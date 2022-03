Ulga sponsoringowa – kto i co może odliczyć od podatku?

Na mocy przepisów Polskiego Ładu wprowadzona została tzw. ulga sponsoringowa, pozwalająca odliczyć 50 proc. kosztów poniesionych na działalność sportową, kulturalną bądź wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Kto może sięgnąć po tę formę ulgi?

Ulga sponsoringowa to nowa propozycja zachęty podatkowej – do tej pory bowiem w podatku dochodowym nie było takiego rozwiązania. Co ważne, jest ona skierowana do tych przedsiębiorców, którzy angażują się w działalność społecznie pożyteczną (CSR) i wspierają działalność czy to sportową, kulturalną, bądź szkolnictwo wyższe oraz naukę, jednocześnie wspomagając rozwój lokalnych społeczności.

Jaka konkretnie grupa przedsiębiorców może sięgnąć po tę ulgę? – Ulga sponsoringowa to rozwiązanie skierowane do podatników PIT, osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, a także do podatników CIT, uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. A zatem, z tego rozwiązania będą mogły skorzystać zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i spółki prawa handlowego – mówi Teresa Warska, specjalista ds. księgowości w Systim.pl.

Jak podaje Ministerstwo Finansów, ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Warto jednak pamiętać, że kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym: z pozarolniczej działalności gospodarczej (PIT) oraz z przychodów z innych niż przychody z zysków kapitałowych (CIT).

– Ulga sponsoringowa pozwoli przedsiębiorcy rozliczyć w podatku dochodowym 150 proc. poniesionych kosztów, gdzie 100 proc. stanowić będzie koszt uzyskania przychodów, zaś 50 proc. to odliczenie w ramach ulgi. Należy jednak pamiętać, że z ulgi będzie można skorzystać po rozliczeniu podatku dochodowego za 2022 rok – wykazać ją bowiem należy w zeznaniu rocznym. Ważne jest, aby podatnik decydujący się na tę formę odliczenia, złożył organom podatkowym wykaz poniesionych kosztów, które to mają podlegać odliczeniu – dodaje ekspertka z Systim.pl.

Na koniec podkreślić należy, że ulga na sponsoring dotyczy wyłącznie tych wydatków, które uznawane są za koszty uzyskania przychodów. Mówiąc krótko, nie może być ona traktowana przez przedsiębiorcę jako darowizna – na tę bowiem przysługuje odrębne odliczenie od dochodu, które zostało przewidziane w ustawie o PIT i ustawie o CIT. Celem wydatku, który ma obejmować wyżej wymieniona ulga, jest osiągnięcie przychodów lub ich zachowanie. Do tego typu wydatków możemy zaliczyć chociażby cele promocyjne bądź reklamowe.