Większe wykorzystanie rozwiązań samoobsługowych oraz mobilnych terminali kasowych może ułatwić zachowanie dystansu społecznego

Mark Thomson, EMEA Director of Retail & Hospitality, Zebra Technologies: Duże sieci detaliczne jak min. Selfridges, sieć luksusowych domów towarowych w Wielkiej Brytanii, zamknęły swoje sklepy już na początku pandemii, a niedługo po tym pozostałe firmy na całym świecie zostały do tego zobowiązane przepisami. O ile taka sytuacja może okazać się jedynie tymczasowa, to bez wątpienia znacząco wpłynie ona na wyniki sprzedaży nawet detalistów modowych, którzy dysponują sprawnym systemem sprzedaży online.

Wzrost sprzedaży z pewnością odnotowują apteki i sklepy spożywcze. Zapotrzebowanie na terminy dostaw w internetowym supermarkecie Ocado w Wielkiej Brytanii o ponad 1000 procent przekracza możliwości sklepu. Firma musiała wyłączyć swoją aplikację mobilną oraz zamknąć stronę internetową, żeby dokonać niezbędnych zmian w systemie sprzedaży i zaoferować więcej terminów dostaw. Pozostali gracze brytyjskiego rynku spożywczego, jak Tesco czy Sainsbury’s, odnotowują tak wysoki popyt na artykuły pierwszej potrzeby oraz produkty o długim terminie przydatności, że wprowadziły ograniczenia ilości produktów na klienta do trzech lub dwóch sztuk, w przypadku bardziej popularnych artykułów. Podobnie wygląda sytuacja w całej Europie, za oceanem w USA oraz w wielu krajach na całym świecie.

Pracownicy z kas delegowani są do pracy w magazynach, gdzie należy uzupełniać towar na pustoszejących w szybkim tempie regałach. Kolejki klientów ustawiają się jeszcze przed otwarciem sklepów, a i te przy kasach znacznie się wydłużyły. Czasy są niepewne, a obsługa klientów utrudniona, jednak kupujący zachowują spokój i są wyrozumiali.

Wygląda na to, że coraz więcej klientów w celu uniknięcia stania w kolejkach, decydować się będzie na korzystanie z samoobsługowych skanerów sklepowych do samodzielnych zakupów. Mniej klientów przy kasach z kasjerami to korzyść zarówno dla kupujących jak i personelu sklepów.

Niektóre sieci już dziś aktywnie promują korzystanie z rozwiązań samoobsługowych. Znajdujący się bliżej wejść pracownicy zachęcają klientów do korzystania z tej formy skanowania produktów i pomagają im w obsłudze tych urządzeń, co ogranicza liczbę klientów przy kasach.

Sieciom, które już dziś korzystają z samoobsługowych skanerów, ze względów bezpieczeństwa zalecamy dokładne czyszczenie urządzeń po każdym użyciu oraz umieszczanie ich w stacji ładującej, żeby były gotowe do obsługi kolejnego klienta.

Obecna sytuacja to również dobry czas na wprowadzenie bardziej elastycznego modelu obsługi procesów kasowych z wykorzystaniem mobilnych terminali kasowych. Obserwujemy obecnie wzrost popularności płatności kartą oraz płatności zbliżeniowych, które ograniczają kontakt fizyczny z urządzeniami. Mobilny terminal kasowy idealnie pasuje do tych form płatności, a sama technologia jest już w użyciu.

Więcej informacji o rozwiązaniach już funkcjonujących w obsłudze klientów oraz możliwych usprawnieniach, umożliwiających konsumentom radzenie sobie z COVID-19 na całym świecie, można znaleźć na blogu firmy Zebra.