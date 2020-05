W czasach pandemii wzrosły oczekiwania hoteli wobec dostawców środków czystości. Liczą się tylko kompleksowe rozwiązania

Branża hotelarska robi wszystko, aby przystosować się do nowej rzeczywistości i wrócić do kondycji sprzed pandemii. Kolejne obiekty noclegowe informują o wdrożeniu wymaganych procedur bezpieczeństwa i otwarciu swoich drzwi dla gości. Coraz więcej hoteli wprowadza też własne rygorystyczne standardy czystości, w opracowaniu których często pomagają eksperci z firm dostarczających profesjonalne środki czystości. Wszystko po to, aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo gościom i pracownikom. Nikt nie ma bowiem wątpliwości, że czynnikiem decydującym o wyborze obiektu noclegowego stała się gwarancja zachowania reżimu sanitarnego.

Choć hotele i pensjonaty mogą być otwarte od 4 maja, część z nich potrzebuje więcej czasu na przystosowanie się do nowej rzeczywistości oraz wdrożenie wszystkich wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego. Inne pozostawały zamknięte, czekając na decyzję rządu o możliwości wznowienia działalności hotelowych restauracji. Jedno jest pewne – obecna sytuacja wymaga podjęcia wzmożonych środków bezpieczeństwa, a żaden hotel nie może sobie pozwolić, aby jego gość lub członek załogi został zarażony na terenie obiektu. To byłaby ogromna strata wizerunkowa dla hotelu, a nawet dla całej sieci. Z drugiej strony miejsca, które dotychczas cieszyły się pozytywnymi opiniami klientów odnośnie wysokich standardów czystości, po wdrożeniu dodatkowych procedur sanitarnych mogą zyskać na tle konkurencji. Wsparcie w tym zakresie często oferują firmy dostarczające do obiektów noclegowych profesjonalne środki czystości. Niektórzy producenci, jak np. Ecolab, w ramach współpracy oferują kompleksowe programy pomagające hotelom przystosować się do nowej rzeczywistości. Z takiej możliwości skorzystał m.in. Hotel Sheraton w Sopocie.

– Przy współpracy z firmą Ecolab wprowadziliśmy Specjalny Protokół Czystości. Zgodnie z tym protokołem, wspieranym przez najwyższe standardy sieci Marriott, dbałość o czystość i skuteczna dezynfekcja hotelowych pokoi, obszarów publicznych oraz zaplecza w pełni pokrywa się ze wszystkimi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju wydanymi dla branży hotelarskiej. Zdrowie oraz bezpieczeństwo gości i pracowników zawsze było i jest dla nas najważniejsze. Jesteśmy gotowi na nową rzeczywistość, ale podkreślamy – nasze podejście do gości i misja, by przyjąć ich tak, by pobyt zapamiętali na długo, pozostają niezmienne – mówi Artur Zawadzki, dyrektor Hotelu Sheraton w Sopocie.

Pomoc w przygotowaniu wewnętrznych protokołów bezpieczeństwa, opracowaniu planów higieny i dezynfekcji czy list kontrolnych dla poszczególnych stref to tylko część obszarów, w których warto skorzystać z doświadczenia ekspertów z branży czystości. Co jeszcze oferują dostawcy i producenci chemii hotelowej?

– Nasza rola nigdy nie ograniczała się do dostarczenia skutecznych i wydajnych środków czystości. Producent chemii profesjonalnej ma za zadanie obsłużyć hotel w sposób kompleksowy, dostarczyć technologicznego know how i pełną obsługę serwisową, mającą na celu kontrolę zużycia produktów i poprawę efektywności. Od zawsze stawialiśmy też na szkolenia, ponieważ odpowiednio wykwalifikowanemu personelowi łatwiej jest wdrożyć właściwe procesy i procedury postępowania – mówi Aneta Krupa, Marketing Manager w Ecolab Polska. – Korzystając z ponad 25-letniego doświadczenia, postanowiliśmy pomóc naszym partnerom przystosować obiekty do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Opracowaliśmy specjalny program dla hoteli, obejmujący nie tylko szereg szkoleń, webinarów oraz wsparcie w opracowaniu procedur i planów higieny, ale też np. pakiet instrukcji graficznych, plansz ściennych i broszur edukacyjnych związanych z pandemią Covid-19. Pomagamy oczywiście również w doborze środków czystości o potwierdzonym działaniu przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 czy we właściwym rozmieszczeniu bezdotykowych dozowników z mydłem i środkiem dezynfekującym – dodaje Aneta Krupa.

Wdrożenie odpowiednich procedur i środków bezpieczeństwa jest równie ważne, jak poinformowanie o tym klientów. O wszystkich – zarówno obowiązkowych, jak i nadprogramowych – działaniach podjętych przez hotel warto napisać na stronie internetowej czy w newsletterze. Z kolei w widocznym miejscu przed wejściem do hotelu i w recepcji, oprócz obowiązkowej informacji o maksymalnej liczbie klientów mogących jednocześnie przebywać w danej części obiektu, warto zamieścić ocenę, jaką klienci wydali hotelowi na popularnych portalach czy w serwisach rezerwacyjnych.