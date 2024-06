Hongkong ponownie najdroższym miastem na świecie dla międzynarodowych pracowników

Hongkong pozostaje najdroższym miastem na świecie dla międzynarodowych pracowników, według badania kosztów utrzymania przeprowadzonego przez Mercer w 2024 r.

Mercer, należący do grupy Marsh McLennan (NYSE: MMC), opublikował ranking 2024 Cost of Living City, który wspiera pracodawców w planowaniu strategii wynagrodzeń dla ich międzynarodowych pracowników.

Tegoroczne podium rankingu ponownie otwiera Hong Kong, tuż za nim uplasował się Singapur. Biorąc pod uwagę, że Zurych, Genewa i Bazylea znajdują się w pierwszej piątce najdroższych miast, wysokie koszty życia w Szwajcarii mogą korelować z wysoką jakością życia.

Rosnące koszty mieszkaniowe w wielu miastach na całym świecie sprawiły, że mobilność stała się wyzwaniem dla pracodawców. Inflacja również zmniejsza siłę nabywczą i dodatkowo obciąża pakiety wynagrodzeń. Czynniki te mogą utrudniać pracodawcom przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych talentów, a także zwiększać wydatki na wynagrodzenia i świadczenia, ograniczać mobilność talentów i podnosić koszty operacyjne.

„Kryzys związany z kosztami utrzymania miał znaczący wpływ na międzynarodowe organizacje i ich pracowników” – powiedziała Yvonne Traber, Global Mobility Leader w Mercer. „Ważne jest, aby organizacje były na bieżąco informowane o trendach w zakresie kosztów utrzymania i stopach inflacji oraz zbierały opinie pracowników na temat tych kwestii, aby skutecznie zarządzać ich wpływem”.

„Wysokie koszty utrzymania mogą wymagać od pracowników dostosowania stylu życia, ograniczenia wydatków uznaniowych, a nawet walki o zaspokojenie podstawowych potrzeb” – kontynuuje Traber. „Aby poradzić sobie z tymi wyzwaniami, pracodawcy mogą oferować pakiety wynagrodzeń, które obejmują dodatki mieszkaniowe lub dotacje, zapewniać usługi wsparcia i badać alternatywne strategie pozyskiwania talentów”.

Małgorzata Ciarka – Career Business Leader w Mercer Polska dodaje: „Raport Mercer Cost of Living City 2024 co roku dostarcza informacji o wartości inwestycji w kapitał ludzki. Jest to ważna publikacja, która pozwala międzynarodowym organizacjom podjąć świadome decyzje dotyczące lokowania swoich pracowników w atrakcyjnych miejscach na świecie, przy uwzględnieniu aspektu kosztowego.

Kraje Europy Zachodniej w większości utrzymały swoją pozycję, jeśli chodzi o koszty życia – nie wzrastają znacząco, ale i tak te koszty są wysokie na tle innych części świata. Natomiast miasta z państw Europy Środkowo-Wschodniej – pomimo, że istotnie wzrosły w rankingu kosztowym (wysoka inflacja, wzrost wynagrodzeń), nadal są znacznie tańsze od Europy Zachodniej, a jednocześnie atrakcyjne pod względem warunków życia pracowników.

Warto zauważyć, że koszty pracownicze w polskich miastach rosną szybko, więc Warszawa, Kraków i Wrocław mieszczą się już w drugiej setce najdroższych miast na świecie, podobnie jak Budapeszt, Zagrzeb i Lubljana. Wszystkie te miasta oferują także wysoki standard życia.

Podobny standard zapewnia Praga, ale nadal jest znacznie droższa, natomiast takie miasta jak Bukareszt, Sofia i Belgrad, mimo niskich kosztów, nie dorównują jakości życia. Polska w tym zestawieniu plasuje się więc na bardzo atrakcyjnej pozycji dla lokowania pracowników”.

Ranking miast

W Azji znajdują się dwa miasta o najwyższych kosztach utrzymania. Czynniki wpływające na koszty życia w tym regionie obejmują inflację, ożywienie gospodarcze, ceny paliw i żywności, środki strukturalne i globalne spowolnienie gospodarcze.

Pięć europejskich miast znalazło się w pierwszej dziesiątce światowego rankingu, w tym cztery miasta w Szwajcarii. Londyn awansował o dziewięć miejsc na ósmą pozycję. Koszty życia w Europie różnią się w zależności od miasta, ale przewiduje się, że roczna stopa inflacji w strefie euro spadnie w 2024 r., co wskazuje na pewną stabilność kosztów.

Koszty życia w Stanach Zjednoczonych pozostają istotną kwestią w 2024 r., przy czym wszystkie amerykańskie miasta w rankingu znalazły się w pierwszej setce, a siedem z nich w pierwszej dwudziestce. Kanadyjskie miasta znajdują się w dolnej części rankingu miast Ameryki Północnej, ponieważ kanadyjska gospodarka wykazała się odpornością i przewyższa oczekiwania. Toronto jest najdroższym miastem w Kanadzie (92), a tuż za nim plasuje się Vancouver (101). Koszty życia w meksykańskich miastach znacznie wzrosły w porównaniu z poprzednim rokiem. Miasto Meksyk uplasowało się na 33 miejscu z 79 w 2023 r., a Monterrey na 115 miejscu ze 155 w ubiegłym roku.

W Ameryce Południowej stolica Urugwaju, Montevideo, jest najdroższą lokalizacją dla pracowników międzynarodowych (42), podczas gdy kilka miast w regionie odnotowało znaczny ruch w porównaniu do 2023 roku: Santiago w Chile spadło w rankingu o 73 miejsca do 160, a Bogota w Kolumbii podniosła się o 40 miejsc do 174.

W regionie Pacyfiku oczekuje się, że rosnąca inflacja wywrze w tym roku presję na rodziny. Sydney w Australii (58) jest najdroższym miastem w regionie Pacyfiku, wyprzedzając Noumea w Nowej Kaledonii, które poszło w górę o 10 miejsc do 60 pozycji w globalnym rankingu.

Afrykańskie miasta, które uplasowały się najwyżej w globalnym rankingu to Bangui w Republice Środkowoafrykańskiej (14, wzrost o 12 miejsc), Dżibuti, stolica kraju o tej samej nazwie (18, wzrost o 9 miejsc) i Ndżamena w Czadzie (21, wzrost o 19 miejsc). Warto zauważyć, że Lagos w Nigerii spadło o 178 miejsc od zeszłego roku, co stanowi największą globalną zmianę w porównaniu do 2023 roku. Zmiana ta jest w dużej mierze spowodowana wahaniami kursów walut, w tym powtarzającymi się dewaluacjami naira.

Zajmujący 15. miejsce Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest najdroższym miastem na Bliskim Wschodzie – regionie, który nadal stoi w obliczu wyzwań związanych ze wzrostem gospodarczym. Po wcześniejszym spadku kosztów utrzymania, Mumbaj awansował o 11 miejsc w 2024 r., osiągając 136 miejsce w rankingu ogólnym i stając się najdroższym miastem w Indiach.

2024 Cost of Living City Ranking

Ranking City Location 1 Hong Kong Hong Kong SAR 2 Singapore Singapore 3 Zurich Switzerland 4 Geneva Switzerland 5 Basel Switzerland 6 Bern Switzerland 7 New York United States 8 London United Kingdom 9 Nassau Bahamas 10 Los Angeles United States

O Rankingu

Ranking Mercer obejmuje 227 miast na pięciu kontynentach. Badanie to mierzy porównawcze koszty ponad 200 pozycji w każdej lokalizacji; obejmują one zakwaterowanie, transport, żywność, odzież, artykuły gospodarstwa domowego i rozrywkę. Zebrane dane dostarczają pracodawcom kluczowych informacji potrzebnych do projektowania efektywnych i przejrzystych pakietów wynagrodzeń dla międzynarodowych pracowników. Dane wykorzystane w porównaniu kosztów utrzymania i wynajmu mieszkań Mercer’a pochodzą z ankiety przeprowadzonej w marcu 2024 roku.