Mobilna wizytówka firmy – dlaczego warto postawić na samochód z segmentu premium?

Flota samochodów firmy może świadczyć nie tylko o profilu jej działalności, ale także stanowić jej wizytówkę. Dotyczy to zwłaszcza samochodów premium, które mogę podkreślać pozycję firmy na rynku oraz fakt, że dana marka dobrze prosperuje.

Wiele firm posiada mniejsze lub większe floty samochodów. Są one niezbędnym narzędziem związanym z działalnością danego przedsiębiorstwa. W przypadku średnich i dużych firm do floty należą często również samochody premium, którymi porusza się kadra zarządzająca, czyli menedżerowie, dyrektorzy czy prezesi zarządu. Czy samochód premium może stanowić mobilną wizytówkę firmy i jak wpływa on na jej postrzeganie?

Dlaczego warto posiadać samochód marki premium w firmie?

Posiadanie samochodu premium w swojej flocie jest mile widziane głównie ze względów wizerunkowych. Udając się na spotkanie biznesowe z ważnymi kontrahentami już na wstępie jesteśmy lepiej odbierani wysiadając z samochodu marki premium. Producenci aut premium kojarzeni są bowiem z prestiżem, luksusem i dbałością o szczegóły, a zatem te cechy – zgodnie z regułą pierwszego wrażenia – przechodzą na nas i naszą firmę. Ponadto, auta premium są utożsamiane z nowymi technologiami, a zatem posiadanie ich w firmie również może wpływać na postrzeganie jej jako innowacyjnej. Szczególnie w przypadku firm świadczących usługi kojarzące się z prestiżem, jak zawody prawnicze, doradztwo podatkowe czy nieruchomości, posiadanie samochodu marki premium leży w dobrym tonie i zwiększa zaufanie klientów.

Ponadto, samochody marki premium są bezpieczniejsze, wyposażone w bardziej zaawansowaną technologię i dodatkowe systemy wspierających kierowcę, bardziej komfortowe, lepiej wyciszone i wykonane z wyższej jakości materiałów. Oferują również lepsze osiągi, mocniejsze silniki oraz bogatsze wyposażenie niż auta marki popularnej. Te cechy marek premium nierzadko determinują wybór klientów, zwłaszcza jeśli w grę wchodzi sprawne przemieszczanie się po mieście, jak i dalsze podróże służbowe.

Samochody dla prezesa – przykładowe modele

Najczęściej wybieranymi przez firmy markami premium są BMW, Audi i Mercedes. Oczywiście z kadrą zarządzającą kojarzą się limuzyny segmentu E i F jak Mercedesy Klasy E i S, Audi A6 i A8 czy BMW serii 5 i serii 7, jednak również SUV-y cieszą się popularnością. Należą do nich m.in. BMW X5 i X6, Mercedesy GLE i GLE Coupe czy Audi Q7 i Q8. Są to już duże i przestronne samochody, oferujące mocne silniki, luksusowe warunki podróżowania, wysoki poziom bezpieczeństwa, wyszukane materiały i bogate wyposażenie.

Postrzeganie samochodu służbowego przez przedsiębiorców

Samochody z segmentu premium budzą z reguły pozytywne skojarzenia, świadczą o mocnej pozycji danej firmy na rynku i jej dbałości o każdy detal. Według przeprowadzonego przez IBRiS badania na zlecenie Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) wynika, że aż 80 proc. przedstawicieli małych firm nadal uważa samochód za wizytówkę przedsiębiorstwa. Takie samo zdanie ma 62 proc. mikroprzedsiębiorców. Najczęściej z tym stwierdzeniem zgadzają się przedstawiciele branż związanych z naprawami, transportem i produkcją (78 proc.) oraz branżą szkoleniową, finansową i nieruchomościową (73 proc.). Z kolei najmniej respondentów podziela tę opinię w przypadku branży beauty (52 proc.).

Ponad połowa ankietowanych (53 proc.) zaznaczyła, że klienci zwracają uwagę na samochód firmowy. Najczęściej wskazywali na to przedsiębiorcy reprezentujący wolne zawody oraz informatycy (60 proc.). Z kolei aż 61 proc. przedsiębiorców wskazało, że samochód odzwierciedla charakter jego użytkownika. Przedsiębiorcy przy wyborze auta służbowego zwracają uwagę na takie cechy, jak: cena (44 proc.), koszty eksploatacji (37 proc.) oraz niezawodność (36 proc.).

Elektryfikacja floty a korzyści wizerunkowe dla firmy

Obecnie trendy rynkowe ewoluują i wraz z nimi postrzeganie samochodu jako mobilnej wizytówki firmy. Wraz z rozwojem elektryfikacji mile widziane we flocie nie tylko ze względów ekonomicznych, ale również wizerunkowych, są samochody hybrydowe i elektryczne. Dotyczy to również aut premium, których wykorzystywanie sprawia, że firma będzie postrzegana jako dobrze rokująca i dbająca o środowisko. Jest to szczególnie ważne w przypadku firm zajmujących się np. odnawialnymi źródłami energii jak fotowoltaika czy pompy ciepła, a także tych przedsiębiorstw, które zajmują się przyrodą czy szeroko pojętą branżą zdrowotną, w tym sektor beauty.

Popularność samochodów premium w Polsce

Zdecydowaną większość samochodów premium w Polsce kupują firmy (83,19 proc.). Udział samochodów premium w Polsce od początku roku wyniósł 23,9 proc. Najpopularniejszymi modelami są Volvo XC60 (3011 szt.), Audi A3 (2384 szt.), Volvo XC40 (2247 szt.), Lexus NX (2046 szt.) oraz Audi A4 (1769 szt.).

– W maju 17 proc. naszych klientów zdecydowało się na zakup samochodu klasy premium. Co ważniejsze, znaczna część transakcji była dokonana przez przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o marki, które na naszej platformie cieszyły się największą popularnością, to na pierwszym miejscu znalazł się Mercedes – wybrany przez 44 proc. klientów, drugie miejsce należało do BMW – 22 proc. Podium zamknęła marka Audi, na którą zdecydowało się 19 proc. naszych klientów stawiających na samochód z segmentu premium. W maju ubiegłego roku wśród samochodów marki premium największą popularnością na naszej platformie cieszyła się marka BMW, wybrana wówczas przez 33 proc. klientów, drugie miejsce należało do Audi – 30 proc. klientów, a trzecie do Mercedesa – 25 proc. Na zmiany w tej klasyfikacji z pewnością miała wpływ polityka rabatowa tych trzech marek. W analizowanych okresach zauważyliśmy również spadek o ponad 5 proc. średniej wartości nowego samochodu klasy premium. W maju ubiegłego roku średnia wartość nowego samochodu z segmentu premium na naszej platformie wynosiła 279 953 złote brutto, a w tym już 265 035 złotych – komentuje Daniel Gałka, Kierownik Działu Rozwoju Rynku Samochodów Premium w Superauto.pl.

Dlaczego warto skorzystać z multibrandowego salonu?

Poszukując samochodu premium dla swojej firmy warto przyjrzeć się ofercie multibrandowych salonów online takich jak Superauto.pl, gdzie oferowane są spore rabaty na auta premium, atrakcyjne warunki finansowania, a w wielu przypadkach dany samochód dostępny jest od ręki. Możemy porównać oferty finansowania zakupu w kilkunastu instytucjach finansowych, co pozwala na wybór najbardziej konkurencyjnej względem ofert dostępnych w sprzedaży stacjonarnej. Ponadto cały proces odbywa się w pełni zdalnie, a samochód jest dostarczany pod wskazany adres, a zatem oszczędzamy sporo czasu nie tylko na poszukiwanie samochodu, ale również na załatwienie niezbędnych formalności związanych m.in. z jego rejestracją, bo pracownicy firmy takiej jak np. wcześniej wspomniane Suuperauto.pl zrobią to za nas.

Superauto.pl – auta w premium z finansowaniem

Wiele ofert w jednym miejscu, do tego najszersza na rynku oferta finansowania, pozwalają na wybór samochodu dopasowanego nie tylko do charakteru firmy, ale także do potrzeb i możliwości finansowych kupującego. W Superauto.pl klienci znajdą szeroki wybór m.in.: używane samochody premium – są to dostępne od ręki, kilkuletnie auta demonstracyjne z gwarancją, z niskimi przebiegami i ciekawym wyposażeniem, a także nowe auta z tego segmentu, prezentujące najnowsze generacje modeli. Jeśli nie planujesz zakupu samochodu po zakończeniu umowy, skorzystaj z oferty abonamentowej. Wynajem długoterminowy samochodu Premium to ekonomiczne rozwiązanie, które pozwala na lepsze planowanie wydatków związanych z użytkowaniem samochodu oraz brak konieczności wykupu pojazdu na koniec umowy.

O czym należy pamiętać, mając samochód premium we flocie?

Inwestując w samochód premium należy pamiętać, że jest on wizytówką naszej firmy, a zatem powinniśmy troszczyć się zarówno o jego stan techniczny, jak i wizualny. Pamiętajmy zatem o regularnym serwisie, myciu nadwozia i czyszczeniu kabiny, a także o regularnej wymianie opon i tankowaniu na markowych stacjach. Współczesne samochody premium oferują też możliwość sprawdzania ich stanu i położenia za pomocą aplikacji na smartfona, co pozwala lepiej je zabezpieczyć i zadbać o ich gotowość do jazdy.

Podsumowanie

Podsumowując, samochód premium można jak najbardziej traktować jako mobilną wizytówkę danego przedsiębiorstwa. Jego posiadanie przynosi w szczególności korzyści wizerunkowe dla naszej firmy, podnosi jej rangę w oczach potencjalnych inwestorów i partnerów biznesowych, a z perspektywy potencjalnego klienta świadczy o jej mocnej pozycji. Ponadto samochody premium jako te prestiżowe i wyposażone w najnowsze technologie sprawiają, że również nasza firma może być postrzegana jako innowacyjna. Jeśli ponadto zdecydujemy się na modny samochód hybrydowy lub elektryczny, będzie to korzystne dla wizerunku firmy jako przyjaznej środowisku. Reasumując, samochód marki premium w firmie oznacza przede wszystkim różnego rodzaju korzyści wizerunkowe, co jest szczególnie istotne w przypadku używania takich aut przez kadrę zarządzającą.