Wakacje w USA są 40 proc droższe niż przed pandemią

Przeciętny koszt wakacji w USA będzie w tym roku o 5 proc. niższy niż w ubiegłym. Jednak to mała pociecha dla planujących wakacje, ponieważ ceny są cały czas o prawie 40 proc. wyższe niż przed pandemią. Rodzina, która na 10 lat temu na wyjazd do USA wydała 10 tys. zł, by powtórzyć swój wyjazd dziś, musiałaby przygotować się na wydatek ponad 17 tys. zł.

Inflacja oraz silny dolar spowodowały, że ceny wakacji w USA dla Polaków są w ostatnich latach rekordowo wysokie. Od 2019 roku, czyli ostatniego roku przed pandemią COVID-19, ceny przeciętnych wakacji w USA wzrosły o 37,3 proc. Jedynie w 2022 roku, ceny dla Polaków wzrosły o rekordowe 40,9 proc. Pewną pociechą pozostaje tu fakt, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ceny spadły o 4,81 proc. Czyli wakacje w tym roku mogą być odrobinę tańsze niż w ubiegłym.

W perspektywie 10 lat, wzrosty cen wakacji w USA są jeszcze bardziej spektakularne. Jeśli weźmiemy pod uwagę wyjazd, za który w 2013 roku rodzina zapłaciłaby 10 000 zł – obecnie jego koszt wyniósłby 17132 zł, czyli 71 proc. więcej.

Analizując ceny wakacji w USA, wzięliśmy pod uwagę “wakacyjny koszyk”, na który złożyły się ceny: przelotów wewnątrz USA (udział w koszyku 22 proc.), hoteli (22 proc.), jedzenia poza domem (22 proc.) wynajmu samochodów (12 proc.), paliwa (11 proc), oraz biletów na wydarzenia muzyczne (11 proc.). Nie uwzględniliśmy kosztów przelotu z Polski do USA i z USA do Polski. Tak zbudowany koszyk zaktualizowaliśmy zgodnie ze zmianami kursu złotego wobec dolara. Braliśmy pod uwagę ceny i kursy na dzień 30 kwietnia każdego roku.

Koszt wakacyjnego wyjazdu do USA dla Polaków w poszczególnych latach [wykres]

Jak zmieniały się ceny wakacji w USA dla Polaków w poszczególnych latach [wykres]

Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce