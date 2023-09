VRG S.A.: Spadek sprzedaży, ale poprawa marży

Sprzedaż VRG S.A. osiągnęła w sierpniu 2023 wartość 102,9 mln zł, o 9,1 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Narastająco w ośmiu pierwszych miesiącach br. sprzedaż VRG wyniosła 805,7 mln zł (o 0,5 proc. mniej r/r).

Segment jubilerski VRG zanotował w sierpniu 8,8-procentowy wzrost, osiągając przychody o wartości 59,4 mln zł. Segment odzieżowy Grupy osiągnął sprzedaż równą 43,5 mln zł, o 25,8 proc. mniej niż w roku ubiegłym. Kanały online odpowiadały w sierpniu za 10,3 proc. sprzedaży (w porównaniu z 13,2 proc. rok wcześniej).

– To kolejny miesiąc, w którym notujemy dobre wyniki sprzedażowe w segmencie jubilerskim oraz patrząc szerzej, w segmencie premium, do którego należy również marka odzieżowa Deni Cler. Intensywnie rozwijamy ofertę w marce W.Kruk i oczekujemy, że nowe kolekcje, wpłyną na utrzymanie dynamiki wzrostu sprzedaży w tej części naszej działalności – mówi Janusz Płocica, Prezes Zarządu Grupy VRG.

– Jednocześnie w sierpniu segment odzieżowy Grupy pozostawał pod wpływem zmniejszonego popytu w markach „środkowego cenowo segmentu rynku”, obciążonego dodatkowo wyprzedażami zapasów. Jesteśmy w trakcie wdrażania gruntownych zmian w tej części działalności spółki, w zgodzie ze strategią rozwoju VRG opublikowaną w czerwcu. W rozpoczynającym się już sezonie Jesień/Zima 2023/24 do sklepów wejdą kolekcje dające pierwsze wyobrażenie o kierunkach tych zmian. Oczekujemy, że w połączeniu z efektem „back to work” odnotujemy wkrótce zwiększony poziom sprzedaży w segmencie odzieżowym. Liczymy też na to, że nastąpi poprawa sytuacji ekonomicznej, a niższa inflacja wpłynie na poprawę nastrojów konsumentów i zwiększenia ich apetytu zakupowego – dodaje Prezes Zarządu VRG.

Grupie udało się poprawić marżę na sprzedaży (wyniosła w sierpniu 53,9 proc. w porównaniu do 49,7 proc. w analogicznym okresie rok wcześniej). Po ośmiu miesiącach br. marża Grupy wyniosła 54 proc. (1 p.p. więcej r/r).

W sierpniu 2023 roku marki grupy VRG operowały na 52,1 tys. m2 powierzchni handlowej (o 0,3 proc. większej niż rok wcześniej).