oni skorzystać z dodatkowych dwóch miesięcy, tym razem mają czas do 30 czerwca. Zmiana dotyczy podmiotów, których rok podatkowy kończy się między 1 grudnia 2020 roku a 28 lutego 2021 roku. W przypadku podatników PIT termin pozostaje bez zmian. Czekamy jeszcze na oficjalne rozporządzenie, gdyż na ten moment to jedynie postanowienie sejmowej komisji finansów publicznych, a proces legislacyjny nadal trwa.

Przedłużenie terminu składania CIT za 2020 rok to dobra wiadomość dla podatników, którzy chcieliby skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, a do końca marca nie zdążyliby przygotować niezbędnej dokumentacji. Z roku na rok systematycznie wzrasta liczba przedsiębiorstw korzystających z tej preferencji. Od początku jej funkcjonowania, czyli od roku 2016, podatnicy PIT i CIT odliczyli już ponad 5,6 mld zł kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z najnowszymi danymi Ministerstwa Finansów za rok podatkowy 2019, po ulgę B+R sięgnęło 1342 podatników CIT oraz 1195 PIT-owców. Jest to odpowiednio 41 i 34 proc. więcej niż rok wcześniej.

– Rośnie również wielkość odliczeń kosztów kwalifikowanych. Podatnicy CIT odliczyli w 2019 roku niemal 2,25 mld zł kosztów, podczas gdy w 2018 roku było to 1,7 mld zł. Z kolei PIT-owcy dokonali odliczeń o wartości 293 mln zł w porównaniu do 179 mln zł rok wcześniej. Choć te wzrosty cieszą, to w dalszym ciągu liczba podatników rozliczających ulgę B+R jest stosunkowo niewielka. 2537 podmiotów, które sięgnęły po tę preferencję w 2019 roku, to jedynie kropla w morzu na tle firm, które prowadzą w Polsce działalność badawczo-rozwojową – stwierdza Karolina Łukasik, Project Manager w Dziale innowacji, ulg i dotacji w Ayming Polska.

Najchętniej odliczane

Biorąc pod uwagę koszty kwalifikowane wykazywane przez podatników w 2019 roku, zdecydowanie najczęściej odliczali oni koszty osobowe dotyczące pracowników bezpośrednio realizujących działalność badawczo-rozwojową. Taki trend można zauważyć również w poprzednich latach. W 2019 roku koszty osobowe wyniosły 2 518,9 mld zł, stanowiąc 72 proc. wszystkich zadeklarowanych kosztów. Ważną informacją dla firm rozliczających koszty osobowe w ramach ulgi B+R jest wyrok NSA z 5 lutego br (sygn.

II FSK 1038/19).

– Zdaniem sądu, jeśli pracownik poświęca w 100 proc. swój czas na działania badawczo-rozwojowe, wynagrodzenie związane z jego usprawiedliwioną nieobecnością (np. urlop, zwolnienie lekarskie) może być uznane za koszt kwalifikowany i rozliczone w ramach ulgi B+R. Dotychczas Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych przez siebie interpretacjach indywidualnych traktował nieobecności jako wykonywanie obowiązków służbowych, które są niezwiązane z działalnością badawczo-rozwojową. Warto przypomnieć, że korekty zeznań podatkowych można składać do pięciu lat wstecz, więc podatnicy powinni ponownie przyjrzeć się ponoszonym kosztom osobowym związanym z nieobecnościami pracowników – tłumaczy Kinga Gala, Konsultant w Dziale innowacji, ulg i dotacji w Ayming Polska.

Zwrot gotówkowy dla MŚP

Zgodnie z art. 18da ustawy CIT oraz 26ea ustawy PIT, podatnikom, którzy w pierwszym oraz drugim roku prowadzenia działalności ponieśli stratę bądź osiągnęli dochód niższy od kosztów kwalifikowanych dotyczących prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, przysługuje zwrot bezpośredni kwoty nieodliczonej ulgi B+R. W roku 2019 z tej możliwości skorzystało zaledwie 27 podatników CIT i PIT, a łączna kwota zwrotu sięgnęła 2,7 mln zł.

– Tak nieznaczne kwoty odliczeń mogą wynikać z niewiedzy start-upów i MŚP o przysługującym im zwrocie gotówkowym. Ulga B+R, mimo że jest bardzo korzystnym rozwiązaniem wspierającym innowacyjność, dotyczy wyłącznie podmiotów odprowadzających podatek dochodowy. Jednak Ministerstwo Finansów zostawiło furtkę dla najmłodszych przedsiębiorców, umożliwiając im skorzystanie z odliczenia ulgi w przypadku wykazania straty podatkowej. Warto pamiętać, że podatnik jest zobowiązany do zwrotu wykazanej w zeznaniu kwoty, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych od złożenia zeznania zlikwiduje działalność gospodarczą lub zostanie postawiony w stan upadłości – dodaje Karolina Łukasik.