Współpraca z agencją PR – najważniejsze zasady

Współpraca z agencją PR jest elementem strategii marketingowej, który pozwoli nam nie tylko poprawić wizerunek wśród obecnych klientów, ale również pozyskać nowych. Jakie są najważniejsze zasady współpracy z agencją PR?

Jasno określone cele

Pierwszą zasadą, której koniecznie należy się trzymać już od samego początku współpracy, są jasno zdefiniowane cele. Właśnie na ich podstawie przedsiębiorca będzie mógł zweryfikować, czy działania podejmowanie przez agencję PR dają wymierne efekty pod postacią wyników liczbowych. Zdefiniowanie celów już na początku współpracy pozwoli uniknąć potencjalnych nieporozumień na dalszych etapach.

Zaufanie to podstawa

Jedną z podstawowych reguł w trakcie współpracy między firmą a agencją PR, jest zasada wzajemnego zaufania. Podpisując umowę, przedsiębiorca przekazuje tajne informacje przedstawicielom agencji, które zostaną później wykorzystane w celach promocyjnych marki. Zaufanie pozwoli oddać spore pole do popisu kreatywnym pracownikom, którzy sprawią, że promowana marka ma szanse wybić się na tle konkurencji. Agencja PR powinna działać w sposób transparentny, aby uniknąć konfliktów interesów.

Graj w otwarte karty

Szczerość z agencją PR jest kluczem do sukcesu. Już na samym etapie tworzenia briefu przedsiębiorca musi przedstawić prawdę na temat obecnych metod promocyjnych oraz samego działania firmy. Prawda może być bolesna, ponieważ w trakcie briefingu można zauważyć wiele niedociągnięć, które negatywnie wpływały na wizerunek firmy, jednakże nikt nie miał czasu zająć się danym problemem. Wyjawienie takich problemów agencji PR może spowodować, że część problemów zniknie w bardzo krótkim czasie, dając sporą satysfakcję z uzyskiwanych efektów.

Ogranicz spontaniczność

Nawet spontaniczne akcje promocyjne powinny być konsultowane wcześniej z agencją PR. To ona musi pozwolić na przeprowadzenie danej akcji promocyjnej, aby mieściła się w strategii promocji marki. Dla wielu przedsiębiorców jest to spora przeszkoda, ponieważ wcześniej nie musieli analizować z kimkolwiek zamierzonych działań. Teraz jednak warto konsultować wszelkie pomysły promocyjne z ludźmi bardziej doświadczonymi w tej dziedzinie marketingu. Może to uchronić firmę przed kryzysem wizerunkowym.

Każda firma jest inna, zatem oferta dopasowana do potrzeb powinna być priorytetem, aby przyszła współpraca mogła dać solidne efekty. Należy pamiętać, że w dużej mierze od wyboru agencji PR zależy wizerunek naszej marki. Koniecznie musi to być wybór przemyślany i omówiony z innymi ważnymi członkami firmy.