Inflacja bazowa w Polsce spada, kryptowaluty znów tracą

Poniedziałek upłynął pod dyktando danych o inflacji. Zarówno inflacja bazowa w Polsce, jak i konsumencka we Włoszech nie zaskoczyły jednak rynków. Nie powinny również wpływać na decyzje banków centralnych. W tle słabsze notowania na rynku kryptowalut.

Inflacja bazowa spada zgodnie z oczekiwaniami

Wczoraj poznaliśmy dane na temat inflacji bazowej. Jest to wskaźnik zmian cen z wykluczeniem zmian żywności i energii. Wyklucza się te dwa elementy, gdyż są one często najbardziej zmienne. Manewr ten w zamyśle użytkowników wskaźnika ma na celu pokazanie pewnej tendencji poprzez analizę trendu. 3,8% w przypadku inflacji bazowej to jednak wyraźnie więcej niż 2,5% inflacji konsumenckiej. Pokazuje nam to, że wcale z tą dezinflacją, czyli spadkiem tempa wzrostu cen, wcale nie jest tak dobrze. Tłumaczy to również, dlaczego Rada Polityki Pieniężnej na razie wstrzymuje się z obniżkami. Absolutnie nie tłumaczy jednak, dlaczego nie wstrzymała się przed wyborami parlamentarnymi.

Inflacja we Włoszech

Rzym od dłuższego czasu wygrywa z inflacją. Od listopada mieliśmy tylko jeden miesiąc, kiedy inflacja nie znajdowała się poniżej 1%. Obecnie mamy kolejny miesiąc 0,8% i nie jest to coś, co powinno niepokoić rynki. Większym problemem jest, że oprócz ograniczenia inflacji mamy też ograniczenie aktywności gospodarczej. Roczny wzrost gospodarczy na poziomie 0,7% to nie jest nic rewelacyjnego. To, na co warto zwrócić uwagę to fakt, że nie dzieje się to kosztem wzrostu bezrobocia. Co więcej, zatrudnienie więc rośnie. W rezultacie Włochy są jednym z tych państw strefy euro, które wyczekuje kolejnych obniżek stóp procentowych. Znacznie mniej się bowiem boją inflacji niż recesji wywołanej niską aktywnością gospodarki przyciśniętej drogim kredytem.

Kryptowaluty znów szukają dna

Na rynku kryptowalut znika optymizm. Bitcoin od kilku dni wybija kolejne cenowe minima miesięczne. Nie lepiej jest na drugim w kolejności Etherium, gdzie wracamy coraz bardziej do poziomów, które na rynku panowały zanim pojawiły się potwierdzenia otwarcia funduszy ETF w tej kryptowalucie. Część analityków wskazuje, że problemem ponownie są oddalające się obniżki stóp procentowych w USA. W rezultacie kryptowaluty, które miały być receptą na inflację, znacząco tracą na standardowym leku przeciwko wzrostowi cen, czyli podnoszeniu stóp procentowych.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:00 – Węgry – decyzja w sprawie stóp procentowych,

14:30 – USA – sprzedaż detaliczna,

15:15 – USA – produkcja przemysłowa.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl i Walutomat.pl