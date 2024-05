W maju inflacja wzrosła nieznacznie, większe wzrosty dopiero przed nami

Według wstępnych danych opublikowanych przez GUS, inflacja w maju wyniosła 2,5 proc r/r.. Jest to wzrost o jedynie 0,1 pkt. proc. w stosunku do kwietnia, czyli niższy niż prognozowali analitycy. Jednak inflacja znajduje się obecnie na ścieżce wzrostowej i na koniec roku może wynieść około 5-6 proc. r/r.

Za wzrost inflacji w maju odpowiadają przede wszystkim rosnące ceny żywności. Jest to druga runda podwyżek wynikających z podniesienia podatku VAT na żywność od 1 kwietnia. W maju żywność podrożała o 0,3 proc. Skumulowany wzrost cen produktów spożywczych w kwietniu i maju wyniósł w sumie 2,4 proc. W kwietniu było to 2,1 proc. więcej, a w maju – 0,3 proc. To oznacza, że podwyżka VAT została przeniesiona na poziom cen mniej więcej w połowie – VAT wzrósł o 5 proc, tymczasem ceny – o 2,4 proc.

Trzeba jednak pamiętać, że żywność drożeje także na rynku światowym. Indeks Śniadaniowy eToro, obejmujący ceny podstawowych produktów żywnościowych na śniadanie, wzrósł o 36 proc. od początku roku. Najbardziej wzrosły globalne ceny kakao, kawy, soku pomarańczowego i wieprzowiny, a staniały produkty takie jak pszenica, herbata i mleko.

Ceny paliw w Polsce spadły natomiast o 0,3 proc, przy spadku cen ropy na rynkach światowych o 3,5 proc., nawet pomimo zwiększonego napięcia geopolitycznego (związanego przede wszystkim z sytuacją na Bliskim Wschodzie), czy ostatnich wzrostów cen pod koniec miesiąca.

Spadały także ceny nośników energii, konkretnie o 0,2 proc. Na horyzoncie widzimy już jednak podwyżki – od 1 lipca wzrosną ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, w wyniku pierwszego etapu odmrażania ich cen. To będzie najważniejszy element wpływający na wzrost inflacji w drugiej połowie roku. Prognozujemy, że na koniec roku, według najbardziej prawdopodobnego scenariusza, inflacja znajdzie się w przedziale 5-6 proc. r/r.

Inflacja nadal plasuje się na pierwszym miejscu jeśli chodzi o obawy polskich inwestorów. Najnowsze badanie eToro Puls Inwestora Indywidualnego wykazało, że blisko 31 proc. polskich inwestorów indywidualnych w ciągu najbliższych 3 miesięcy najbardziej obawiało się̨ właśnie inflacji jako potencjalnego ryzyka zewnętrznego dla ich portfela inwestycyjnego.

Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce