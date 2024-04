Jeden bank centralny kupuje złoto niezależnie od ceny. Co planują Chińczycy?

Wśród banków centralnych jest jeden gracz, który zdaje się kupować złoto bez względu na to, czy jego cena jest wysoka, czy nie. To Chiny. Dlaczego to robią? W ubiegłym tygodniu złoto kolejny raz pobiło rekord, znacznie przekraczając cenę 2 400 dolarów za uncję.

– Cena kruszcu bardzo mocno zależy od sytuacji geopolitycznej na świecie, a w tej chwili złoto reaguje przede wszystkim na wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Zobaczymy, czy po wymianie wzajemnych „kuksańców” między Iranem i Izraelem sprawa się zamknie, czy jednak dojdzie do dalszej eskalacji i sytuacja wymknie się spod kontroli. To mocno wpływa na to, co dzieje się na rynkach, nie tylko na cenę złota, ale również na cenę ropy i wartość walut – komentuje Michał Tekliński, ekspert rynku złota, Goldsaver.pl.

Banki centralne wciąż kupują złoto

Najważniejszym graczem na rynku złota pozostają banki centralne, które nadal kupują dużo kruszcu.

– Nie widać z kolei specjalnego ruchu po stronie konsumenckiej. Oczywiście wśród klientów indywidualnych zainteresowanie kruszcem wzrasta, natomiast to nie są jeszcze te poziomy, z którymi mieliśmy do czynienia w roku 2020, 2021 albo nawet 2022. Cały czas rynek konsumencki ma dużo mniejszą dynamikę niż miał wtedy. Również po stronie instytucjonalnej, czyli po stronie ETF-ów nie obserwujemy mocniejszego zainteresowania. Ruch widać jedynie pośród banków centralnych – zaznacza Tekliński.

Co planują Chińczycy?

Banki centralne jednak też w różnym tempie kupują złoto.

– Ale jest jeden gracz, który zdaje się kupować kruszec bez względu na to, czy jego cena jest wysoka, czy nie. To Chiny. Dlaczego to robią? Tu można spekulować, ale warto przypomnieć, że Państwo Środka ma swoje rezerwy zdeponowane w dużej mierze w amerykańskim dolarze, trochę w euro, a także w złocie. A Chiny aktualnie borykają się z problemami wewnętrznymi, z demografią czy rynkiem deweloperskim. To wszystko powoduje, że nie rozwijają się już tak szybko jak wcześniej – tłumaczy ekspert Goldsaver.pl.

W takich sytuacjach państwa autorytarne często szukają zewnętrznego wroga, na którego można zrzucić odpowiedzialność za to, co dzieje się wewnętrznie.

– I tu pojawia się kwestia Tajwanu. Gdyby Chiny postanowiły zrobić mocniejszy krok w kierunku przejęcia nad nim kontroli, mogłyby bazować na reakcji Zachodu, gdy Rosja po najechaniu na Ukrainę, poprzez konfiskatę rezerw, została odcięta od zachodnich pieniędzy. Hipotetycznie mogłoby teraz dojść do analogicznej sytuacji, a rezerwy walutowe Chin okazałyby się niewiele warte – wyjaśnia Michał Tekliński.

Złoto nigdy nie zbankrutuje

A co wtedy będzie warto dużo?

– Złoto, jako alternatywa dla tych walut. Oczywiście mam nadzieję, że taki scenariusz nie zostanie napisany, ale trzeba pamiętać, że złoto jest twardym zabezpieczeniem na wiele sytuacji, zawsze będzie w cenie i nigdy nie zbankrutuje. Warto mieć to z tyłu głowy, myśląc o tym, co się dzieje na świecie i analizując sytuację geopolityczną, ale także biorąc pod uwagę własne portfele i to, jak chcemy się zabezpieczyć na sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć – podsumowuje ekspert Goldsavera.