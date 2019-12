Wnętrzarskie wybory Polaków: co kupowaliśmy w 2019 roku?

Coraz chętniej poszukujemy w internecie mebli wypoczynkowych – zainteresowanie tą kategorią wzrosło aż o 25% względem ub. roku. W które elementy wyposażenia inwestowaliśmy najczęściej? Wnętrzarskie wybory ostatnich 12 miesięcy podsumowuje Homebook.pl.

Jak pokazują dane Homebook.pl – platformy, która prezentuje ofertę większości sklepów i marek wnętrzarskich w Polsce – użytkownicy najczęściej poszukiwali produktów z kategorii oświetlenie – głównie lamp wiszących (3,5 mln klików). Tuż za nimi znalazły się łóżka (2,4 mln klików) oraz narożniki (1,6 mln klików). Dalsze pozycje tej listy przypadły stolikom i ławom do salonu, sofom oraz krzesłom kuchennym. Okazuje się, że w 2019 chętniej niż w 2018 kupowaliśmy przez internet meble wielkogabarytowe, rzadziej dekoracje (wśród których prym wiodły lustra i zegary).

Na tropie inspiracji: salon i kuchnia

Obecna ścieżka zakupowa klientów, którzy zastanawiają się nad urządzaniem konkretnego pomieszczenia, rozpoczyna się od przeglądania inspiracji dostępnych w sieci. Dopiero na podstawie wybranych aranżacji podejmowana jest decyzja o zakupie produktów w wybranym stylu. Według danych Homebook.pl, platformy gromadzącej niemal 700 tysięcy zdjęć pomieszczeń, wynika, że użytkownicy w 2019 roku najczęściej poszukiwali w sieci pomysłów na urządzenie salonu (30% odsłon wszystkich zdjęć inspiracyjnych platformy).

Na drugim miejscu znalazła się kuchnia – serce domu, uzyskując wynik 29% odsłon. W tej kategorii największą popularnością cieszyły się inspiracje prezentujące kuchnie w stylu nowoczesnym oraz połączenie salonu z aneksem kuchennym. W trzeciej kolejności użytkownicy portalu byli zainteresowani konceptami związanymi z urządzaniem łazienki (23%). Co istotne, w przypadku wszystkich pomieszczeń, internauci szukali pomysłów na aranżację wnętrz kompaktowych, gdzie kluczowym kryterium był niewielki metraż.

Marketplace’y na tropie okazji

W polskim e-commerce zmniejsza się skala efektu ROPO, czyli tendencji do poszukiwania informacji o produktach i usługach w internecie, które będą jednak zakupione w sklepach tradycyjnych.

Potwierdza to raport Gemius, według którego odsetek osób kupujących online wzrósł do poziomu 62%, czyli o 6% względem 2018 roku. Zmiana ta może wynikać z rosnącej popularności smart shoppingu – trendu związanego z rozsądnymi zakupami w okazyjnych cenach. Sklepy internetowe ułatwiają nam realizację przemyślanych zachowań konsumenckich m.in. poprzez dedykowane akcje promocyjne. Potwierdzają to statystyki platformy Homebook.pl, według których największa aktywność konsumentów przypada na okres zimowych wyprzedaży. Tylko w grudniu średnia wartość pojedynczej transakcji w obrębie najpopularniejszej kategorii wyniosła 508 zł.

Jednym z głównych czynników, który decyduje o rosnącej popularności marketplace’ów oraz e-sklepów jest rozbudowana oferta, większa niż w przypadku sklepów tradycyjnych. Dodatkową zaletą platform takich jak Homebook.pl jest gromadzenie oferty kilkuset sklepów w jednym miejscu, co w przypadku produktów wyposażenia wnętrz, dla wielu konsumentów pozostaje kluczowe.

Jak szacują eksperci Homebook.pl, według prognoz na rok 2020 możemy spodziewać się kontynuacji wzrostów sprzedaży online w kategorii dom i wnętrze oraz rosnących tendencji zakupowych w obszarze mebli oraz sprzętu RTV/AGD.