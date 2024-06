Aglomeracja łódzka – wschodząca gwiazda nearshoringu w Europie

Aglomeracja łódzka to jedna z najbardziej „wschodzących” lokalizacji dla nearshoringu w Europie, czyli trendu przenoszenia produkcji bliżej docelowego rynku zbytu – taki obraz regionu rysuje się z nowego raportu KPMG w Polsce, opublikowanego w partnerstwie z Urzędem Miasta Łodzi. Atrakcyjność inwestycyjna regionu może rosnąć w perspektywie globalnych uwarunkowań geopolitycznych i gospodarczych. Łódź zajmuje obecnie trzecie miejsce w kraju pod względem liczby inwestycji logistyczno-magazynowych.

W obliczu dynamicznie zmieniającego się krajobrazu biznesowego napędzanego globalizacją i postępem technologicznym, firmy na całym świecie coraz częściej sięgają po strategie, które pozwalają im skutecznie reagować na nowe wyzwania i wykorzystywać nowe możliwości. Jedną z nich jest modyfikacja łańcuchów dostaw w oparciu o korzystniejsze kosztowo lokalizacje i przenoszenie produkcji bliżej klienta końcowego, znana jako nearshoring. Przybliżenie łańcuchów dostaw do konsumenta końcowego jest także zgodne z agendą ESG, która ma na celu zmniejszenie śladu węglowego produktów i stworzenie bardziej zrównoważonych modeli biznesowych.

Rola, jaką firmy mogą odegrać w tym względzie staje się dla interesariuszy coraz bardziej istotna, towarzyszy temu szeroki zakres regulacji na poziomie unijnym. Koncepcja zrównoważonego łańcucha wartości skupia się na jak najlepszym wykorzystaniu przewagi konkurencyjnej regionu geograficznego w prowadzeniu działalności gospodarczej. Polska – jako jedna z wiodących lokalizacji dla nearshoringu w Europie – ma szansę stać się jednym z głównych beneficjentów tego trendu. Prognozy popierają konkretne dane – 33% firm planuje zwiększyć nacisk na zrównoważone źródła zaopatrzenia w ramach swojej przyszłej strategii łańcucha dostaw, a 37% biznesów zastąpiło ostatnio pracę fizyczną zaawansowaną robotyką lub automatyzacją w swoich operacjach magazynowych[1].

W kontekście tych zmian, Łódź w ostatnich latach stała się jedną z najbardziej perspektywicznych lokalizacji w Polsce dla relokacji biznesu. Przemawia za tym korzystne położenie geograficzne w Europie, dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa (w tym – jako jedyne miasto w Polsce – dostęp do pełnego ringu autostradowego), atrakcyjny system zachęt inwestycyjnych, dobrze rozwinięty rynek magazynowy czy dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych pod produkcję. Łódź jako czwarte, co do wielkości, miasto w Polsce pod względem liczby mieszkańców zajmuje trzecie miejsce w kraju pod względem zasobów nowoczesnej powierzchni magazynowych.

Strategiczna lokalizacja Łodzi na mapie Polski i Europy to tylko jeden z powodów, dla których popularność tej aglomeracji wśród inwestorów będzie rosła. Zaletą regionu łódzkiego jest dobrze rozwinięta infrastruktura i szeroki dostęp do wykwalifikowanych pracowników z lokalnych ośrodków akademickich. Globalne firmy z różnych sektorów działalności – od logistyki przez produkcję, po usługi biznesowe czy IT – dostrzegają ten potencjał i w konsekwencji coraz częściej decydują się ulokować swój kapitał w regionie – mówi Monika Dębska-Pastakia, Partner Associate w Dziale Deal Advisory, Szef Zespołu Real Estate Advisory w KPMG w Polsce.

Łódź to nie tylko centralne położenie, bardzo dobra infrastruktura transportowa i wykwalifikowana kadra. Łódź to miasto ceniące i dbające o wysoką jakość życia mieszkańców; to miejsce, które wspiera przedsiębiorców na każdym etapie inwestycyjnym, stabilne i sprzyjające rozwojowi biznesu. Łódź to miasto niemalże nieograniczonych możliwości. Wierzymy, że Łódź i aglomeracja łódzka będą coraz częściej brane pod uwagę jako lokalizacja dla nearshoringu – podkreśla Adam Pustelnik, Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi.

Raport firmy doradczej KPMG, przygotowany w partnerstwie z Urzędem Miasta Łodzi pt. „Towards Łódź” wśród zalet regionu dla inwestorów wylicza także m.in. fakt, że w promieniu 1000 km od Łodzi zamieszkuje 260 mln ludzi, zaś w promieniu 500 km zlokalizowane są tak duże ośrodki jak: Berlin, Praga, Wiedeń, Bratysława, Budapeszt i Wilno. W pobliżu Łodzi zlokalizowane są dwie autostrady (A1, A2) oraz dwie drogi ekspresowe (S8, S14), co czyni Łódź jedynym miastem w Polsce z kompletną obwodnicą dróg ekspresowych, która otacza całe miasto. Ponadto region korzysta z wysokiej dostępności atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, szczególnie na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dostępnych jest tu około 400 hektarów gruntów dla inwestorów z sektora produkcyjnego, którzy mogą skorzystać z nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych. Na liście zachęt znajdują się m.in. w pełni przygotowane pod inwestycje działki w atrakcyjnej cenie, zwolnienia podatkowe oraz bezpłatna pomoc w załatwieniu formalności związanych ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości.

[1] KPMG 2024 CEO Outlook Pulse Survey