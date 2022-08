Upominki i gadżety reklamowe na lato!

Na to, czy gadżety reklamowe będą skuteczną formą promocji firmy, w dużej mierze wpływa ich funkcjonalność. Ciekawym pomysłem jest nadanie tego typu upominkom bardziej konkretnego charakteru, dopasowując go do okoliczności… albo do pory roku. Lato to czas, w którym korzystamy z wielu różnego rodzaju akcesoriów, które doskonale nadają się na upominki reklamowe. Na jakie produkty warto zatem postawić?

Okulary przeciwsłoneczne z nadrukiem

Co prawda z okularów przeciwsłonecznych można korzystać przez cały rok – dotyczy to zwłaszcza kierowców, jednak to właśnie lato jest czasem, kiedy robimy to najczęściej. Warto zatem tego typu akcesoria włączyć do puli, jaką stanowią wakacyjne firmowe upominki i gadżety reklamowe. Tym bardziej że można tutaj zabłysnąć pomysłowością, bo w asortymencie okularów przeciwsłonecznych o przeznaczeniu promocyjnym mamy do wyboru oryginalne i ciekawe rozwiązania, takie jak:

ekologiczne okulary przeciwsłoneczne z włókien słomy pszenicznej

bambusowe okulary przeciwsłoneczne

okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją wykonane z drewna i plastiku z recyklingu

Tworząc bardziej ekskluzywny zestaw upominkowy, do okularów można dołożyć etui wykonane z bambusa lub filcu. Okulary są zazwyczaj znakowane za pomocą nadruku lub grawera. Warto nadmienić, że okulary przeciwsłoneczne przeznaczone na artykuły promocyjne mogą być personalizowane zarówno pod względem rodzaju materiału, z jakiego będą wykonane (plastik, trawa pszeniczna, bambus), ich koloru, jak i rodzaju szkieł.

Wakacyjne upominki i gadżety reklamowe na podróż

Lato to czas wakacji i urlopu, zatem walizki, torby i plecaki to upominki, które z pewnością się przydadzą. Przy czym są to akcesoria niezwykle wdzięczne do znakowania i promocji, jakby nie było podróżują, a tym samym może zobaczyć je dość spora grupa potencjalnych klientów. Poza tym tego typu asortyment jest naprawdę zróżnicowany i z pewnością każdy znajdzie produkty, które w pełni dostosuje zarówno pod względem cenowym, jak i pod kątem dopasowania oferty do profilu firmy. Do wyboru mamy między innymi:

plażowe torby ekologiczne

worki plecaki ze sznurkiem

saszetki biodrowe

torby termoizolacyjne

plecaki

torby podróżne

walizki na kółkach

Ciekawym dodatkowym gadżetem i upominkiem reklamowym mogą być zawieszki bagażowe.

Promocyjne gadżety plażowe

Do wakacyjnych upominków i gadżetów reklamowych zaliczyć można wszystkie akcesoria plażowe. Tutaj także wybór artykułów jest naprawdę olbrzymi. Część z nich ma oczywiście zastosowanie o wiele szersze niż tylko typowo plażowe. Do tych najciekawszych i najbardziej popularnych zaliczyć można:

materace i artykuły nadmuchiwane (koła do pływania, poduszki, dmuchane uchwyty na puszki, dmuchane fotele, dmuchane zagłówki, nadmuchiwane delfiny itp.)

bambusowe wachlarze

klapki japonki

ręczniki

daszki przeciwsłoneczne

piłki plażowe

frisbee

gry plażowe (tenis, badminton)

W tym przypadku również mamy do wyboru artykuły tańsze lub droższe. Dzięki czemu cała oferta jest dość elastyczna, jeśli chodzi o budżet na upominki i gadżety reklamowe.