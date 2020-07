Większa grupa przedsiębiorców będzie mogła skorzystać z programów grantowych Marszałka Województwa

Dzisiaj odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców, samorządowców oraz Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza. Tematem była przyszłość programu grantowego przygotowanego przez Urząd Marszałkowski z pieniędzy z RPO. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie apelowała do Marszałka o zmniejszenie progu starania się o środki z 70% do 50%. Przedsiębiorca musiałby wykazać, że przez trzy miesiące zanotował spadek przychodów minimum o połowę. – To sukces Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Kolejny raz udowadniamy, że jesteśmy instytucją skuteczną. Bardzo dziękujemy Panu Marszałkowi Olgierdowi Geblewiczowi za wysłuchanie naszych argumentów – mówi Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Jarosław Tarczyński.

Północna Izba Gospodarcza apelowała o zmianę kryterium konkursu grantowego Marszałka Województwa, by umożliwić udział w naborze większej grupie przedsiębiorców. – Każda pomoc w czasach pandemii koronawirusa jest dla przedsiębiorców na wagę złota. Konkurs grantowy Marszałka Województwa to 50 milionów złotych, które zasilą zachodniopomorskich przedsiębiorców. Uważamy, że ograniczenie uczestnictwa w projekcie grantowych tylko do firm, które odnotowały stratę w wysokości 70% trzy miesiące z rzędu bardzo mocno ogranicza dostępność tych pieniędzy. Mogłyby starać się o nie właściwie tylko firmy z branży turystycznej, hotelarstwa i ewentualnie branży szkoleniowej i eventowej – mówi Prezes Jarosław Tarczyński.

– Wielkie straty odnotował także przemysł, transport, logistyka, produkcja, branża budowlana. Te firmy jednak nie zawsze w 100% zawieszały działalność, a walczyły jak lwy o klientów i utrzymanie kontraktów. Aktywnie ruszyły do działania, gdy rozpoczęło się „odmrażanie gospodarki”. Naszym zdaniem obniżenie kryterium uczestnictwa w grancie do 50% da im szanse na pozyskanie pieniędzy – dodaje Prezes Jarosław Tarczyński. – Odrzucamy argumentacje, że im wyższe kryteria, tym bardziej potrzebujące firmy skorzystają. Wychodzimy z założenia, że granty mają być elementem pomagającym przetrwać, ale mają być także dźwignią rozwoju i wsparciem dla utrzymywania miejsc pracy– dodaje Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

– Jako samorząd gospodarczy działający w imieniu i interesie zachodniopomorskich przedsiębiorców jesteśmy bardzo zadowoleni, że głos i argumenty przedsiębiorców zostały wysłuchane przez Pana Marszałka i kryteria dostępu będą zmienione. Rolą takich instytucji jak Północna Izba Gospodarcza jest właśnie prezentowanie wypracowanych i konsultowanych, wspólnych stanowisk przedsiębiorców. Narzędzie finansowe w postaci grantów na kapitał obrotowy musi mieć oczywiście jakieś ramy i kryteria, natomiast musi także zapewniać równość dostępu, nie tylko z uwagi na stopień spadków przychodów, ale także z uwagi na branże i miejsce prowadzenia działalności. Mamy również świadomość, że trudno jest wszystkie rodzaje działalności i ich relacje przychodów do kosztów i zatrudnienia zmierzyć jedną miarą i zbudować idealny mechanizm wsparcia. Uważamy jednak, że wypracowany kompromis jest dobry i pozwoli na wsparcie firm z różnych sektorów i różnych części naszego województwa – dodaje dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Piotr Wolny.