Dzięki prawidłowej aranżacji miejsca pracy Twój personel może pracować szybciej i wydajniej. Warto wiedzieć, jak zorganizować stanowiska w biurze, aby pracownicy czuli się komfortowo i sprawnie realizowali obowiązki. W naszym poradniku przeczytasz, w co powinna być wyposażona każda przestrzeń pracy, a także jaką rolę odgrywają ergonomiczne biurka czy dyspensery do wody.

Dlaczego w każdym biurze potrzebna jest efektywna przestrzeń pracy?

Jeśli pracownik ma odpowiednio zorganizowaną przestrzeń pracy, jest bardziej wydajny i zmotywowany. Dzięki temu:

szybciej realizuje zadania , co pozytywnie wpływa na całą firmę, gdyż efektem jest terminowe wykonywanie zleceń;

przyczynia się do sukcesu firmy, dbając o nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami;

wykazuje się kreatywnością – prowadzi do generowania innowacyjnych pomysłów, które mogą zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku;

jest gotowy do współdziałania z innymi ludźmi, co ułatwia pracę zespołową.

Prawidłowa aranżacja biura to idealny sposób na to, aby pracownicy stali się lojalni względem Ciebie. Mogą promować Twój wizerunek jako pracodawcy, który troszczy się o personel. Przyczynia się to do budowania świadomości marki wśród klientów i kontrahentów.

Jak zorganizować miejsce pracy w biurze? Podstawowe zasady

Aby zadbać o pozytywną atmosferę w biurze, która przekłada się na produktywność i kreatywność personelu, zorganizuj przestrzeń pracy zgodnie z potrzebami pracowników:

pozwól im trzymać na biurku czy w szafce osobiste przedmioty , na przykład zdjęcia bliskich, plakaty bądź figurki ulubionych bohaterów – nie powinny one znaleźć się w przestrzeni wspólnej, gdzie jest miejsce na elementy identyfikacji wizualnej firmy;

dostosuj wielkość przestrzeni biurowej do zakresu obowiązków – na przykład w branżach kreatywnych (marketing, IT, architektura) zwykle potrzebne są szerokie biurka ustawione przodem względem siebie, w których znajduje się dużo szuflad i schowków na tablice, segregatory czy wieszaki;

zapewnij wyposażenie, które poprawi koncentrację i samopoczucie personelu – na ścianach warto rozwiesić kilka kolorowych gadżetów, które kojarzą się z relaksem i radością.

Dobrym pomysłem jest umieszczenie w biurze elementu, który pozwoli zintegrować pracowników. Może to być akwarium z rybkami, o które personel będzie wspólnie dbał. Warto również kupić kanapę czy sofę służącą do odpoczynku.

Zadbaj, aby pracownicy mieli swobodny dostęp do sprzętów i urządzeń, które ułatwiają wykonywanie zadań. Poza kserem czy ekspresem do kawy obejmuje to dyspensery do wody, zapewniające prawidłowe nawodnienie organizmu.

Efektywna praca dzięki aranżacji przestrzeni biurowej – jak to zrobić?

Istnieje sporo sposobów na to, aby zapewnić personelowi optymalne warunki pracy oraz zwiększyć jego produktywność i kreatywność. W każdym biurze potrzebne są:

ergonomia na stanowiskach pracy ;

odpowiednie wykończenie pomieszczeń, w tym pod kątem ich wyciszenia;

woda pitna dla pracowników.

Takie rozwiązania pozwolą odpowiednio zadbać o personel. Inwestycja w nie jest opłacalna, gdyż pracownicy odwdzięczą Ci się na przykład większym zaangażowaniem w realizację zadań.

Po pierwsze – ergonomia

Przestrzeń biurowa zorganizowana zgodnie z zasadami ergonomii jest nieodzowna, aby pracownicy działali wydajnie i nie czuli się zmęczeni. Jest to ważne także dlatego, aby nie dochodziło do rozwoju chorób kręgosłupa, stawów czy mięśni, na przykład stanów zwyrodnieniowych.

Podstawą jest odpowiednie wyposażenie miejsca pracy, obejmujące:

szerokie biurko , na którym zmieszczą się niezbędne urządzenia;

wygodny fotel z funkcją regulacji oparcia i siedziska oraz podłokietnikami;

nowoczesny monitor wyposażony w filtr światła niebieskiego;

podnóżek – powinien być ustawiony pod kątem nie większym niż 15°.

Konieczne jest ponadto dobre oświetlenie. Najlepsze jest naturalne – monitory powinny być ustawione prostopadle względem okna. Warto zamontować rolety bądź żaluzje, dzięki którym silne promienie słoneczne nie będą razić pracowników. Podczas pracy w godzinach wieczornych świetnie sprawdzą się wydajne i energooszczędne LED-y.

Aby zapewnić komfortową i wydajną pracę:

ekran komputera, klawiatura oraz pracownik powinni znajdować się w jednej linii ;

podczas używania klawiatury i myszy dłonie muszą być oparte nadgarstkami na biurku – warto zapewnić personelowi podkładki pod myszki z poduszkami;

niezbędne jest umożliwienie pracownikom robienia 5-minutowych przerw po każdej godzinie spędzonej przed komputerem – wolny czas mogą wykorzystać na krótką gimnastykę czy spacer; dobrym pomysłem jest również popatrzenie w niebo za oknem, dzięki czemu wzrok nieco odpocznie.

Ergonomia to także czystość w miejscu pracy. Warto edukować pracowników, aby mieli porządek na biurku – jeśli jest zagracone, trudniej znaleźć potrzebne w danym momencie rzeczy.

Po drugie – wykończenie przestrzeni biurowej

Duży wpływ na kreatywność i produktywność pracowników ma nie tylko organizacja poszczególnych stanowisk pracy, ale również całej przestrzeni biurowej. Wykończenie warto oprzeć na kolorach, które kojarzą się pozytywnie, na przykład z przyrodą. Żywe barwy, jak żółta, pomarańczowa, błękitna czy zielona, wprawią pracowników w dobry nastrój i poprawią ich samopoczucie.

Zadbaj o wyciszenie pomieszczeń – według badań przeprowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego hałas przeszkadza w pracy i pogarsza koncentrację w przypadku 44% pracowników biur typu open space [1]. Mogą wpływać na to cienkie ściany, odbijanie się dźwięków od płaskich powierzchni czy rozmowy prowadzone przez inne osoby.

Jeśli chcesz wykluczyć w swoim biurze tego typu problem, zainwestuj w:

podłogę pływającą , która świetnie sprawdzi się, gdy pod biurem znajduje się inny lokal;

akustyczny sufit podwieszany – stanowi ochronę zarówno od dźwięków powietrznych, jak i uderzeniowych.

Problem nadmiernego natężenia dźwięków jest szczególnie dokuczliwy w biurach typu open space, czyli z otwartymi przestrzeniami, bez oddzielnych stanowisk pracy. W takich miejscach warto zastanowić się nad stworzeniem boksów, w których przydadzą się panele z granulatów gumowych.

W każdym biurze potrzebne jest ogrzewanie i klimatyzacja, aby zapewnić pracownikom komfort termiczny. Warto ponadto zadbać o stały dostęp świeżego powietrza – umożliwi to wentylacja oraz regularne wietrzenie pomieszczeń.

Sterowanie urządzeniami grzewczymi czy klimatyzacyjnymi w celu uzyskania optymalnej temperatury jest możliwe dzięki automatycznym systemom zarządzania budynkami BMS. Służą one również do regulowania oświetlenia czy rolet zewnętrznych. BMS pozwolą oszczędzić energię oraz czas.

Po trzecie – woda filtrowana dla pracowników

W każdym biurze powinien być stały dostęp do wody pitnej. Jest to konieczne dla zachowania koncentracji i poprawy wydajności pracowników, a także zapobieżenia chorobom i dolegliwościom, na przykład wynikającym z odwodnienia.

Świetną propozycją jest dyspenser wody do biura, np. BRITA, który:

zapewnia zdrową wodę o doskonałym smaku – system filtracji eliminuje 99,99% bakterii;

ma nowoczesny design pasujący do każdego biura;

wpływa na wygodę – personel nie musi kupować i nosić ciężkich zgrzewek.

Jeśli wybierzesz dystrybutory do wody gazowanej, działasz nie tylko dla dobra pracowników, ale również środowiska naturalnego. Urządzenie pozwoli Ci wyeliminować szkodliwe butelki PET – jeden dyspenser to nawet 86% mniej dwutlenku węgla w atmosferze w porównaniu do plastiku.

Efektywna przestrzeń biurowa – podsumowanie

Aby aranżacja biura przyczyniła się do zwiększenia kreatywności i efektywności pracowników, potrzebna jest organizacja stanowisk pracy w zgodzie z zasadami ergonomii, odpowiednie wyciszenie i wykończenie przestrzeni oraz dyspenser do wody gazowanej.

Zadbaj również o pozytywną atmosferę – okazuj pracownikom życzliwość i wspieraj ich, gdy tego potrzebują, dokładnie określ zakres ich obowiązków, a także zadbaj o szkolenia i motywatory pozafinansowe. Takie działania przyniosą długofalowe efekty.

